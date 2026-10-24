Los apagones y las averías afectan el servicio de agua a más de 2,7 millones de cubanos

Una rotura en una conductora principal de Cuenca Sur afectó el suministro de agua a más de 200.000 habitantes de tres municipios de La Habana, según el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos

Una nueva avería en Cuenca Sur perjudicó a más de 200.000 habitantes de La Habana, donde las pipas pueden cobrar hasta 15.000 pesos

La Habana/El suministro de agua en Cuba está afectado este viernes para más de 2,7 millones de personas debido principalmente a la falta de electricidad y por averías en las fuentes de abastecimiento, informó el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Inrh). La cifra es prácticamente la misma que las autoridades reconocieron a finales de mayo, pese a los trabajos de reparación y las medidas de emergencia anunciadas desde entonces.

Una rotura en una conductora principal de Cuenca Sur, la más importante abastecedora de agua a La Habana, tuvo un peso muy grande» en la afectación del servicio a más de 200.000 habitantes de tres municipios de la capital cubana, según explicó el vicepresidente primero del grupo empresarial de agua y saneamiento del Inrh, Yunior González, en la televisión estatal.

Una rotura en una conductora principal de Cuenca Sur tuvo un peso "muy grande" en la afectación del servicio a más de 200.000 habitantes de tres municipios de La Habana

Aunque se reparó la rotura el jueves, el proceso para reanudar el servicio demoró entre seis y siete horas, señaló el directivo.

No es la primera vez que falla esta infraestructura. El pasado agosto, una rotura en una conductora de 78 pulgadas, acompañada de tres salideros en Cuenca Sur, interrumpió el abastecimiento en buena parte de la capital, incluidos los municipios Plaza de la Revolución, Diez de Octubre, Cerro, Centro Habana y Habana Vieja, además de una zona de Boyeros.

El reporte televisivo, que desde hace un par de semanas hace seguimiento de la situación del abastecimiento de agua, también refirió incidencias en las provincias occidentales Pinar del Río y Artemisa, y las orientales Granma y Holguín.

En esta última provincia, a principios de octubre había zonas que acumulaban entre 70 y 90 días sin recibir agua por la red.

Los apagones han agudizado el problema del servicio en los últimos meses, debido a que las operaciones de los equipos de bombeo dependen de la electricidad para su funcionamiento

Los apagones han agudizado el problema del servicio en los últimos meses, debido a que las operaciones de los equipos de bombeo dependen de la electricidad para su funcionamiento. Más del 85% de las estaciones de bombeo del país utiliza energía eléctrica, por lo que los cortes interrumpen también la distribución de agua.

Estas razones han sido reconocidas por las autoridades del sector, que además señalan el deterioro de las redes hidráulicas por déficit de inversiones y mantenimiento como un factor agravante.

El Gobierno cubano está ejecutando más de 300 obras de manera emergente y ha recurrido al montaje de equipos de energía fotovoltaica para apoyar el bombeo del agua.

La escasez ha convertido el suministro mediante camiones cisterna y vendedores particulares en una alternativa costosa

La escasez ha convertido el suministro mediante camiones cisterna y vendedores particulares en una alternativa costosa. En septiembre, un tanque de 1.000 litros llevado a domicilio en La Habana costaba entre 10.000 y 15.000 pesos, mientras que uno de 250 litros se vendía entre 2.500 y 3.000. Subir el agua hasta un depósito elevado podía encarecer el servicio otros 5.000 pesos.

En Luyanó, algunos vecinos llevaban más de diez días sin recibir agua corriente cuando las lluvias del pasado lunes les permitieron llenar cubos y tanques con el agua que caía de los tejados. Aunque no era potable, podían utilizarla para limpiar, lavar la ropa o descargar los inodoros.

Cuba arrastra una severa crisis energética desde mediados de 2024, en parte por un sistema energético profundamente obsoleto y sin las inversiones necesarias durante décadas, a lo que se añade una profunda crisis económica.

Esta circunstancia ha escalado desde enero con el cerco petrolero aplicado por Estados Unidos, al que ha sumado una serie de sanciones de "máxima presión" a partir de mayo contra sectores vitales de la economía de la Isla.