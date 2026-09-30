Otro feminicidio en Cuba deja a cuatro niñas sin madre

García González era trabajadora del hogar y residía en el barrio La Iglesia, en la comunidad de Los Ángeles.

Rachel García González fue asesinada en su vivienda de Vertientes y el presunto agresor se encuentra detenido

La Habana/Rachel García González, de 27 años y madre de cuatro niñas, fue asesinada por su pareja el pasado 28 de septiembre en su vivienda del municipio de Vertientes, en Camagüey. El crimen eleva a 51 los feminicidios contabilizados por 14ymedio en Cuba en lo que va de 2026.

El asesinato fue confirmado este miércoles por el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), que sitúa el número de feminicidios registrados este año en 55. La diferencia entre ambos conteos se debe a los distintos criterios empleados para clasificar algunos asesinatos de mujeres.

García González era trabajadora del hogar y residía en el barrio La Iglesia, en la comunidad de Los Ángeles. Según las verificaciones realizadas por Alas Tensas, murió en la mañana del domingo dentro de su casa y el agresor se encuentra detenido.

La plataforma precisó además que las cuatro hijas de la víctima, dos de ellas gemelas, no tienen relación filial con el sospechoso. “Lleguen nuestras condolencias a sus cuatro hijas pequeñas que la sobreviven, sin relación con el supuesto agresor, demás familiares y personas allegadas, que lloran su prematura y evitable pérdida”, expresó el observatorio. Las autoridades cubanas han informado sobre el caso.

Vertientes ya había sido escenario recientemente de otro crimen machista. En septiembre de 2025, Maidelín Reyes Hernández fue asesinada por su ex pareja

Con la muerte de García González, Alas Tensas contabiliza hasta este 30 de septiembre 55 feminicidios en Cuba durante 2026, además de 27 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres en contextos de violencia machista. La organización mantiene asimismo bajo investigación otros 12 posibles feminicidios y 11 intentos ocurridos este año.

El asesinato de García González ocurre apenas tres días después del feminicidio de Diddiany Barreto Palmero, de 34 años, cometido en Ceballos, Ciego de Ávila. Según la información recabada por las plataformas feministas, Barreto fue asesinada por su ex pareja, quien posteriormente se quitó la vida.

Vertientes ya había sido escenario recientemente de otro crimen machista. En septiembre de 2025, Maidelín Reyes Hernández fue asesinada por su ex pareja, Eliberto Álvarez Abelarde. Familiares de la víctima denunciaron entonces que existían antecedentes de violencia y maltrato. La Fiscalía pidió posteriormente 25 años de prisión para el acusado.

Las organizaciones feministas independientes llevan años elaborando sus propios registros ante la ausencia de estadísticas públicas detalladas sobre la violencia machista en Cuba. Las autoridades cubanas han comenzado a publicar estadísticas sobre mujeres asesinadas por razones de género, aunque evitan emplear oficialmente el término feminicidio y los datos se divulgan con retraso y sin una relación detallada de los casos.