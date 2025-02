Con ausencias notables por "motivos personales" arranca el Campeonato Nacional de Ajedrez

El líder actual, Luis Ernesto Quesada, y otros dos maestros, Almeida y Miranda, no irán al torneo

La Habana/La inesperada derrota con que Carlos Daniel Albornoz –el gran favorito del ajedrez cubano– inauguró el Campeonato Nacional augura un torneo muy distinto al del año pasado, dominado por jóvenes figuras ausentes este 2025. Ahora es Juan Borges, campeón en 1987 y 1993, quien logró la primera victoria.

Campeón nacional en 2019 y 2020, Albornoz cuenta con una ventaja inesperada: la ausencia del líder nacional actual, Luis Ernesto Quesada, que falta en el torneo por motivos privados. Granma no dio más explicaciones de esta ausencia, ni tampoco de los otros dos grandes rivales del camagüeyano –Omar Almeida y Elier Miranda–, aunque en otras ocasiones estas salidas discretas han sido el preludio de un anuncio de baja para jugar para federaciones de otro país.

El diario del Partido Comunista da pistas de cierta tensión entre la Federación Nacional de Ajedrez y los jugadores ausentes. “Solo Almeida había comunicado su voluntad de no participar, y prepararse para el próximo año”, lamentó el comisionado nacional Carlos Rivero. “Esos problemas (los de Miranda y Quesada) eran desconocidos por la Federación”.

“Cada caso será analizado de conjunto con la dirección de alto rendimiento del Inder”, aseguró otro medio oficial. Sin participación en este torneo un campeón no puede aspirar a formar parte de la selección nacional que participa en olimpiadas y otros certámenes, advirtió Rivero.

El camino de Albornoz hacia el trono –y a pesar del fiasco de este miércoles– está prácticamente despejado, coinciden varios analistas, siempre que “minimice los errores”.

Jugando con blancas, Borges sostuvo contra Albornoz una larga partida de 50 lances. Según Rodney Pérez, entrenador del equipo olímpico masculino, el camagüeyano “cometió imprecisiones” que le costaron el triunfo frente a un adversario de sobra experimentado. Para los especialistas presentes en la competencia, el fracaso es un llamado de atención para el joven ajedrecista, que culminó un año de victorias tanto en Cuba como en el extranjero.

Albornoz, de hecho, acaba de ganar el Campeonato Blitz –de partidas relámpago– con un vertiginoso cierre de cuatro victorias consecutivas en el Hotel Ciego de Ávila, donde también se celebra el torneo nacional. En ese certamen, que ganó en 2020 y 2022 –superando a Leinier Domínguez, que triunfó dos años–, quedaron también en el podio el holguinero Ríder Díaz y el santiaguero José Avelino Álvarez.

En el Campeonato Nacional participarán 31 competidores; de ellos, cinco son Grandes Maestros. Entre los nombres notables están el villaclareño Hermes Espinosa, el campeón nacional juvenil Daniel Hidalgo –que debuta en este torneo–, además de Dylan Berdayes y Cristian Vitier, ambos con capacidad técnica para derrotar a Albornoz y llevarse el título nacional.

Este año la Federación decidió no renovar la polémica invitación que, el pasado campeonato, envió a los ajedrecistas cubanos emigrados. Entonces, el oficialismo invitó a cuantos quisieran al nacional siempre que hubieran mantenido una “relación respetuosa” con el régimen y no estuvieran afiliados a otras federaciones. Nadie aceptó, pero las reacciones no faltaron.

El maestro cubano Lázaro Bruzón increpó al oficialismo por arrogarse el derecho de descartar o admitir ajedrecistas en la competencia en base a su "respeto" al régimen. En una transmisión directa, aseguró que no pensaba asistir.

Sin embargo, el gran ausente del certamen fue, sin duda, Leinier Domínguez. El oficialismo había hecho una salvedad con el Gran Maestro, que reside en EE UU y representa a la Federación de ese país, y anunció que lo consideraba "elegible" para entrar en el campeonato cubano.

"Pero a Bruzón, quien ha sido irrespetuoso con la Federación y el Inder, no creemos que le interese hacerlo", dijo también la institución. Domínguez, en uno de los mejores momentos de su carrera a nivel mundial, no se pronunció sobre la invitación.