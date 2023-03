Una mujer es asesinada por su ex pareja al salir de una fiesta en Ciego de Ávila

Darisleni Fuentes Infante es la decimonovena víctima de feminicidio que registran en Cuba las organizaciones independientes en lo que va de año. Según reportó la revista Alas Tensas, con fuente en familiares de la víctima, la mujer, de 32 años, fue asesinada por su ex pareja el pasado 19 de marzo en el Consejo Popular de Pesquería, perteneciente al municipio de Baraguá, en Ciego de Ávila.

"El hecho violento ocurrió en la madrugada, cuando Darisleni salía de una fiesta", detalla un breve comunicado de la asociación feminista, que además informa de que la víctima deja un hijo de 14 años de una pareja anterior.

Apenas diez días antes, sucedió, en Trinidad (Sancti Spíritus), el asesinato a puñaladas de Elaidy Alonso Arbolaez, de 27 años, a manos de un hombre que "la acosaba" y que se suicidó después.

La primera mujer asesinada en marzo fue Nancy Peña, en Holguín. De 49 años, fue ultimada por su ex pareja el pasado domingo en su propia casa. Según documentó el diario CubaNet, había publicado en redes sociales su temor a que le pasara algo. "Me siento amenazada por un hombre", escribió el 1 de marzo Peña, quien decía escribirlo "por si me pasa algo", pues lo había denunciado a la Policía y no habían detenido al individuo. "En qué país vivo, que no le importa la vida de una ciudadana cubana", lamentaba.

Antes de ellas, otras víctimas recientes de violencia machista fueron Vanelis Macola, de 26 años, del poblado de Tuinicu, en Sancti Spíritus, y Arianny Chávez Puche, quien se encontraba cuando falleció en el Hospital Pediátrico Provincial Mártires de Las Tunas, donde trabajaba como operadora telefónica.

