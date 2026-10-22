Asesinada una mujer en Gibara a cuchilladas y delante de dos niñas

Yudiley Rodríguez Enríquez, de 37 años, era madre de cuatro hijos y se desempeñaba como dependienta en una bodega.

Yudiley Rodríguez Enríquez fue atacada por un vecino, que acosaba a otra mujer de su familia

Madrid/El feminicidio de Yudiley Rodríguez Enríquez, que había sido reportado hace dos días por el comunicador residente en EE UU Niover Licea, fue confirmado este miércoles por la plataforma independiente Alas Tensas con fuente en familiares de la víctima. La mujer, de 37 años y conocida como Mimí, fue asesinada la tarde del martes 20 de octubre en su propia vivienda del asentamiento de Margodo, a las afueras del municipio de Gibara, en Holguín, desangrada y delante de dos niñas.

El agresor, identificado como un vecino de la víctima, la atacó con varios cuchillos. No tenía, afirma el observatorio, vínculo de pareja ni ningún tipo de parentesco, pero un familiar contó que la mujer “había rechazado reiteradamente su comportamiento de acoso hacia otra mujer de la familia”. Según Martí Noticias, se trata de la nuera de la víctima. “García acudía de manera insistente a la vivienda para buscarla, una situación que generó un profundo rechazo por parte de la joven, quien lo había expulsado del domicilio en repetidas ocasiones ante su hostigamiento”, indica el diario cubanoamericano.

Según cuenta Alas Tensas, la nuera de Rodríguez Enríquez logró sacar a las dos menores que estaban presentes, una de ellas hija de la víctima, que era madre de cuatro hijos, de 18, 15, 13 y 4 años, y estaba casada. Trabajaba, según las mismas fuentes, como dependienta de una bodega. El padre de la mujer también resultó herido durante el ataque, pero, afirma la plataforma, se encuentra fuera de peligro.

“¿Quién les dio el derecho o la autorización de publicar una tragedia tan dolorosa sin pensar en el sufrimiento de su familia? ¿Dónde quedó el respeto por el dolor ajeno?”

Los allegados se mostraron conmocionados por el crimen, y pidieron a los usuarios sensibilidad. “¿Quién les dio el derecho o la autorización de publicar una tragedia tan dolorosa sin pensar en el sufrimiento de su familia? ¿Dónde quedó el respeto por el dolor ajeno?”, se preguntó Madelin Morales. “Mi prima no es una noticia para ganar seguidores, comentarios ni reacciones. Era un ser humano amado por su familia. Antes de publicar y opinar sobre lo que no conocen, tengan un poco de humanidad. Estamos destrozados y lo mínimo que merecemos es respeto”.

Con este, 14ymedio eleva a 54 el número de feminicidios contabilizados en Cuba en lo que va de 2026. El anterior registrado por este diario es el de una mujer identificada como Nilda, que fue asesinada el pasado 2 de octubre, en un ataque con arma de fuego en La Mercedita, una localidad del municipio matancero de Cárdenas, en el que varias personas más resultaron heridas. Los testimonios difundidos desde el lugar señalan como presunto autor a Maikel Hernández, conocido como El Currito, ex pareja de una de las mujeres agredidas.

Alas Tensas indica que actualmente investiga doce posibles crímenes machistas, cinco intentos y un asesinato de un hombre en un contexto feminicida, reportados en 2025, así como once probables feminicidios y once intentos alertados en 2026.

La ONG ha insistido en su preocupación por el aumento de los feminicidios en la Isla en la primera mitad de este año. Entre mayo y junio su registro sumó 17 de estos crímenes y en siete de ellos los victimarios tenían antecedentes de violencia.

Por ello, ha reiterado su reclamo al Gobierno cubano para que “publique estadísticas oficiales sistemáticas, tipifique el feminicidio, active protocolos de protección, habilite refugios para mujeres en riesgo y garantice líneas de emergencia efectivas”.

En 2025, se juzgaron en Cuba 49 feminicidios, según el informe difundido por el Ocig, una cifra presentada por las autoridades como una disminución frente a los 76 procesos cerrados en 2024 y los 60 de 2023.

Sin embargo, especialistas consultados por IPS Cuba advierten que ese dato –que no equivale a las muertes ocurridas ese año– refleja la demora de los procesos judiciales: los casos juzgados en 2025 corresponden en su mayoría a hechos de 2023 y 2024.

El registro de la plataforma Alas Tensas el pasado año registró 48 feminicidios y 14ymedio –que no considera razones de género asesinatos en asaltos u otras circunstancias azarosas– 42.