"Se trabaja para la solución definitiva" de los apagones, asegura el ministro de Energía

Al no tener "ni el dinero ni el tiempo" para reparar las termoeléctricas, el Gobierno apuesta a las plantas solares y a su afán por descubrir más petróleo

La Habana/Mientras el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, explicaba en el Parlamento que “se trabaja para la solución definitiva” de la crisis energética, este jueves, el país se iba apagando de punta a punta, principalmente por falta de combustible para hacer funcionar las plantas generadoras.

El déficit de petróleo “continúa siendo la principal causa de los apagones, de ahí que no haya sido posible alcanzar la disminución proyectada para el verano”, reconoció el ministro, poco antes de que una “avería” sin determinar dejara sin luz a toda La Habana durante unas horas y en un día en que el déficit pronosticado por la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) marcara el récord de 2.065 megavatios (MW).

Luego de que el ministro de Economía, Joaquín Alonso Vázquez, expusiera en la Asamblea Nacional que tanto la generación eléctrica como los envíos de combustible durante el primer semestre de 2025 fueron inferiores a “lo planificado y a lo alcanzado” en el mismo período del año pasado, su homólogo de Energía abundaba en los datos de la debacle.

"Solo en 2024 se dejaron de producir 170.000 toneladas de crudo en relación con 2023"

“Dejamos de generar 6.700 gigawatts hora (GWh) con relación al año 2019”, detalló De la O Levy. Y añadió: “Solo en 2024 se dejaron de producir 170.000 toneladas de crudo en relación con 2023”.

De lo que dijo el ministro, se entiende que el Gobierno insiste en sus dos objetivos, el segundo por el momento en calidad de fantasía: el cambio de “matriz energética” gracias a los parques solares chinos y encontrar más petróleo en la Isla. Con el habitual vocabulario eufemístico, declaró, dentro de los resultados de las acciones llevadas a cabo para recuperar el sistema eléctrico nacional (SEN) que “se detiene el decrecimiento de la producción de petróleo y crece en este año la producción de crudo y gas acompañante”.

El “megaproyecto” de los parques fotovoltaicos –con financiación y mano de obra chinas–, volvió a decir, hará posible aportar diariamente al SEN 2.000 MW –si bien solamente en horario diurno, cosa que no mencionó– y, aseguró, “cuenta con la inmensa mayoría de los recursos para su ejecución”. Además, recordó que ya se trabaja en la construcción –también con apoyo chino– del parque eólico Herradura 1, en Las Tunas, y una “pequeña central hidroeléctrica”, Alacranes, en Villa Clara.

El ministro fue claro en algunas de sus reflexiones: “Algunos continúan preguntándose por qué no compramos más petróleo o reparamos las termoeléctricas viejas; la respuesta es clara: ni el dinero ni el tiempo lo justifican”. Y se respondió: “Una termoeléctrica tarda dos años en modernizarse; un parque solar se instala en tres meses; cada panel que ponemos hoy es combustible que no tendremos que importar mañana y que hoy no tenemos”.

De igual manera dijo que “se proyecta iniciar el mantenimiento de la termoeléctrica Antonio Guiteras Guiteras, en Matanzas, a mediano plazo”, pese a que la central más importante del país se encuentra, en estos momentos parada precisamente por mantenimiento. Su reconexión al SEN está prevista para este viernes.

Hasta abril de 2025, informó la diputada, se transportaron 894 millones de pasajeros, un 68% de lo previsto

El panorama no impidió al ministro expresarse con autosatisfacción. “Este programa de Gobierno es, sin duda, el camino correcto para eliminar el déficit de generación y avanzar en la ruta de la soberanía energética”, dijo. “Somos el país que convierte el bloqueo en inventiva y la escasez en creatividad”.

La escasez energética, por lo demás, no solo deja sin luz a la población y la condena a una vida miserable, sino que afecta a múltiples servicios básicos, como el abastecimiento de agua, la recogida de basura, la distribución de alimentos y hasta las funerarias. El transporte de pasajeros es también uno de los sectores más afectados, lo cual quedó en evidencia en la intervención en el Parlamento de Tamara Valido Benítez, presidenta de la Comisión de Atención a los Servicios.

Hasta abril de 2025, informó la diputada, se transportaron 894 millones de pasajeros, un 68% de lo previsto. Eso supuso más de 114 millones menos de pasajeros transportados que en el mismo período del año anterior.

Las cifras están en niveles mínimos: los ómnibus locales solo cumplieron un 35% del plan y dejaron de transportar a casi 350 millones de pasajeros. Con todo, los niveles más bajos de “cumplimiento” se registraron en los servicios rurales (26%) y en los de “difícil acceso”, con un cumplimiento de apenas un 19%.

Ni siquiera el aumento del presupuesto gracias a la dolarización solucionó los problemas. “La aprobación de esquemas de financiamiento en divisas permitió adquirir recursos que facilitaron la recuperación de más de 1.600 medios paralizados, mejorar la infraestructura de transporte y garantizar parcialmente la sostenibilidad operativa”, señaló Valido Benítez, para conceder, sin ofrecer más detalles: “Sin embargo, estos esquemas han enfrentado diversas limitaciones”, otro eufemismo del régimen para hablar de desastre.