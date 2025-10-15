Una avería en la planta de Energas en Boca de Jaruco dispara el déficit eléctrico al 57% de la demanda

Está fuera de servicio casi la mitad de las 16 unidades de las siete termoeléctricas del país

La Habana/La salida “imprevista” de tres unidades de servicio de la planta de Energas en Boca de Jaruco, Mayabeque, provocó este martes un déficit mucho mayor al previsto inicialmente por la Unión Eléctrica de Cuba (UNE). Si en un principio se pronosticó una afectación de 1.670 megavatios en el horario pico de la tarde noche –para una demanda de 3.350 MW, una disponibilidad de 1.750 MW y un déficit de 1.600 MW–, la energía faltante acabó rozando los 2.000 MW (1.910, concretamente).

“El sistema eléctrico nacional (SEN) enfrenta un escenario crítico tras la salida imprevista de unidades generadoras claves, lo que ha profundizado el elevado déficit en la generación de electricidad que reporta el país”, informó la UNE a primera hora de la noche de ayer. Según el breve comunicado de la estatal, los bloques 3, 4 y 6 de Energas Jaruco interrumpieron el servicio “debido a dificultades en la bomba de alimentación de agua”.

Ya el lunes, de acuerdo al parte inicial de la UNE ayer, habían salido del sistema tres turbinas y el ciclo combinado de la planta de Mayabeque, que gestiona Energas junto con el gigante minero canadiense Sherritt y aporta al SEN entre 100 y 120 MW normalmente. Ello hizo que la afectación (1.795 MW en el horario de máxima demanda) también fuera más de la esperada.

En la tarde noche de ayer, había un faltante de 57% respecto a la demanda

Cuando los cubanos leen “complejo” en una nota oficial sobre energía, ya saben en qué se traduce: apagones durante más horas. En la tarde noche de ayer, había un faltante de 57% respecto a la demanda.

Los 446 MW que se jacta la UNE de aportar a través de los parques solares fotovoltaicos solo son, claro, en horario diurno, y el panorama de averías en las centrales termoeléctricas (CTE) sigue siendo desastroso. Se encuentran fuera de servicio por averías o mantenimiento un total de siete bloques, de los 16 existentes en el país: dos de Felton, en Holguín; uno de Mariel, en Artemisa; otro de la CTE Diez de Octubre, en Nuevitas (Camagüey); uno en la Renté, Santiago de Cuba; otro más en Santa Cruz, Mayabeque, y un último en la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos.

No hubo noticias, en el parte vespertino de la UNE, de la entrada al SEN de la turbina 5 de Energas Jaruco con 30 MW, como se había anunciado.

Ya el pasado martes, la misma planta de Mayabeque sufrió una interrupción por la entrada de sargazo en uno de sus canales.