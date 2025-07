Una nueva avería en la Guiteras augura un peor déficit del previsto por la Unión Eléctrica de Cuba

Madrid/Una nueva avería en la central termoeléctrica Antonio Guiteras pone en jaque el pronóstico que había hecho minutos antes la Unión Eléctrica (UNE), que había previsto para este martes una de las mayores cifras de déficit energético desde que lleva registro. El parte de la empresa estatal indicaba que la afectación en la hora pico ascendería hasta los 1.992 megavatios (MW), ya que la demanda máxima rondará los 3.650 MW y apenas se estarán generando 1728 MW. Sin embargo, la falla en un salidero en la caldera de la mayor planta de la Isla, ubicada en Matanzas, se ha informado más tarde, por lo que los cálculos se podrían elevar.

La cantidad adelantada –sin la salida de la Guiteras, que estará al menos 96 horas fuera de servicio– se acercaba ya al récord registrado el pasado 15 de julio, con 2.020 MW afectados y largos apagones en todo el país. Al día siguiente, la UNE pronosticó una afectación de 2.065 MW y una "avería" sin determinar dejó sin luz a toda La Habana.

“¿Qué esperamos?”, reaccionaba un usuario al anuncio en redes de la UNE. “La muerte lentamente, porque esto no es vida ni siquiera para los que, como yo, somos ancianos”, era la terrible respuesta que recibía.

“¿Qué esperamos?”, reaccionaba un usuario al anuncio en redes de la UNE. “La muerte lentamente, porque esto no es vida ni siquiera para los que, como yo, somos ancianos”

Aunque datos de déficit tan elevado ya no constituyen ninguna rareza en la Isla, este pico está directamente relacionado con la “salida imprevista” de dos unidades térmicas, Energas Varadero y el bloque 3 de la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte. La avería en el sistema ciclo combinado se produjo este lunes, según contaron las autoridades cubanas.

Julio Betancourt, director de la planta que el Estado cubano opera junto a la canadiense Sherritt International, explicó que el fallo se produjo en la excitatriz del generador, un dispositivo que suministra corriente de excitación a las bobinas del estátor. Sin él, es imposible generar electricidad. La capacidad de Energas Varadero se calcula en 140 MW, sin embargo, actualmente genera en torno a 100, concretamente 90 MW este lunes, en el momento en que se produjo el incidente.

A esta falla –y la de Santa Cruz del Norte– hay que sumar las de la unidad 6 de Renté, en Santiago de Cuba, y la 2 de Felton, en Holguín. Estas dos últimas son, además, de las mayores del país. Además, la termoeléctrica de Mayabeque tiene su otra unidad, la 2, en mantenimiento, lo mismo que la 5 de Renté y la 4 de Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos. Estas “incidencias”, como lo denomina la UNE, dejan fuera de servicio 409 MW de energía térmica.

Pero el problema más grave se concentra una vez más en la falta de combustible. A ello se atribuye el déficit de 825 MW, resultado de sumar las 94 centrales de generadores fuera de servicio (797 MW) y los tres motores de las patanas de Regla, en La Habana, (28 MW). Frente a esto, poco pueden hacer los parques solares, que producen 2.513 MWh: un total de 503 MW con los que solo se puede contar durante el horario de máxima entrega, que es el de pleno sol.

El alivio, muy leve, que se había notado en los últimos días se ha desvanecido en este final de mes, justo después de la llegada del Ocean Mariner – el pasado viernes– al puerto de La Habana. El tanquero atracó con 13.000 toneladas (alrededor de 91.000 barriles) de combustible procedentes de la refinería de Ciudad Madero, en Tampico, que Pemex vuelve a entregar sin que se conozca aún el método de pago o compensación entre ambos Cuba y México.

En unas inquietantes declaraciones, hace dos semanas en la Asamblea Nacional, el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, dijo que la generación eléctrica durante el primer semestre de 2025 fue “inferior a lo planificado y a lo alcanzado en igual etapa de 2024”. Además, los envíos de “combustible físico fueron inferiores a lo planificado e inferiores a los de igual período del 2024”, agregó, refiriéndose sin especificarlo tanto a la donación de petróleo venezolano y mexicano como a la compra en el mercado internacional.

De igual manera, en el mismo Parlamento, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, rerconoció que el déficit de petróleo “continúa siendo la principal causa de los apagones, de ahí que no haya sido posible alcanzar la disminución proyectada para el verano”.

El panorama lo habían adelantado el propio De la O Levy y Miguel Díaz-Canel, en mayo pasado en el podcast del presidente, al dar dieron explicaciones a la población sobre el maltrecho estado del sistema eléctrico nacional. Allí, ambos especificaron que tenían problemas con el suministro de petróleo desde los países socios.

El ministro afirmó que Caracas misma tenía dificultades por las sanciones de EE UU, pero los datos indican que Pdvsa estaba produciendo y exportando enormes cantidades de petróleo a otros países

El ministro afirmó que Caracas misma tenía dificultades por las sanciones de EE UU, pero los datos indican que Pdvsa estaba produciendo y exportando enormes cantidades de petróleo a otros países, desde el propio EE UU antes de que se extinguieran las licencias a Chevron a China, que se ha convertido en su mayor comprador. A la vez, los envíos a Cuba –gratuitos– decrecían, llegando a un mínimo histórico el pasado junio de 8.000 barriles por día, a años luz de los 55.000 bpd de promedio acordados.

En aquel programa, los dirigentes afirmaron sonrientes que se había encontrado con Caracas “una fórmula”. “Fórmula que no vamos a explicar para que no la persigan”, aseguraron, admitiendo que tampoco se alcanzarían los niveles precedentes. No está claro si México puede formar parte del acuerdo, debido al incremento de envíos de Pemex, a unos precios que teóricamente el Gobierno cubano no puede pagar como lo exige la normativa, pero lo cierto es que la llegada de barcos de ese país se ha incrementado y el valor del crudo y derivados a la Isla se estimó en superior a 600 millones de dólares en 2024.

Pese a ello, algunos usuarios aún atribuyen los problemas a la intromisión extranjera. “Otra más, no, no no... Están bombardeando el verano. Los enemigos están de fiesta”, afirma uno. Mientras que otro le responde: “¿Los enemigos? El único enemigo que tiene el pueblo cubano es el PCC”.