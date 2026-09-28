El feminicidio de Diddiany Barreto eleva a 50 las víctimas de violencia machista este año

En 2025, se juzgaron en Cuba 49 feminicidios, según el informe difundido por el Ocig.

El crimen tuvo lugar en Ceballos, Ciego de Ávila, el pasado 25 de septiembre y ha sido confirmado este lunes por el observatorio feminista Alas Tensas

Madrid/Con el asesinato de Didianny Barreto Palmero, de 34 años, a manos de su ex pareja el número de feminicidios contabilizados por este diario en Cuba alcanza el medio centenar. El crimen tuvo lugar en Ceballos, Ciego de Ávila, el pasado 25 de septiembre y ha sido confirmado este lunes por el observatorio feminista Alas Tensas.

Fuentes familiares y de la zona han confirmado el suceso, que deja huérfanas a dos niñas. El presunto asesino, que no era padre de las menores, se suicidó tras cometer el crimen, un hecho que, según denuncian algunas activistas, hará que no compute en las estadísticas divulgadas por el Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género, que solo informa de los casos judicializados. Esto deja fuera a los muchos feminicidios en los que el atacante acaba con su propia vida después de con la víctima.

El presunto asesino, que no era padre de las menores, se suicidó tras cometer el crimen

“En paz descanse Didi, excelente compañera. Sus compañeros sentimos mucho su pérdida, donde trabajaba era la Escuela Pedagógica de Morón”, ha contado una conocida en redes sociales. Aunque hay poca información confirmada sobre los hechos, algunos testimonios de personas cercanas afirman que la víctima sufrió numerosas heridas con arma blanca y una grave lesión en el cuello.

Varias fuentes, entre ellas el periodista independiente Niover Licea –que mantiene la página Nio Reportando un Crimen– han afirmado que el agresor era Aliex Rosabales Báez, de 43 años, con supuestos antecedentes penales y con quien Didianny había decidido terminar.

La víctima fue enterrada en Morón y Rosabales Báez en Pina, también en Ciego de Ávila.

Hacía solo seis días entonces del feminicidio de Yusinay Capetillo Martínez, de 41 años, víctima de su ex yerno, que la estranguló en su propio domicilio, en el barrio de Santos Suárez del municipio habanero de Diez de Octubre. El suceso ocurrió durante un apagón y el atacante estaba, el pasado viernes, cuando trascendió la noticia, en búsqueda y captura.

Alas Tensas –que contabiliza 54 feminicidios por aplicar diferentes criterios que este diario– suma a su registro 27 intentos de asesinatos machista

Alas Tensas –que contabiliza 54 feminicidios por aplicar diferentes criterios que este diario– suma a su registro 27 intentos de asesinatos machistas y continúa pidiendo información sobre otros casos que aún no han confirmado: Anais Tamayo Puente, Ana Vivian Suárez Cruz y Bárbara Sánchez González.

En 2025, se juzgaron en Cuba 49 feminicidios, según el informe difundido por el Ocig, una cifra presentada por las autoridades como una disminución frente a los 76 procesos cerrados en 2024 y los 60 de 2023.

Sin embargo, especialistas consultados por IPS Cuba advierten que ese dato no equivale a las muertes ocurridas ese año, sino que refleja la demora de los procesos judiciales: los casos juzgados en 2025 corresponden en su mayoría a hechos de 2023 y 2024.

El registro de la plataforma Alas Tensas el pasado año registró 48 feminicidios y 14ymedio –que no considera razones de género asesinatos en asaltos u otras circunstancias azarosas– 42.