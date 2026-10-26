Un asesinato “con extrema violencia” en La Habana, el más reciente feminicidio en Cuba

La lista de feminicidios en Cuba en lo que va de año que lleva a cabo '14ymedio' asciende a 56

La Habana/Marili Reina Fajardo, de 45 años, fue asesinada “con signos de extrema violencia y agresión sexual” el pasado 21 de octubre. Su cuerpo fue encontrado ese mismo día en Brisas del Mar, municipio de Habana del Este, de acuerdo con información verificada y publicada este lunes por el Observatorio de Género Alas Tensas (Ogat).

Según el relato de la plataforma independiente, Fajardo salió de su casa en La Lima, Guanabo, para dirigirse a su trabajo como empleada doméstica, pero nunca llegó. “La última vez que se le vio con vida fue ese día en la mañana”, señaló la organización.

El Ogat señaló que, “por la situación de desaparición, características del crimen con signos de extrema violencia, así como antecedentes sufridos por la víctima que denotan sesgo machista, califica de feminicidio, el cual se mantendrá bajo observancia” en lo que avanza la investigación policial en busca de un culpable.

Fajardo deja dos hijas mayores de edad y un hijo menor y, según los testimonios recopilados por Alas Tensas, realizaba distintos trabajos para sostener a su familia.

Según los testimonios recopilados por Alas Tensas, realizaba distintos trabajos para sostener a su familia

Con Marili Reina Fajardo, la lista de feminicidios en Cuba en lo que va de año que lleva a cabo 14ymedio asciende a 56. Alas Tensas contabiliza 60 feminicidios, pero este diario no considera razones de género asesinatos de mujeres en asaltos u otras circunstancias azarosas.

La plataforma registra además otros 23 posibles feminicidios entre 2025 y 2026 y 38 intentos de asesinato de violencia machista. El observatorio también mantiene bajo investigación otros posibles casos y reclama acceso a los informes de investigación de los asesinatos de Anais Tamayo Puente y Danaibis Tamayo Ramírez. También observa como posible suicidio feminicida la muerte de Bárbara Sánchez González.

Además, reportó que la Isla registra 376 feminicidios documentados de forma independiente desde 2019. “El Observatorio de Alas Tensas mantiene este registro mediante su red de observadoras, fuentes comunitarias, medios de prensa y alianzas con otras plataformas independientes de mujeres”, señaló.

El caso previo de feminicidio se confirmó el pasado 23 de octubre. Ana Vivian Suárez Cruz, de 21 años y embarazada de siete meses, fue hallada sin vida el pasado 13 de agosto en el municipio de La Palma, en Pinar del Río. Su ex pareja, señalado como principal sospechoso, se encuentra detenido, según declararon fuentes comunitarias al Ogat.

Ana Vivian Suárez Cruz, de 21 años y embarazada de siete meses, fue hallada sin vida el pasado 13 de agosto en el municipio de La Palma

En la mayoría de los ataques confirmados por el observatorio en el año se muestra un mismo patrón de brutalidad, cercanía del agresor a la víctima y desprotección institucional.

Al respecto, un análisis por tipología de los feminicidios verificados en 2025 por Alas Tensas muestra que el 83,3% de los asesinatos registrados el año pasado fueron realizados por la pareja de las víctimas. “Se confirma la persistencia de la violencia de género en el ámbito de las relaciones afectivas como principal escenario de riesgo”, indica.

Asimismo, expone que “la marcada concentración de feminicidios de pareja y ex pareja indica que el hogar y las relaciones íntimas continúan siendo espacios de alta vulnerabilidad, en un contexto donde persisten relaciones desiguales de poder y donde los mecanismos institucionales de prevención, protección y atención resultan insuficientes o inexistentes”.

La plataforma añade que “denunciar estos crímenes permite romper el silencio institucional, preservar la memoria de las víctimas, identificar patrones de violencia y exigir medidas de prevención, protección y justicia. Este trabajo resulta indispensable en un país donde no existen cifras oficiales actualizadas y verificables sobre feminicidios”.