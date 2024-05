Los apagones en Holguín auguran un futuro oscuro para los nuevos triciclos eléctricos

Holguín/Relucientes bajo el sol de mayo, los 20 nuevos triciclos eléctricos que recorren las calles de Holguín comenzaron a brindar servicio este jueves. Sin embargo, la mala planificación ya ha lastrado el inicio de su recorrido en una ciudad donde el transporte público apenas satisface una ínfima parte de la demanda de movilidad.

Con capacidad para seis personas y con precio de diez pesos por cada cliente, los vehículos solo hacen hasta ahora la ruta entre la terminal Las Baleares y la escuela Vocacional. En la piquera de partida, Edmundo, un holguinero de 62 años, subió a uno de los triciclos este 2 de mayo en la piquera de la Vocacional, en su viaje inaugural.

"Dicen que están todavía a prueba pero han elegido el trayecto con menos problemas, debieron comenzar con las rutas más congestionadas", contó a 14ymedio el pasajero tras concluir su periplo. "La gente no se ha enterado todavía, por eso pude ir cómodo sin tanta apretazón porque no estaba lleno".

"Tenían que haber puesto estos triciclos en la ruta entre los tres hospitales, el Clínico Quirúrgico, el Pediátrico y el Hospital Lenin", opina Edmundo. "Esos son los tramos en los que la gente necesita moverse más y donde ahora mismo la situación del transporte es más complicada y los precios de los coches de caballo más altos".

Uno de los conductores ataviado con un pulover amarillo con el logotipo de Taxis Holguín respondía a otros pasajeros con similares cuestionamientos. "Tranquilos, estos son los primeros 20, van a llegar en los próximos días otros 30", aseguraba el empleado de la Agencia No. 2 perteneciente a esa empresa estatal.

"Estos triciclos tienen una batería de 60 voltios 200 amperes", explicó el conductor a una audiencia más interesada en saber si el servicio va a mantenerse en el tiempo y aumentará su parque de vehículos que en los detalles técnicos. "Eso significa que puede recorrer hasta 200 kilómetros", siguió explicando el hombre.

Otro trabajador de Taxis Holguín detalló a este diario que tras concluir su recorrido, de unos 15 viajes diarios, los triciclos se guardan en la Agencia No. 2 ubicada en la calle Peralta entre 20 de Mayo e Independencia, en el Reparto Santiesteban. "Allí también se cargan conectados a la red eléctrica", puntualiza.

Los triciclos eléctricos llegados a la ciudad de Holguín no están haciendo uso aún de la energía solar para recargar sus baterías. "Con los apagones que estamos sufriendo en esta ciudad ya veremos dos o tres triciclos nada más en la piquera porque los otros no han podido cargar las baterías", vaticinaba otra cliente que hizo el periplo hacia Las Baleares.

Triciclo eléctrico recorriendo la ruta Las Baleares-Vocacional, en Holguín / 14ymedio

No obstante, el director de la agencia, Julio César Coré Garcel, aseguró a la prensa oficial que los nuevos medios de transportes forman parte de un programa del Ministerio de Transporte para avanzar "progresivamente hacia el cambio de matriz energética".

"No dan abasto porque son pequeños y para el volumen de pasajeros que se mueve en esta ciudad parecen de juguete", añade la mujer. "Pago hasta 100 pesos por un coche de caballo cuando tengo alguna urgencia, pero la mayor parte de las veces no me muevo en esta parte de la ciudad".

Según la mujer, el conductor de su vehículo le aseguró que solo estaban midiendo la demanda y que posiblemente los vehículos que llegarán en los próximos meses cubrirán la llamada ruta de los tres hospitales. Pero, desconfiados, los holguineros prefieren el pájaro en mano que la promesa de varias decenas volando.

"Hacen falta 200 o 300 triciclos de estos para que esta ciudad se vuelva a mover y trasladarse no sea tan agónico como ahora", calcula la cliente. "Pero también se necesitan guaguas grandes que transporten a más pasajeros de una sola vez porque esto, de buchito en buchito, no se arregla", considera la mujer.

La misma noche de este jueves, los holguineros sufrieron un largo apagón que se prolongó hasta la madrugada en numerosos barrios. De seguro, nada más cortarse el suministro eléctrico, algunos de los primeros clientes de los triciclos pensaron en los vehículos, conectados, en la agencia de taxis, a un tomacorriente sin energía.