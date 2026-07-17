Aprobado el ‘parole’ para que Otero Alcántara viaje a EE UU

Otero Alcántara fue detenido el 11 de julio de 2021, cuando intentaba sumarse a las protestas antigubernamentales que estallaron ese día.

El artista y preso político lleva diez días en paradero desconocido luego de ser sacado de la cárcel de Guanajay por la Seguridad del Estado

Madrid/Estados Unidos ha aprobado el parole solicitado por Luis Manuel Otero Alcántara para que pueda entrar a su territorio. Así lo anuncian este viernes los allegados del artista y preso político, en paradero desconocido desde hace diez días, a través de las redes a su nombre. La publicación precisa que la noticia tiene lugar “después de varias semanas de gestiones constantes”.

“Desde comienzos de 2023, Luis aceptó el exilio como única vía para poder continuar con su labor como artista y activista, después de haber soportado toda la represión que ha recaído sobre él”, indica el post de sus amistades, que reafirman que la excarcelación solo se produce a cambio del exilio: “La Seguridad del Estado no le ha dejado ninguna otra opción para ser liberado de prisión”.

Un funcionario estadounidense comentó a 14ymedio, bajo anonimato, que con el confinamiento de Otero Alcántara tras cumplir su condena y a la espera de un parole para viajar a EE UU, el régimen de La Habana pretendía "poner la pelota en el terreno de Washington y hacer creer que el artista seguía detenido por la demora de la administración Trump".

El pasado 7 de julio, los allegados de Otero Alcántara denunciaron que el artista había sido sacado de la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa, donde cumplía una condena a la que faltaban dos días. Días después, el artista se comunicó con Anamely Ramos.

“En cuanto tengamos alguna otra información clara sobre su posible salida de Cuba, la haremos saber por esta vía”

Según publicó la propia activista e historiadora del arte en sus redes, Alcántara la llamó "desde un celular de la Seguridad del Estado, número desconocido, y la llamada estaba en altavoz". A la pregunta de cómo estaba, el artista respondió "bien", dice Ramos, "con ese tono que usamos para indicar que estamos bien dentro de la posible, dadas las circunstancias". No pudo contestarle la segunda pregunta que se le hizo: "dónde estás".

La activista explicó entonces que el parole solicitado para que Alcántara viaje a Estados Unidos seguía “en proceso” y que el artista estaría “en ese lugar desconocido hasta que se resuelva”.

El post de hoy recuerda: “Luis debió encontrarse en libertad desde el pasado 9 de julio, al extinguirse su injusta condena de 5 años, y aún sigue en manos de la policía política, en un paradero que no podemos precisar”. Y añade, sugiriendo la posibilidad de un pronto viaje a EE UU: “En cuanto tengamos alguna otra información clara sobre su posible salida de Cuba, la haremos saber por esta vía”.

Otero Alcántara fue detenido el 11 de julio de 2021, cuando intentaba sumarse a las protestas antigubernamentales que estallaron ese día en numerosas ciudades cubanas. En 2022 fue condenado a cinco años de cárcel por los delitos de ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos, entre otros cargos. Su caso, junto al del rapero Maykel Castillo Osorbo, se convirtió en uno de los emblemas de la represión posterior al 11J.

Precisamente a Castillo, tres días después de la excarcelación de Otero Alcántara, lo trasladaron a la prisión de Guanajay desde la de Kilo 8, en Pinar del Río, donde cumplía su sentencia, en su caso de nueve años.