Liberan a un implicado en el feminicidio de Melani García, a casi tres años del asesinato

La autoridades, que no han definido aún una fecha para el juicio, justifican que el hombre dejó la prisión por un tema de salud

La Habana/Casi tres años después del feminicidio en La Habana de la adolescente Melani García Lorenzo, no solo no se ha realizado un juicio en contra de los presuntos responsables, sino que ahora uno de los tres implicados, el padre de la ex pareja de la joven, ha sido puesto en libertad. De acuerdo con una nota publicada por CubaNet, replicada por el Observatorio de Género Alas Tensas (Ogat), Pedro Tomás Serrate ex pareja de la joven asesinada fue visto en las calles de La Habana por la familia de la menor en días pasados.

“Mi esposo lo ve y me lo dice, entonces llamo a donde yo vivía y me lo confirmaron. Al otro día, automáticamente, fui a la Fiscalía para que me informaran por qué lo habían liberado y con qué justificación, porque no me lo podía creer”, contó Yanet Lorenzo Villalba, madre de la menor.

Las autoridades justificaron la medida por “una cuestión de enfermedad", agregó la mujer. “Me dijeron que le habían cambiado la medida cautelar. No entiendo cuál es la enfermedad. Para mí, él no debe estar en la calle porque él también estuvo implicado en el asesinato de mi hija”, sostuvo.

La falta de información sobre la liberación abarcó incluso al abogado de la familia de Melani. De hecho, contó la madre, fue ella quien le comunicó a su defensa que Serrate estaba fuera de prisión. De acuerdo con Lorenzo Villalba, su abogado considera que la Fiscalía debió notificarle la decisión.

De acuerdo con Lorenzo Villalba, su abogado considera que la Fiscalía debió notificarle la decisión

La mujer denunció también que le informaron de que el expediente sería enviado a la Fiscalía General de la República para evaluar la petición de sanción, que, indicó, era “muy alta” según las autoridades. “No sé a quién dirigirme y ya han pasado casi tres años y esto no termina”, lamentó.

La liberación de Serrate no solo representa una afrenta para la familia de cara al proceso por la muerte de Melani, sino que ha aumentado la preocupación por la seguridad de la familia, especialmente por el hijo de la víctima. Lorenzo Villalba teme que el hombre pueda hacerle daño o llevárselo. “Tengo miedo porque esa familia, como se puede ver, no es nada buena y es un peligro potencial para mi nieto”, remarcó.

Melani García Lorenzo, de entonces 16 años, fue asesinada a golpes entre el 15 y el 16 de diciembre de 2023, en el barrio de La Palma, del municipio habanero de Arroyo Naranjo. El feminicida, Pedro Julio Serrate Corrales, había sido su pareja y tuvo al menos dos cómplices, según denunció Alas Tensas en ese momento.

La menor había salido con rumbo a la casa de su hermano, que tenía fiebre y padecía ataques epilépticos. Horas después, su madre recibió una llamada que la alertó de que la ex pareja de su hija se había llevado a la adolescente por la fuerza. “A la una de la madrugada del 16 de diciembre me llaman y me dicen que Pedro Julio la había sacado a golpes de la casa y se la llevó en el carro de basura”, contó a CubaNet.

Lorenzo Villalba y su esposo comenzaron a buscarla. Además de las llamadas al número de emergencias, la madre acudió a diferentes estaciones policiales para pedir ayuda. En su denuncia pública en diciembre de 2023 relató que los agentes le dijeron que estaban ocupados atendiendo casos de robos y drogas y no la atendieron.

Además de las llamadas al número de emergencias, la madre acudió a diferentes estaciones policiales para pedir ayuda

En la estación del Capri, finalmente, encontró a un oficial que tomó la denuncia, pero el trámite continuó demorando hasta que la madre dijo a los agentes que había un rumor de que a su hija la habían matado. De ahí se trasladaron en una patrulla hacia el domicilio.

En el lugar fue hallado el cuerpo de Melani. “La habían dejado dentro de la casa, tirada; ya estaba muerta”, apuntó Lorenzo Villalba. “Medicina Legal dice que ella murió a las 6 de la mañana de los golpes”, agregó la mujer. Además de la ex pareja y el padre de este, también fue señalado como cómplice Frank Mario, identificado como primo de Julio Pedro.

El retraso del proceso judicial por el feminicidio de Melani García Lorenzo no constituye un caso aislado dentro del sistema de justicia cubano, remarca Alas Tensas. “El Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género (Ocig), vinculado a la Oficina Nacional de Estadística e Información y a la Federación de Mujeres Cubanas, informó que 49 mujeres de 15 años o más fueron víctimas de asesinatos por razones de género en casos juzgados durante 2025”, agrega.

El retraso del proceso judicial por el feminicidio de Melani García Lorenzo no constituye un caso aislado dentro del sistema de justicia cubano

En marzo pasado, el Ogat alertó por “la dura situación que atraviesan las infancias, adolescencias y personas adultas mayores en el contexto actual de crisis humanitaria en Cuba, que se evidencia también en los feminicidios”.

En 2023, año en que fue asesinada Melani, los observatorios independientes registraron 90 feminicidios, la cifra anual más alta documentada entonces desde que comenzó su monitoreo en 2019.

Para este año, de acuerdo con el conteo de 14ymedio, se han registrado 53 feminicidios en Cuba. El caso más reciente fue el de Nilda Díaz Santana, de 58 años, quien fue atacada a tiros cuando intentó defender a su hija de una agresión.

En la mayoría de los ataques confirmados por el observatorio en el año se muestra un mismo patrón de brutalidad, cercanía del agresor a la víctima y desprotección institucional.

Se muestra un mismo patrón de brutalidad, cercanía del agresor a la víctima y desprotección institucional

Al respecto, un análisis por tipología de los feminicidios verificados en 2025 por Alas Tensas muestra que el 83,3% de los asesinatos registrados el año pasado fueron realizados por la pareja de las víctimas. “Se confirma la persistencia de la violencia de género en el ámbito de las relaciones afectivas como principal escenario de riesgo”, indica.

Asimismo, expone que “la marcada concentración de feminicidios de pareja y ex pareja indica que el hogar y las relaciones íntimas continúan siendo espacios de alta vulnerabilidad, en un contexto donde persisten relaciones desiguales de poder y donde los mecanismos institucionales de prevención, protección y atención resultan insuficientes o inexistentes”.

El Ogat añade que “denunciar estos crímenes permite romper el silencio institucional, preservar la memoria de las víctimas, identificar patrones de violencia y exigir medidas de prevención, protección y justicia. Este trabajo resulta indispensable en un país donde no existen cifras oficiales actualizadas y verificables sobre feminicidios”.