Un grupo de balseros repatriados a Cuba cuenta su odisea en el mar

Un grupo de los 46 balseros repatriados el pasado lunes a la Isla por la Guardia Costera de EE UU, contó lo que se vivió el pasado 27 de mayo cuando una embarcación, que había partido unos cuatro días antes desde el Puerto de Mariel, volcara cerca de Cayo Hueso y dejara dos muertos y 10 desaparecidos.

"Sentimos al centinela del barco [de guardacostas] que empieza a decir: hombre en el agua. Y empezamos a mirar. Y empezamos a ver cabezas, personas. Y mira uno aquí, una allá. Las lanchas rápidas comenzaron a rescatar, y ahí llegaron helicópteros, avionetas", relató a Telemundo 51 Andy Rodas, que había sido interceptado horas antes en otra embarcación junto a 24 balseros más.

El rescate ocurrió pasadas las dos de la tarde y las autoridades pudieron subir a bordo a ocho migrantes. Según el testimonio de los sobrevivientes 10 personas desaparecieron en el agua como consecuencia del naufragio.

Teresa Fuentes, de 54 años, fue una de las ocho sobrevivientes del siniestro y la única que no fue devuelta a Cuba este lunes debido a que la trasladaron a un hospital por presentar problemas renales, publicó América TeVé.

"Sentimos al centinela del barco [de guardacostas] que empieza a decir: hombre en el agua. Y empezamos a mirar. Y empezamos a ver cabezas, personas. Y mira uno aquí, una allá"

"Sentí una emoción grandísima porque ya sabía que estaba ahí pero no había podido verla. Ni sabía si ella sabía que ya yo tenía conocimiento de que estaba viva", declaró al canal Daymara Pérez, hija de Fuentes y residente en Miami.

Pérez este martes pudo ver a su madre "unos pocos minutos" y contó que su padrastro también se salvó del naufragio, pero en su caso sí fue deportado. Sobre la salida de su mamá de la Isla manifestó no tener muchos detalles. "Fue de momento en un bote que estaban inventando, creo que era una goma grande de un tractor con un motor. No sé cómo pudieron hacer eso", explicó al manifestarse sorprendida porque no se imaginó que Fuentes pudiera subirse a una balsa y lanzarse al mar.

La Guardia Costera buscó por más de 123 horas a los 10 balseros reportados como desaparecidos y no pudo encontrarlos. Los operativos duraron más de 123 horas y "abarcaron aproximadamente 8.864 millas cuadradas, que es casi el tamaño del estado de New Hampshire", según un comunicado de la dependencia federal.

Los cubanos que fueron repatriados a la Isla esta semana permanecen en cuarentena en dos centros de aislamiento por la pandemia. Relataron a Telemundo 51 que su travesía comenzó el 23 de mayo cuando se montaron en una balsa rústica construida por ellos mismos en Bahía Honda, en la provincia de Artemisa.

A mitad de trayecto, la embarcación en la que viajaban comenzó a hundirse y vieron un barco de pescadores. "Empezamos a gritar y ellos se nos acercaron y no querían rescatarnos porque dicen que se iban a meter en candela", contó Yosmel Arrieta, uno de los balseros. El cubano asegura que al final los pescadores accedieron a ayudarlos porque andaban con un niño de cinco años, "si no, no nos recogen".

"Cuando ya íbamos camino a tierra, el barco americano [guardacostas] nos interceptó. Ahí mismito, a cuatro millas [de tierra]", agregó Arrieta. El grupo pasó a ser custodiado por un buque de la Guardia Costera y los migrantes no tuvieron posibilidad de declarar temor creíble ni solicitar asilo político.

Desde el 1 de octubre de 2020, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 323 cubanos. Aunque las cifras de interceptaciones en el estrecho de Florida han aumentado en los últimos meses, están lejos de los picos de más de 5.000 balseros reportados tras el acercamiento a Cuba que inició en 2014 el expresidente Barack Obama.

