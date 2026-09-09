En La Habana, el agua ya llega mejor sobre ruedas que por las tuberías

Surtidores de la calle Nueva del Pilar, en el municipio de Cerro, en La Habana.

Mientras las averías y los apagones trastornan el bombeo, un tanque de 1.000 litros a domicilio puede costar hasta 15.000 pesos

La Habana/El trajín es grande desde temprano en la calle Nueva del Pilar, en el municipio habanero de Cerro. Allí, en surtidores gigantes, se llenan los tanques que son, hoy, la principal fuente de abastecimiento de agua de la capital. Bien en camiones-pipa, bien en triciclos eléctricos, se da un servicio que apagones y roturas impiden desde hace meses brindar con normalidad por las tuberías.

Esa modalidad no es barata. Un depósito de 1.000 litros a domicilio cuesta entre 10.000 y 15.000 pesos, y uno de 250 litros, entre 2.500 y 3.000. Si el agua hay que subirla a un tanque elevado, los modernos aguadores conectan un motor y cobran 5.000 pesos más.

En el punto de abastecimiento de Cerro, sin embargo, los particulares pueden servirse gratis, con el único requisito de obtener turno. “Tremenda cola que se forma algunas veces”, cuenta Marilyn, vecina de Luyanó, que ha ido varias veces sabiendo que de esa manera no tiene que desembolsar nada. “Es una falta de respeto que quieran cobrar eso solo por mandar el agua a las casas”.

Si el agua hay que subirla a un tanque elevado, los modernos aguadores conectan un motor y cobran 5.000 pesos más. / 14ymedio

Madre de dos adolescentes, cuenta que en su barrio la situación es insostenible, por la impuntualidad en el bombeo. “Antes se sabía qué día tocaba el agua, pero ahora cualquier cosa puede suceder, desde que no la pongan el día que toca hasta estar varios días sin recibir una gota”.

Cuando llega, relata, la zona “se vuelve un hervidero de pomos y cubos para acá y para allá, porque llega con poca fuerza y no a todos les entra, solo a los que están en una posición más baja”. Estos últimos, con más suerte, ayudan a los que no tienen, de tal suerte que sus domicilios se llenan de gente con envases de todos los tamaños. “La escasez es tal que hay personas que ya se adaptaron a bañarse con solo un pomo de agua”, lamenta Marilyn. “Mis tías, mismamente, se han ido a vivir juntas para ayudarse, y se asean con el agua que destila el aire acondicionado”.

No es una escena exclusiva de Luyanó. Por las calles de La Habana es ya una escena habitual ver cargar a dos manos cubos repletos.

Tanque de agua de 1.000 litros, con un precio de entre 10.000 y 15.000 pesos. / 14ymedio

La crisis hídrica, cuya gravedad reconocieron las autoridades hace meses, ocupa ya con frecuencia las páginas de la prensa oficial. Este martes, informó Cubadebate, el mismísimo Miguel Díaz-Canel dio “seguimiento” al tema, visitando El Gato, la principal fuente de abasto de la capital, en Mayabeque. El sistema, con 17 pozos, surte a casi el 30% de la ciudad, en concreto a los municipios de Regla, Guanabacoa, San Miguel del Padrón, Habana del Este, Cotorro y Diez de Octubre.

Con su habitual prosa voluntarista, el mandatario, acompañado de media docena de altos funcionarios –entre ellos el ministro de las Fuerzas Armadas, Álvaro López Miera, el de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, y la viceprimera ministra Inés María Chapman–, aseguró que hay un “programa de inversiones y mantenimiento” que incluye la “supresión de fugas en el campo de pozos y conductoras”, el “completamiento de equipos de bombeo” y “acciones para garantizar la estabilidad eléctrica”.

En una primera etapa, recoge la web oficialista, “estamos tratando de hacer coincidir el aseguramiento eléctrico, que podamos dar con grupos electrógenos para evitar que, si hay apagón, haya discontinuidad en el servicio, y a la vez estamos trabajando los emplazamientos para ir a la etapa definitiva, que es con fuentes renovables”.

En el punto de abastecimiento de Cerro, sin embargo, los particulares pueden servirse gratis, con el único requisito de obtener turno. / 14ymedio

Refiriéndose a las medidas económicas anunciadas el pasado junio, expresó que “son muchas las posibilidades que se abren a partir de las transformaciones que en lo económico y lo social se ha planteado el país”, pero a continuación objetó: “Esa verdad no dará frutos por sí sola”. Que esto ocurra, expuso –adjudicando la responsabilidad a los privados–, “depende, entre otras premisas, de la audacia y de la creatividad de quienes estén al frente de algún emprendimiento”.

Aprovechando el viaje a Mayabeque, visitó también el central azucarero Boris Luis Santa Coloma, en Madruga, del que no mencionó que, como todos los ingenios de la Isla, se encuentra detenido. Además, acudió, en San José de las Lajas, a la Unidad Empresarial de Base (UEB) Amistad Cubano Vietnamita, dedicada a la mejora genética de las gallinas.

No faltó, en esta última parada, el elogio a las renovables, que no son suficientes para compensar la crisis de combustible sin precedentes: “Allí también hay emplazados paneles solares, porque la autonomía energética es una de las grandes batallas de quienes busquen, ahora mismo, avanzar en cualquier emprendimiento de valor”.