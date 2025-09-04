Berto Savina niega estar involucrado en el atropello en La Habana

Un rumor repentino responsabiliza del suceso, con una víctima mortal y ocho heridos, a un ex policía italiano que vive en Cienfuegos

La Habana/Madrid/El empresario italiano Berto Savina –conocido en la Isla como Bartolomeo Sabina Tito–, presidente del conglomerado Italsav, con numerosos negocios en Cuba, niega rotundamente a 14ymedio ser el autor del atropello múltiple que en la madrugada del 25 de agosto dejó una víctima mortal, Mairovis Valier Heredia, y ocho heridos en La Habana. Desde su país natal, y a través de videollamada, asegura a este diario que no se encontraba en la capital cubana en el momento del suceso, y aporta documentación a su nombre sobre un vuelo La Habana-Madrid-Roma el 18 de agosto, una semana antes del suceso.

Los billetes de avión de Air Europa solo confirman que el empresario estuvo en La Habana entre el 9 y el 18 de agosto. En ningún caso constituyen una prueba de que no estuviera una semana después en Cuba, donde reside parte del año para atender sus negocios.

El contacto tiene lugar un día después de que 14ymedio publicara, de acuerdo a una fuente conocedora que rogó conservar el anonimato, que el detenido por los hechos no era otro que Savina, dueño de la tienda en dólares Casalinda y estrechamente relacionado con la cúpula del régimen cubano.

“El empresario se encuentra actualmente en Avezzano [en la región de Abruzzo], donde continúa como siempre su actividad y su vida cotidiana”, publica este miércoles un digital local italiano, junto al desmentido del empresario. Este se lamenta: “La asociación de su nombre con el episodio cubano no sólo es completamente infundada, sino que además corre el riesgo de causar graves daños a su imagen personal y profesional”.

“Se ha contactado a la Embajada de Italia en La Habana y proporcionará un desmentido oficial”

Su hijo, Gianluca Savina, quien se encuentra con él, advirtió de que lo publicado por este diario es un “artículo falso” y aseguró: “Se ha contactado a la Embajada de Italia en La Habana y proporcionará un desmentido oficial”. Hasta el momento, la sede diplomática no se ha pronunciado.

Luego de la publicación de la nota de 14ymedio, Inalbis Heredia, familiar de la fallecida, aseguró en Facebook que el responsable del atropello era un italiano de 57 años llamado Mario Pontolillo, del que acompañaba foto. En un comentario al post de este diario donde se difundió la información, escrito cuatro horas antes que el reel de Inalbis y ahora borrado, otra usuaria apuntaba que sabía que se llamaba Mario pero que no se acordaba del apellido.

Se trata de un ex agente del cuerpo italiano de Carabinieri y, de acuerdo a su página de Facebook, residente en Cienfuegos, no en La Habana.

Hasta este miércoles, en declaraciones ofrecidas a distintos medios, la familia aseguraba no tener idea de la identidad del sujeto detenido. Inalbis Heredia fue, incluso, quien hace cuatro días publicó el video donde la hermana de la fallecida y herida en el suceso, Danieyis Lamorú Heredia, y su madre denunciaban que ninguna autoridad había ido a verlos ni le habían dicho quién era el responsable de su desgracia.

“Aquí no ha venido nadie a ayudarnos, siendo mi nieto de las FAR y el papá también”, lloraba en la misma transmisión la abuela de los dos niños menores, que Mairovis Heredia dejó huérfanos junto a un hijo mayor que estudia en la academia militar. La fallecida se había mudado apenas días antes a la capital para salir adelante.

La fuente que dijo a 14ymedio que el detenido por el atropello múltiple era Berto Savina se reafirma en su versión y asevera que el empresario tiene conexiones al más alto nivel en Cuba que no dudarían en crear un chivo expiatorio.

De visita en el edificio de apartamentos de El Vedado donde los vecinos oyeron al presunto agresor discutir momentos antes de coger el Audi rojo que echó encima de varios transeúntes por las calles de Centro Habana, los residentes afirmaban que era conocido “por ser consumidor de droga”.

Eso sí, se cuidaban de revelar ni el nombre ni el oficio del sospechoso. “No preguntes mucho, que eso está en candela”, venía a ser la respuesta generalizada a este diario este mismo miércoles. Sobre el silencio de las autoridades, que después de su breve comunicado no volvieron a dar noticia del “ciudadano extranjero residente en el país” detenido, una vecina había expresado: “Lo cuidan tanto porque algo debe de haber”.

Berto Savina, presidente del conglomerado Italsav, presente en la Isla desde mediados de los años 90 a través de tiendas como Agua y Jabón, nunca ha escondido sus lazos con las más altas jerarquías. En algunas de las entrevistas que le han hecho en medios italianos, se observa en su despacho una imagen con el mismísimo Fidel Castro, y también se ha dejado fotografiar con altos funcionarios, como Esteban Lazo o el actual mandatario, Miguel Díaz-Canel.

En la inauguración de Casalinda el pasado 12 de abril –en pleno Galiano, justo donde ocurrió el atropellamiento contra los transeúntes–, eran visibles varios boinas rojas (Tropas de Prevención del Ejército) vigilando la larga cola antes de la apertura de puertas. Ese día, 14ymedio pudo comprobar cómo el empresario, acompañado de su hijo, supervisaba la operación. Preguntado al respecto, se negó a recibir los apelativos de "dueño", "propietario" o "gerente". "Yo soy un cubano", precisó con un fuerte acento italiano.