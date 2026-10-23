Investigan como feminicidio la muerte de Ana Vivian Suárez en Pinar del Río

Madrid/La muerte de Ana Vivian Suárez Cruz, una joven de 21 años hallada sin vida el pasado 13 de agosto en el municipio de La Palma, en Pinar del Río, ha sido confirmada por la plataforma Alas Tensas como un feminicidio. Su ex pareja, señalado como principal sospechoso, se encuentra detenido, según declararon fuentes comunitarias al observatorio independiente.

Alas Tensas ha incluido en su lista de asesinatos machistas a Suárez Cruz “luego de verificar nuevas informaciones” sobre su “muerte en extrañas condiciones”. La organización indicó que sus fuentes aseguran que su ex pareja está siendo procesado por las autoridades y que testigos presenciales lo vieron durante una reconstrucción de los hechos realizada recientemente por la Policía local.

Además, afirma que “mantiene la observancia ya que pudiera haber otra persona implicada en el feminicidio de Ana Vivian”. En su publicación, Alas Tensas advierte de que el suceso podría responder a un patrón en el que el agresor simula el suicidio de la víctima para tratar de eludir la responsabilidad penal.

Entre los datos recibidos por Licea figuraba que la joven había acordado encontrarse con su ex pareja en un lugar conocido como El Oasis

Desde las primeras informaciones sobre el fallecimiento de Suárez Cruz, hechas públicas por el comunicador residente en Estados Unidos Niover Licea en su página Nio Reportando un Crimen, surgieron dudas acerca de las circunstancias en que fue encontrada. Entre los datos recibidos por Licea figuraba que la joven había acordado encontrarse con su ex pareja en un lugar conocido como El Oasis, en la zona de La Jíbara, en el municipio pinareño de La Palma.

La fuente citada por esa plataforma insiste en que los investigadores están profundizando en la hipótesis de que la joven no se quitó la vida voluntariamente, sino que pudo haber sido asesinada y que posteriormente la escena habría sido preparada para aparentar otra causa de muerte.

Hasta el momento, no se han hecho públicos los resultados de la investigación forense ni una versión oficial detallada sobre las circunstancias del fallecimiento. Tampoco se sabe con exactitud la situación procesal del sospechoso.

En su comunicado, Alas Tensas recordó a Suárez Cruz como una joven trabajadora y alegre, según las condolencias y los reclamos de justicia difundidos en redes sociales. La organización trasladó su pésame a la madre y al hermano de la víctima y señaló que el presunto agresor tenía antecedentes de violencia contra las mujeres.

Con Ana Vivian Suárez Cruz, la lista de feminicidios en Cuba en lo que va de año que lleva a cabo 14ymedio asciende a 55. Alas Tensas contabiliza 59 feminicidios, pero este diario no considera razones de género asesinatos de mujeres en asaltos u otras circunstancias azarosas.

La organización registra además 38 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres en contextos de violencia feminicida. El observatorio mantiene bajo investigación otros posibles casos y reclama acceso a los informes de investigación de los asesinatos de Anais Tamayo Puente y Danaibis Tamayo Ramírez. También observa como posible suicidio feminicida la muerte de Bárbara Sánchez González.

En 2025, se juzgaron en Cuba 49 feminicidios, según el informe difundido por el Ocig, una cifra presentada por las autoridades como una disminución frente a los 76 procesos cerrados en 2024 y los 60 de 2023.

Sin embargo, especialistas consultados por IPS Cuba advierten que ese dato –que no equivale a las muertes ocurridas ese año– refleja la demora de los procesos judiciales: los casos juzgados en 2025 corresponden en su mayoría a hechos de 2023 y 2024.

El registro de la plataforma Alas Tensas el pasado año registró 48 feminicidios y 14ymedio, 42.