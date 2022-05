Hasta nueve años de prisión para los manifestantes del 11J en Santiago de Cuba

Cuatro manifestantes del 11J en Santiago de Cuba han sido condenados a penas de entre nueve y cinco años de prisión, mientras que un quinto, que formaba parte del mismo expediente, fue puesto en libertad con una multa de 3.000 pesos. El juicio se celebró hace cinco meses y algunos de los acusados llevaban diez meses en prisión provisional.

Ibrahim Ariel González Hodelin y Ronal Luis González Ramos, ambos de 22 años, recibieron las penas más altas, aunque la Fiscalía había pedido hasta 15 años de cárcel para ellos por los delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado, según Cubanet.

Los dos condenados a nueve años de cárcel fueron detenidos en las inmediaciones del Paseo Martí y están en prisión provisional desde el 17 de junio, según datos de Cubalex.

También recibieron cinco años de cárcel, Joel Tor Caballero, de 33 años, y Frank Ernesto Mourlot Speck, de 29 años de edad, ambos por los delitos de desórdenes públicos y desacato. Para los dos, el Ministerio Público pidió siete años de prisión.

El 11 de julio, Caballero estaba en el Paseo Martí cuando la Policía Nacional Revolucionaria le quitó las llaves de su motorina y empezó a gritar consignas, según Cubalex.

El último informe de Prisoners Defenders (PD) señala que en Cuba había 1.015 presos políticos hasta abril del año 2022

Su esposa, Daily González, relató en un post de Facebook que además le quitaron todas sus pertenencias. Dos días después recibió un mensaje de texto en su celular: "Daily, dígale a Joel que llame urgente a este número, es del DTI provincial, de no hacerlo no podrá conducir más".

De esta manera fue citado y detenido, según su testimonio. "Cerca de las 1:30 pm llegó una patrulla y él se vio obligado a abordarla, a mí no me permitieron acompañarlo, me dijeron que no me preocupara que solo lo entrevistarían y máximo a los tres días volvería a casa". Sin embargo, desde ese día Caballero ha estado en la prisión de Boniato.

"Me acaban de matar la ilusión que tenía al recibir la noticia de que no bastaron 10 meses de estar separados, sino que aún nos esperan cinco años", escribió González el 5 de mayo, cuando se hizo pública la condena, fechada el 3 de mayo.

Uno de los cinco, Idalberto Fonden Roma, de 24 años, fue el único liberado con una multa de 3.000 pesos. Para él, la Fiscalía pidió dos años de cárcel por el delito de desobediencia.

Recientemente también se hicieron públicas las condenas de hasta 12 años para unos 15 manifestantes en Palma Soriano, en Santiago de Cuba, que también participaron en las protestas pacíficas del 11 de julio del año pasado.

El último informe de Prisoners Defenders (PD) señala que en Cuba había 1.015 presos políticos hasta abril del año 2022. El documento destaca que en los últimos 12 meses, desde el 1 de mayo del año pasado, unas 1.218 personas han sufrido prisión política y alrededor de 874 permanecen en prisión por las protestas del 11 de julio.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.