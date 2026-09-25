Una mujer es asesinada por su ex yerno durante un apagón en La Habana

La plataforma Alas Tensas denuncia que el agresor sigue prófugo y que la hija y la nieta de la víctima están en riesgo

Madrid/El de Yusinay Capetillo Martínez, conocida como Yusy, es el último feminicidio confirmado en Cuba, este viernes, por la plataforma Alas Tensas. La mujer, de 41 años, fue asesinada el pasado 19 de septiembre en su propio domicilio, en el barrio de Santos Suárez del municipio habanero de Diez de Octubre, por un ex yerno.

El suceso ocurrió durante un apagón, informó el observatorio, que señaló no haber podido confirmar que el agresor haya sido detenido. “Las últimas informaciones disponibles lo situaban aún a la fuga, varios días después del crimen, sumándose este caso a las denuncias realizadas durante el año por familiares de víctimas sobre demoras extremas en la captura de presuntos feminicidas”, detalla Alas Tensas en su publicación.

Mientras tanto, denuncia la plataforma, están en riesgo la hija –ex pareja del agresor– y la nieta de Capetillo Martínez, quien tenía en total tres hijas.

"No quiero venganza ni que nadie tome la justicia por sus manos. Quiero que lo encuentren, que sea detenido y que enfrente las consecuencias correspondientes ante la justicia"

Fernando de la Hoz, identificado como padre de una de las nietas de la víctima, fue uno de los que publicó el nombre y las fotografías del presunto asesino, que aseveró se encuentra prófugo. “No quiero venganza ni que nadie tome la justicia por sus manos. Quiero que lo encuentren, que sea detenido y que enfrente las consecuencias correspondientes ante la justicia. Que la verdad salga a la luz y que Yusinay no sea olvidada”, pedía el hombre.

Con este, las plataformas contabilizan 53 feminicidios en lo que va de 2026. Esa cifra no coincide con el conteo de 14ymedio, debido a diferencias en los criterios utilizados para clasificar algunas muertes violentas de mujeres. Con el asesinato de Yusinay Capetillo, este diario cuenta 49 víctimas en lo que va de año.

Alas Tensas informa también de que suman 27 los intentos de feminicidio y continúa pidiendo información sobre otros casos que aún no han confirmado: Anais Tamayo Puente, Ana Vivian Suárez Cruz y Bárbara Sánchez González.

El anterior feminicidio confirmado por la plataforma, el de Noemí Pérez López, en la comunidad de Paso Pata, en Jesús Menéndez (Las Tunas) a manos de su ex pareja, evidencia la dificultad de la tarea. La mujer, de 38 años, fue asesinada el 8 de agosto, pero no fue hasta el 14 de septiembre que se acreditó.

En agosto, la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei), a través del Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género (Ocig), difundió un informe que registra 49 feminicidios juzgados en la Isla durante 2025, una cifra presentada por las autoridades como una disminución frente a los 76 procesos cerrados en 2024 y los 60 de 2023.

Sin embargo, especialistas consultados por IPS Cuba advierten que ese dato no equivale a las muertes ocurridas ese año, sino que refleja la demora de los procesos judiciales: los casos juzgados en 2025 corresponden en su mayoría a hechos de 2023 y 2024.