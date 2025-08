La avería de una subestación eléctrica deja La Habana sin luz, hospitales incluidos

Madrid/Una avería en la red eléctrica la noche de este domingo dejó sin luz a gran parte de La Habana, incluyendo los hospitales y las principales fuentes de abasto de agua, que recuperaron el fluido eléctrico pasadas las dos de la madrugada. Como resultado, la unidad 6 de la termoeléctrica Máximo Gómez de Mariel, Energas y los motores de Moa se desconectaron del sistema eléctrico nacional (SEN), según informó el Ministerio de Energía y Minas

La falla inicial se produjo en la subestación de Naranjito, repercutiendo en las de Príncipe, Melones y Tallapiedra. El número de circuitos afectados se multiplicó por casi todos los municipios de La Habana: Arroyo Naranjo, Boyeros, 10 de Octubre, Plaza de la Revolución, Cerro, Centro Habana, Habana Vieja, Playa, Lisa, Marianao, San Miguel, Cotorro, Guanabacoa y Habana del Este.

Pasadas las 3:30 de la madrugada, la empresa eléctrica de La Habana anunció que ya contaban con servicio eléctrico de Arroyo Naranjo (Los Pinos, Vieja Linda, La India, Alturas de la Víbora), 10 de Octubre (Mónaco), Boyeros (Santiago de las Vegas, Wajay,), Cerro, Centro Habana, San Miguel y Playa (zonas de Cubanacán, Querejeta). Algunos usuarios que residen en los circuitos citados protestaron por seguir sin luz, mientras la UNE les pedía paciencia ante el restablecimiento “gradual”.

La empresa eléctrica (UNE) no ha informado de la avería en su cuenta de Facebook, aunque sí especificó que mantendría actualizados los canales de los grupos de mensajería instantánea. En su cuenta de telegram, la UNE se limitó a explicar la función de transmisión que tiene una subestación eléctrica, así como a establecer el déficit en 1.500 megavatios en la madrugada.

El ministerio de Energía y Minas, primero en dar la voz de alarma, afirmó que se investigaban las causas del incidente, abriendo la puerta a todo tipo de especulaciones. Las dudas se multiplicaban por la repercusión sobre los motores de Moa, una central eléctrica a base de diésel ubicada a más de 900 kilómetros del lugar en el que se produjo la falla.

En las redes sociales es perceptible que el malestar no se limita a la capital cubana, afectada excepcionalmente por esta desconexión parcial. Desde todas las provincias llovieron las críticas por lo que está siendo un verano infernal con los mayores déficits de electricidad desde que se tienen datos. De Matanzas a Mayabeque o Guantánamo, los mensajes de hartazgo y descontento no pararon, incluyendo los reproches a las promesas incumplidas de las autoridades –que meses atrás aseguraron que desde julio las cosas mejorarían– y a las desmesuradas inversiones en el turismo que no llega.

"O todo esto es mentira de ustedes para no decir que se quedaron sin combustible o el quita y pon que tienen formado les está saldando cuentas"

“Las causas son dos” – espetó un usuario–. O todo esto es mentira de ustedes para no decir que se quedaron sin combustible o el quita y pon que tienen formado les está saldando cuentas. Ningún sistema eléctrico está creado para el prende y apaga que forman ustedes. Y mucho menos el nuestro, que lleva años de catana funcionando”.

En medio de esta situación, se espera la inminente salida de la patana turca Suheyla Sultan, que anoche seguía funcionando en la bahía de La Habana pero cuya marcha fue anunciada por el director técnico de la UNE, Lázaro Guerra, que lo atribuyó a “razones comerciales”.

“Se están tomando acciones para que esta condición no agrave las afectaciones al servicio que estamos teniendo”, añadió el ingeniero y aunque se esperaba la desconexión para este mismo sábado, el domingo seguía activa. Los 240 MW que puede aportar la patana en caso de funcionar al máximo de su capacidad agravarán seriamente la situación, en pleno mes de agosto.