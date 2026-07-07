Otero Alcántara es sacado de la prisión y se encuentra en paradero desconocido

Ante la falta de transparencia del procedimiento, las redes de apoyo y los grupos de derechos humanos se mantienen bajo alerta a la espera de nuevos datos

La Habana/El artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara fue sacado hoy de la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa, según informaron sus canales oficiales.

Tras el movimiento por parte de las autoridades cubanas, se desconoce su paradero actual, las condiciones bajo las cuales se ejecutó el traslado y los motivos que lo provocaron. Su familia ya ha verificado que el activista y líder del Movimiento San Isidro no se encuentra en su vivienda habitual de la barriada de El Cerro, en La Habana.

Ante la falta de transparencia del procedimiento, las redes de apoyo y los grupos de derechos humanos se mantienen bajo alerta a la espera de nuevos datos.

Las plataformas oficiales de Otero Alcántara han asegurado que continuarán actualizando de manera urgente en cuanto se confirme cualquier información verificada sobre su estado y localización.

La activista e historiadora del arte Yanelis Núñez confirmó este martes al diario independiente 14ymedio que la fecha de salida de prisión de Otero Alcántara era el 9 de julio, justo como se registra en el documento que entregó el Tribunal Supremo sobre el caso del artista y el cumplimiento de su condena.

“Hoy nos hemos enterado a través de otros presos que Luis ha sido sacado de la prisión, hasta este momento no sabemos dónde está. Hemos hablado con la familia que tiene en Cuba y no está en su casa. Estamos esperando a tener más información para saber dónde está”, dijo Núñez, quien reside en Madrid.

“El régimen ha puesto sobre la mesa la opción del exilio a Luis Manuel en los últimos meses, pero nosotros no tenemos ningún tipo de certeza de que eso vaya a ocurrir en las próximas horas o días. Pero es algo que está sobre la mesa, por presiones del propio régimen”, añadió la activista.

Otero Alcántara permanecía en prisión desde julio 2021 tras intentar participar en las protestas del 11J. Fue condenado en 2022 junto al rapero Maykel Castillo Osorbo a cinco y nueve años por los delitos de “desacato” y “desórdenes públicos”, figuras con límites ambiguos que permiten sancionar posiciones políticas en la Isla. Desde 2022, el Código Penal ha incorporado la figura de “propaganda contra el orden constitucional”, utilizada para encarcelar a ciudadanos que se expresan de maneras tan diversas como colocar carteles antigubernamentales o publicar sus opiniones críticas en redes sociales.

Durante su tiempo en prisión, el artista protagonizó varias huelgas de hambre y fue reconocido como preso de conciencia por Amnistía Internacional, mientras que organizaciones internacionales como Human Rights Watch (HRW) y PEN International exigieron su liberación inmediata.

Este propio martes, el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, llamó "mentiroso" al embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, durante el intenso debate de la Asamblea General sobre el embargo estadounidense a la Isla.

"No son violentos, lo que hacen es escribir poesía y canciones, y por eso el régimen intenta acabar con ellos metiéndoles en la cárcel"

Waltz respondió asegurando que "el régimen y sus representantes no quieren que escuchen lo siguiente: que este mes se celebra el aniversario de cuando miles de cubanos se lanzaron a las calles para pedir su libertad".

"Desde hace 67 años, el régimen se ha enriquecido abusando de su pueblo, asfixiando a la empresa privada, penalizando la disidencia con una economía comunista", aseguró el embajador.

Waltz sacó entonces una serie de fotografías de algunos artistas detenidos por el Gobierno cubano, entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara.

"Vean sus rostros cuando pronuncien sus discursos, porque están en la cárcel por pedir libertad. No son violentos, lo que hacen es escribir poesía y canciones, y por eso el régimen intenta acabar con ellos metiéndoles en la cárcel", destacó el embajador dirigiéndose a los Estados miembros de la ONU.