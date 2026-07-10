En una operación similar a la de Otero Alcántara, el régimen saca a Maykel Osorbo de la prisión de Kilo 8

Sobre Osorbo, detenido en su casa el 18 de mayo de 2021, pesa una condena de nueve años por desacato, atentado, desórdenes públicos y “difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires”.

Madrid/El rapero y activista Maykel Castillo Osorbo ha sido excarcelado este viernes sin que se conozca su paradero, tres días después de que el régimen cubano realizara una operación similar con el artista Luis Manuel Otero Alcántara, de quien tampoco se conoce dónde está.

“Hemos sabido, a través de una voz solidaria, que Maykel Castillo fue sacado hoy de la prisión de Kilo 8, en Pinar del Río, adonde había sido trasladado desde enero de este año”, informó en sus redes la historiadora del arte Anamely Ramos, miembro, como los dos presos políticos, del Movimiento San Isidro (MSI). La activista denunció: “Simplemente llegaron a su galera y le dijeron que recogiera todas sus cosas y se lo llevaron. No sabemos adónde ni por qué. Si es un traslado de cárcel, su familia debió ser notificada oficialmente pero no pasó, como nunca pasa. ¿Dónde está Maykel Osorbo?”

Ella es la única que ha tenido contacto, vía telefónica, con Otero Alcántara, este viernes. A través de un móvil de la Seguridad del Estado, el líder del MSI le dijo que estaba “bien”, pero que no sabía dónde se encontraba.

Todo apunta que el objetivo del régimen, que ha aumentado la represión en estas vísperas del aniversario de las manifestaciones del 11 de julio de 2021, es un “destierro doble”

En la publicación donde daba a conocer esta información, Ramos explicaba que el parole solicitado para que Otero Alcántara viajara a Estados Unidos seguía “en proceso” y que el artista estaría “en ese lugar desconocido hasta que se resuelva”. Y aseveraba: “Los amigos de Luis estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. El régimen cubano lo quiere fuera. El régimen se adueñó de nuestro país y nos usa a todos para asegurarse su posesión”.

Todo apunta que el objetivo del régimen, que ha aumentado la represión en estas vísperas del aniversario de las manifestaciones del 11 de julio de 2021, es un “destierro doble”. El hecho de que Osorbo, a diferencia de Otero Alcántara, no cumpla su condena de nueve años de prisión hasta 2030 no hace más que corroborar la arbitrariedad con la que se conduce una dictadura.

La sentencia de Otero Alcántara, detenido el mismo 11J antes de que pudiera participar en las manifestaciones y condenado a cinco años, se extinguió este mismo jueves. Sobre Osorbo, detenido en su casa el 18 de mayo de 2021, pesa una condena de nueve años por desacato, atentado, desórdenes públicos y “difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires”.