Condenan a cadena perpetua a un hombre por asesinar a un policía en Palma Soriano

Según el tribunal de Santiago de Cuba, Guillermo Sánchez Gutiérrez apuñaló al agente hasta asegurarse de que lo había matado y actuó por venganza

Madrid/La Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba condenó a Guillermo Sánchez Gutiérrez a la privación perpetua de libertad por matar a puñaladas al jefe del subsector de la Policía Nacional de la zona donde vivía, en el municipio de Palma Soriano, según publicó este sábado el periódico oficial Sierra Maestra.

El fallo fue dado a conocer este sábado después de un juicio calificado de "ejemplarizante", correspondiente a la causa 73 de 2026, en el que el acusado recibió la pena por los delitos de asesinato, portación ilegal de arma blanca, violación de domicilio y amenazas, con la circunstancia agravante de actuar por venganza.

El crimen se remonta al 19 de julio de 2025. Según el relato del tribunal, ese día Sánchez Gutiérrez encontró al auxiliar de la Policía Nacional vestido de civil, en casa de un vecino. Allí lo agredió de forma inesperada con un cuchillo y le provocó una herida profunda en una pierna, “manifestándole que era la última vez que lo veía”.

Aunque estaba herido, el agente logró correr unos 60 metros y se refugió en la vivienda de otra vecina. Hasta allí lo persiguió el agresor, que derribó la puerta y volvió a apuñalarlo en el abdomen, la espalda y las piernas. La nota precisa que solo se marchó cuando se cercioró de que lo había matado.

Para fijar la cadena perpetua, el tribunal tuvo en cuenta “la connotación del suceso” y la “elevada peligrosidad social” de un hecho que afecta a una persona que cumplía con sus funciones como auxiliar de la Policía

La sentencia aplica los artículos 344 y 380 del Código Penal, que castigan el asesinato con entre 20 y 30 años de privación de libertad, con la perpetua o con la pena de muerte, y la violación de domicilio con entre 2 y 5 años. El tribunal apreció además la agravante de actuar por venganza o represalia, prevista en el artículo 80.

Al condenado se le impuso también la privación de derechos públicos, además de la obligación de pagar una pensión para cada uno de los dos hijos menores de la víctima y de asumir los gastos del funeral.

Para fijar la cadena perpetua, el tribunal tuvo en cuenta “la connotación del suceso”, la “elevada peligrosidad social” de un hecho que afecta a una persona que cumplía con sus funciones como auxiliar de la Policía y las características del acusado, descrito como de mala conducta social y con antecedentes penales.

En los comentarios a la noticia publicada por el medio oficial, numerosos usuarios criticaron que una condena tan severa no se aplique con el mismo rigor cuando las víctimas son civiles, algo que, según varios de ellos, ocurre sobre todo en los casos de feminicidio, un delito que ya ha superado en los diez primeros meses de 2026 el total de todo el año anterior, según el recuento de este diario. “¿Cuando asesinan a una mujer o a otra persona por qué no es el mismo procedimiento?”, escribió una usuaria. Un comentarista resumió el malestar así: “Una vez más una condena que no se aplica por igual a asesinatos a mujeres, niños y violadores. No es justo”.

“Una vez más una condena que no se aplica por igual a asesinatos a mujeres, niños y violadores. No es justo”

No es la primera vez que la justicia cubana recurre a la cadena perpetua cuando la víctima es un agente. En febrero de este año, el mismo tribunal de Santiago de Cuba condenó a tres jóvenes también a cadena perpetua por asesinar y robar una moto a un policía. En marzo, el Tribunal Provincial de Camagüey impuso la perpetua a Osvaldo Fernández Pichardo por apuñalar a una agente que sobrevivió, un caso que las autoridades calificaron de “terrorismo” y en el que aseguraron que alguien desde EE UU le había ofrecido 600 dólares por la agresión.

Son solo algunos ejemplos de este año, pero los casos se conocen desde antes, presentados por la prensa oficial como juicios ejemplarizantes. En 2020, otro joven fue condenado también a cadena perpetua por matar a un policía en una unidad de Calabazar, en La Habana, e herir a otros dos.

La nota oficial no da el nombre del agente asesinado. A los pocos días del crimen, los medios independientes habían publicado que un policía identificado como Yoleysi fue apuñalado mortalmente en el barrio Paraná, de Palma Soriano, cuando intentaba entregar una citación a un joven. Las coincidencias de lugar, fecha aproximada y arma sugieren que se trata del mismo caso.

La sentencia llega en un momento en que el oriente del país viven una racha de crímenes que las autoridades no publican oficialmente. En Palma Soriano, por ejemplo, se registraron de forma independiente tres asesinatos en apenas tres meses. Las mujeres, además, figuran entre las víctimas más frecuentes de esa violencia en la provincia: en junio, Rosaidis Donatien, de 23 años, fue asesinada por su esposo, también en Palma Soriano; en julio murió Merlin Noay, de 17, días después de que su padrastro la atacara en Yerba de Guinea, en Songo La Maya; y en septiembre, Yadelaine Roque Torres, de 25, fue asesinada por su ex pareja en una zona rural cercana a El Cobre.

La criminalidad en Cuba muestra señales de una violencia cada vez más letal, que avanza a la par de la alarmante crisis que atraviesa el país. Según el monitoreo de Cubalex, en agosto se documentaron 52 homicidios, un 40,5% más que los 37 de julio, lo que marca por segundo mes consecutivo un récord en los registros de la organización independiente. Ese mes se contabilizaron además 314 hechos de violencia e inseguridad en total, entre ellos los homicidios, robos y agresiones.