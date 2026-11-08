Cadena perpetua para tres hombres por un asesinato durante un robo de ganado en Santiago de Cuba

El Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba celebró el juicio “oral, público y ejemplarizante” en su Sala Segunda de lo Penal.

Madrid/Tres hombres del municipio santiaguero de Contramaestre fueron condenados a privación perpetua de libertad por asesinar a un custodio y herir gravemente a otro durante el robo de ganado en una Unidad Básica de Producción Cooperativa (Ubpc), en la localidad de Pueblo Nuevo, del poblado de Baire. Así lo informó el Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba, que celebró el juicio “oral, público y ejemplarizante” en su Sala Segunda de lo Penal, este fin de semana.

Los condenados a cadena perpetua son Roberto Acosta Estrada, Erisbel García Zulueta y Rosendo Ramón Guevara González. Fueron hallados responsables de asesinato consumado y asesinato en grado de tentativa. Otros dos acusados, Alexander Bello Macías y Wilfredo Álvarez Macías, recibieron dos años de privación de libertad por receptación.

Según el tribunal, Guevara González “decidió apropiarse de algunos animales que se reproducían” en la Ubpc Fidel Domenech Rizo, para vender la carne en el mercado informal. Contactó con Acosta Estrada y García Zulueta y entre los tres planificaron el robo.

Durante el asalto, los acusados agredieron violentamente a los custodios Ismael Nápoles Hernández y Virginio Ramírez Fajardo. El primero murió como consecuencia de las agresiones. El segundo sufrió fracturas en la cabeza y la nariz y heridas en varias partes del cuerpo, y le quedó una secuela funcional.

se consideraron responsables de los delitos de asesinato consumado y asesinato en grado de tentativa y se les impuso a cada uno la pena de privación perpetua de libertad.

La sentencia subraya que los tres acusados “de mala conducta social” cometieron “un hecho extremadamente grave que fue fríamente pensado, calculado y planificado, que atacó la vida”. El tribunal apreció además como circunstancia agravante que los acusados escogieron “a propósito un lugar despoblado, de escaso tránsito y el horario de la noche”.

A García Zulueta se le aplicó la circunstancia de adecuación de la multirreincidencia y la agravación extraordinaria de la sanción, porque cometió los hechos mientras cumplía una condena privativa de libertad. A Álvarez Macías también se le apreció la multirreincidencia.

Los tres acusados se consideraron responsables de los delitos de asesinato consumado y asesinato en grado de tentativa y se les impuso a cada uno, como sanción conjunta, la pena de privación perpetua de libertad. A todos se les impuso la privación de derechos públicos como sanción accesoria. Se dispuso además el comiso de un carretón de Guevara González y de un coche, así como un caballo y 200 pesos en efectivo de Bello Macías.

La criminalidad en Cuba muestra señales de una violencia cada vez más letal, que avanza a la par de la alarmante crisis que atraviesa el país

Acosta Estrada, García Zulueta y Guevara González deberán reparar además el daño material a la Ubpc con 156.384 pesos e indemnizar a Ramírez Fajardo con 4.000.

El Código Penal castiga el asesinato con entre 20 y 30 años de cárcel, privación perpetua de libertad o muerte. En el caso de la tentativa, el tribunal puede rebajar hasta en dos tercios el límite mínimo. La receptación se sanciona con entre seis meses y dos años.

La criminalidad en Cuba muestra señales de una violencia cada vez más letal, que avanza a la par de la alarmante crisis que atraviesa el país. Según el monitoreo de Cubalex, en agosto se documentaron 52 homicidios, un 40,5% más que los 37 de julio, lo que marca por segundo mes consecutivo un récord en los registros de la organización independiente. Ese mes se contabilizaron además 314 hechos de violencia e inseguridad en total, entre ellos los homicidios, robos y agresiones.

El caso de Contramaestre se suma a una larga lista de procesos públicos con los que las autoridades pretenden disuadir los delitos vinculados al ganado, una práctica que, pese a las altas penas, no cesa. Santiago de Cuba está entre las regiones más afectadas por este delito. En noviembre de 2024, el Ministerio del Interior situó a la provincia, junto a Guantánamo, Las Tunas, Camagüey, Holguín, Villa Clara, Cienfuegos y Matanzas, entre las que más casos acumulan. Los tribunales de Santiago de Cuba ya han celebrado además juicios ejemplarizantes en Songo-La Maya por sacrificio ilegal de ganado y tráfico de sus carnes. En junio de 2025, dos ciudadanos volvieron a ser condenados allí por este delito tras ser sorprendidos con un vehículo estatal.

Detrás de estos delitos hay una crisis ganadera profunda, que forma parte del desplome general de la producción nacional

Detrás de estos delitos hay una crisis ganadera profunda, que forma parte del desplome general de la producción nacional. Según datos del Ministerio de la Agricultura divulgados en julio de 2025, Cuba perdió más de 900.000 cabezas de ganado vacuno desde 2019. Al cierre de 2024, Cuba tenía cerca de tres millones de vacunos, casi 400.000 menos que el año anterior.

En septiembre de este año, la Gaceta Oficial publicó la Resolución 162/2026, que actualiza el procedimiento para sacrificar, consumir y vender carne de ganado bovino y équidos y relaja las condiciones para que los propietarios dispongan de sus propias reses. El texto mantiene el control del Estado: el productor debe estar inscrito, pedir un certificado veterinario, obtener el pase de tránsito en el Registro Pecuario y sacrificar en una instalación autorizada. La medida no toca los delitos de hurto y sacrificio de ganado ajeno.

La penalización del sacrificio del ganado propio proviene de una ley de 1962 que convirtió en delito lo que hasta entonces era sustento y comercio lícito del ganadero. Tras la reforma del Código Penal de 1999, sacrificar ganado mayor sin autorización previa podía castigarse con entre cuatro y diez años de prisión, sin excluir al propietario. El Código vigente desde 2022 mantuvo el delito pero rebajó la pena para el dueño a entre uno y tres años de cárcel, multa o ambas sanciones, mientras que quien sacrifica ganado ajeno sigue expuesto a condenas mucho más duras.