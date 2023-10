Las autoridades cubanas culpan del fracaso de la bancarización a los vendedores de divisas

Luego de hacer la vista gorda por décadas con los vendedores callejeros de divisas, las autoridades han decidido que esta actividad "obstaculiza" la bancarización decretada por el Gobierno en el pasado agosto. La prensa oficialista informó este viernes de una redada policial en Sancti Spíritus contra una "cadeca ilegal" (casa de cambio manejada por particulares). Los implicados podrían ser multados o sancionados con entre dos y cinco años de cárcel.

El periódico Escambray, escueto en su reporte, oculta los nombres de los acusados y la fecha de los acontecimientos. El medio describe el registro policial a una mujer espirituana que utilizaba su vivienda como casa ilegal de cambio. Según las autoridades, la ciudadana empleaba las redes sociales como medio de contacto con sus clientes, a los que entregaba divisas a cambio de pesos o viceversa, cobrando tres pesos por cada dólar o euro que vendía.

La incautación pudo realizarse hace al menos un año, ya que las fotos publicadas por el diario provincial muestran el cambio de un dólar a 180 pesos, frente a la tasa actual, que está a 255. Esto lo han confirmado a 14ymedio varios ciudadanos de la provincia, que aseguran que no han tenido noticia recientemente sobre un operativo de este tipo.

"Si eso hubiera pasado en estos días todo el mundo se hubiera enterado", explica David, un profesor espirituano. "Parece más una táctica para asustar a los dueños de mipymes y a los que cambian dólares para que sigan las reglas de la bancarización", añade.

No entiendo cuál es el problema, si todo el mundo sabe que apenas la gente saca el dinero de Cadeca va con estos revendedores"

Luis, otro residente de la ciudad cabecera, tiene opiniones similares. "No entiendo cuál es el problema, si todo el mundo sabe que apenas la gente saca el dinero de Cadeca va con estos revendedores. Me imagino que hagan estas cosas para justificar el fracaso de la bancarización, que no puede ir peor", argumenta. "Lo más probable es que sea un caso viejo y lo saquen ahora".

Acusada de "tráfico ilegal de moneda nacional, divisas, metales y piedras preciosas", la imputada operaba con varias tarjetas a su nombre y al de otras personas, a quienes utilizaba para retirar "grandes cantidades" de efectivo de los cajeros, algo que, según la prensa, "entorpece el verdadero propósito de la bancarización" y constituye una violación de la "legalidad socialista".

De acuerdo con las autoridades, un hombre involucrado también en el negocio fue detenido durante el operativo mientras cargaba con una mochila con unos 143.000 pesos (menos de 600 dólares en el mercado paralelo). "El individuo reconoció que dicho efectivo había sido retirado de un cajero automático tras una transferencia realizada por la presunta implicada", asegura el diario.

A la mujer también le fueron incautadas dos máquinas para contar dinero con los registros digitales disponibles, unas 10 tarjetas magnéticas, una motorina, grandes cantidades de efectivo en diferentes denominaciones, aunque el medio no precisa cuánto –mayoritariamente pesos, dólares estadounidenses y euros–, así como una libreta de cuentas en la que figuran las transacciones realizadas a los clientes.

Las autoridades también revelaron que la mujer con frecuencia visitaba la casa de sus clientes, algunos de ellos habituales, "representantes de mipymes" y "trabajadores por cuenta propia", dos de los sectores más asfixiados por la nueva política de transacciones virtuales.

"Ni siquiera el actual proceso de bancarización fue un obstáculo, porque poseía en su haber una decena de tarjetas magnéticas para burlar los mecanismos impuestos por el Banco Central de Cuba, y si, como resultado de la actividad financiera ilícita, vaciaba algún que otro cajero automático, mala suerte para quienes venían detrás en la cola", declara Escambray, para el que queda claro que el verdadero delito no es el cambio ilegal, sino esquivar las inestables políticas económicas del Gobierno.

Desde 1968, cuando Fidel Castro prohibió la circulación del dólar en la Isla –con graves consecuencias para quienes lo poseyeran– los revendedores de divisas comenzaron a volverse cada vez más comunes en Cuba.

La despenalización del dólar no llegó hasta 1993, y una década más tarde apareció el CUC (peso cubano convertible), que obligó a una flexibilización del negocio, no dependiente ya tanto de la moneda extranjera como de la divisa local. A pesar de que se hacían redadas cada cierto tiempo, los negociantes comenzaron a agruparse en enclaves de cada ciudad, fácilmente identificables por la población.

Es el caso de la calle Neptuno, en La Habana, donde los revendedores, en su mayoría hombres jóvenes, aprendieron a pregonar las tasas de cambio en inglés, francés e incluso en ruso. O el Parque Vidal, en Santa Clara, donde se aglomeran, sin miedo, frente a la Cadeca oficial. De esa forma, quien sale de la oficina de Western Union en la capital villaclareña encuentra rápidamente quién le cambie sus dólares.

La reciente bancarización, así como la desaparición del CUC hace casi tres años con la Tarea Ordenamiento, ha cambiado las reglas del juego para los revendedores de divisas. Si antes las redadas se hacían de forma esporádica y para mantenerlos bajo control, ahora la necesidad del Estado de recolectar monedas extranjeras a toda costa hace que las persecuciones sean más frecuentes.

El negocio, no obstante, sobrevive, y se ha trasladado a las redes sociales aprovechando plataformas como Transfermóvil o EnZona para "cuadrar" las transferencias. Otra vía común, para quienes se han sumergido en el mundo de las criptomonedas, es el intercambio de pesos por los equivalentes virtuales del dólar o el euro, una práctica que el Estado también ha comenzado a perseguir sin demasiado éxito.

