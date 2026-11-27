Una rotura de la conductora principal en la finca Manresa dejó fuera de servicio ocho equipos de bombeo, afectando a todos los municipios del centro de la capital

La Habana/El servicio de agua que, la mañana de este viernes, pensó Marián que se había restablecido en su apartamento de Nuevo Vedado, en La Habana, era tan solo la que quedaba en la cisterna del edificio. Enseguida comprobó que no estaba entrando nada de la calle. Los habaneros sufren ya las consecuencias de la grave avería de este miércoles en la Cuenca Sur.

Según informó la propia empresa estatal Aguas de La Habana, la “avería de gran magnitud” se produjo en la tarde noche del 25 de noviembre. Se trata de la rotura de la conductora principal de 78 pulgadas en finca Manresa, la cual dejó fuera de servicio ocho equipos de bombeo y provocó afectaciones en todos los municipios del centro de la capital, además de varias zonas de Boyeros.

La avería obligó a modificar los ciclos de distribución, indicaron las autoridades. En Plaza de la Revolución, donde quedó afectado todo el municipio, las autoridades anunciaron que priorizarían el suministro a los hospitales y a los sectores cercanos a la Loma del Príncipe. En Cerro, hasta seis repartos quedaron sin servicio.

En Luyanó, tal y como reportó una vecina jubilada, tienen “la que entró el último día, antes de ayer, cuando interrumpieron el bombeo”

También se reportaron afectaciones en la zona alta de Luyanó. Aquí, tal y como reportó una vecina jubilada, tienen “la que entró el último día, antes de ayer, cuando interrumpieron el bombeo”. La mujer comenta: “Pero nosotros tenemos cisterna, los que no tienen están bien jodidos”.

Otras zonas afectadas son Santos Suárez, Diez de Octubre, Centro Habana y La Habana Vieja, especialmente en la barriada de Jesús María y la zona intramuros. En Boyeros, las bajas presiones perjudicaron a las áreas de Miraflores Nuevos, Ciudad de la Construcción, Altahabana, Capdevila, Embill, La Fortuna, Mazorra y Río Cristal.

La empresa estatal comunicó que había comenzado los preparativos para trasladar los equipos y recursos necesarios para reparar la conductora, aunque condiciona el inicio de los trabajos a la meteorología, tras días de clima inestable y lluvias constantes en La Habana.

Este viernes, Aguas de La Habana difundió imágenes de las labores de reparación y aseguró que sus equipos técnicos continuaban trabajando para solucionar la avería. Las fotos mostraban daños mayores en una tubería y un equipo precario de trabajadores e insumos para tratar de repararla.

El restablecimiento del servicio, advirtió la entidad, será paulatino, con prioridad para los repartos que debían recibir agua durante el período de interrupción. Mientras tanto, pidió a la población y a los centros económicos que adoptaran medidas de ahorro para reducir el impacto de la “contingencia”.

Las fotos mostraban daños mayores en una tubería y un equipo precario de trabajadores e insumos para tratar de repararla. / Facebook/Aguas de La Habana

Mientras tanto, la zanja que se abrió por toda la avenida Boyeros en una obra hidráulica que, fundamentalmente, servía para abastecer de agua a la polémica Torre K, en la que se instaló un hotel Iberostar de lujo hoy cerrado, sigue abierta. Apenas tapada con tierra y piedras, sin asfaltar, divide la calle como una cicatriz inútil. Los triciclos eléctricos, con su rueda inicial en medio, apenas pueden sortearla, aunque los almendrones, con carrocerías más anchas, logran evadir la estrecha trinchera, especialmente visible entre la Calzada del Cerro y Carlos III.

La semana pasada, el Gobierno aseguraba que el casi medio millón de afectados por la falta de agua había bajado a la mitad (255.000 personas). La crisis, sin embargo, dura meses, y ha obligado a los cubanos a recoger agua de lluvia, de ríos, de salideros o de pozos artesanos, además de tener que comprar galones y pipas de manera informal o de proveedores privados.

Pero los problemas de suministro no se limitan a la capital. En Las Tunas, por ejemplo, dedicaron todo un programa de radio al tema el miércoles, coincidiendo justamente con el décimo aniversario de la muerte de Fidel Castro. Un oyente que llamó reportó sufrir más de tres meses sin agua, y otro, de la comunidad Las 40, habló de hasta 14 años de afectaciones y cuestionó “por qué en una cuadra llega el agua y en la otra no”. Los funcionarios presentes en el espacio prometieron “visitar cada caso”.

El problema principal de la provincia es que, aunque sus embalses están llenos al 61% de su capacidad, no se puede distribuir por la crisis energética. Alexis Espinosa Fernández, director general de la Empresa de Acueducto, declaró en el espacio radiofónico que la ciudad de Las Tunas se abastece de tres sistemas principales, de los que solo Rincón tiene una “situación favorable de 500 litros por segundo y una inversión en curso”.

Los otros dos son Cayojo, “con serias afectaciones en la calidad del agua”, y Piedra Hueca, “paralizado en este momento por rotura de equipos”. Con este panorama, explicó el funcionario, el “trabajo diario” consiste en “un análisis técnico para determinar qué circuitos se pueden activar y por cuánto tiempo, en un esfuerzo por ser lo más equitativos posible, aunque no siempre se logre cubrir la demanda total”.

Otras dificultades que enfrenta la provincia son la manipulación ilegal de válvulas, la venta no autorizada de agua mediante carros cisternas y el robo de paneles solares y equipos en más de 40 sistemas de bombeo. Y más: la escasez de cloro para el tratamiento del agua.

Ante una posible afectación prolongada de los productos químicos, indicaba la publicación, “existe un protocolo nacional que incluye la entrega de hipoclorito de sodio a la población para tratar el agua en los hogares, una alternativa que requiere una gran campaña de comunicación”.