Avianca retomará en diciembre la ruta de La Habana a Bogotá con una frecuencia diaria

Desde 2020 la aerolínea no volaba a Cuba.

La Habana/La aerolínea colombiana Avianca, que desde 2020 no volaba a Cuba, anunció este viernes que retomará la ruta de La Habana a Bogotá con una frecuencia diaria. La compañía había hecho un primer intento de regresar a la Isla el pasado julio, pero un mes antes anunció que pospondría los vuelos hasta nuevo aviso alegando “temas operacionales”.

Según un comunicado de la aerolínea, los vuelos, que comenzarán a partir del próximo 16 de diciembre, ya están a la venta. Desde el aeropuerto José Martí de La Habana la ruta operará con frecuencia diaria un vuelo que parte a las 5:10 pm y aterriza en El Dorado a las 8:25 pm. De regreso, el tramo es de 12:35 pm a 17:10 pm.

Avianca dispuso para esta ruta varios aviones del tipo A320, con espacio para 180 pasajeros, lo que suma más de 2.500 asientos semanales entre los dos destinos, celebró la compañía.

Hasta el momento Avianca no ha explicado los motivos por los que su regreso a la Isla demoró tanto

“Estamos felices de poder aterrizar en La Habana para el cierre de este año con una nueva ruta directa que les permitirá a millones de pasajeros conectar desde diferentes partes del mundo con la historia, gastronomía y cultura de La Habana, a través de Bogotá”, dijo en un comunicado David Alemán, director de ventas para Colombia y Suramérica de Avianca. La conexión, suspendida desde 2020, “nos permitirá ofrecer una mayor y mejor conectividad internacional, cumpliendo con nuestro compromiso de facilitar el acceso a volar en avión a más personas”, añadió.

Hasta el momento Avianca no ha explicado los motivos por los que su regreso a la Isla demoró tanto. No obstante, la ruta representa otra salida para quienes intentan llegar a Estados Unidos haciendo la ruta de Nicaragua. Aunque Managua no solicita visado a los cubanos, los vuelos directos desde Cuba son muy cotizados y extremadamente caros, por lo que muchos buscan vías alternativas por terceros países pues, aunque deban hacer una escala, llegar hasta Nicaragua es más económico.

El paso por Colombia se había dificultado los últimos meses ya que, aunque el Gobierno de Bogotá concede visa de tránsito a los cubanos que prueben que solo harán una escala en El Dorado, desde el pasado julio la compañía Wingo comenzó a exigir visado de visitante a todos los viajeros de la Isla con destino a Bogotá.

Si los pasajeros no tienen contratado el segundo tramo hasta Nicaragua con Wingo la compañía puede considerar que no están realmente de tránsito

Según explicó la aerolínea entonces, si los pasajeros no tienen contratado el segundo tramo hasta Nicaragua con Wingo la compañía puede considerar que no están realmente de tránsito y tiene la potestad de exigir un visado de visitante.

La suspensión de decenas de vuelos ya comprados para el verano, cuando Wingo implementó la medida, hizo que los cubanos protestaran en masa frente a la Embajada de Colombia en La Habana y frente a la oficina comercial de la compañía. Sin embargo, pronto los ánimos se calmaron y a los viajeros no les quedó otra alternativa que acogerse a las dos opciones propuestas por Wingo: cambiar la fecha del pasaje o exigir un reembolso.

Hasta el momento, Avianca no ha dado señales de mantener una política similar a la de Wingo en relación a los cubanos, pero eso no significa que la ruta La Habana-Bogotá está libre de obstáculos.

A finales de 2023 Estados Unidos anunció que sancionaría a todas las aerolíneas y funcionarios involucrados en el tráfico de migrantes desde la Isla a Nicaragua. Por las restricciones, varias compañías ya han debido suspender los vuelos entre los destinos y algunas incluso ya han sido penalizadas por Washington. La política de Wingo es, de hecho, una artimaña para evitar caer en la mirilla de la Casa Blanca y que Avianca utilice un truco similar no es improbable.