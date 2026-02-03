Condenan a cadena perpetua a tres hombres por asesinar y robar una moto a un policía en Santiago de Cuba

La Habana/Tres jóvenes fueron condenados a cadena perpetua por el asesinato de un motorista en Santiago de Cuba, en lo que la propia Fiscalía llama "juicio ejemplarizante". Aunque el reporte publicado el pasado 29 de enero no informa en qué fecha se celebró el juicio, ni revela la identidad de la víctima o los atacantes, ni cuándo se registró el homicidio, los detalles coinciden con el asesinato de Yorlandi Rodríguez Valenciano, un policía de la Unidad de Policía de Micro 9 en el Distrito José Martí, el 1 de octubre de 2024.

Entonces, diversos medios independientes reportaron que el cuerpo del hombre, de 38 años y padre de dos niñas, apareció en las inmediaciones de la Sala Polivalente Alejandro Urgellés, un lugar reportado como muy transitado, peligroso y poco iluminado.

Rodríguez Valenciano falleció como consecuencia de varias puñaladas y el móvil del crimen habría sido el robo de su moto, como el caso juzgado en el Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba.

Las tres personas condenadas se pusieron de acuerdo para robar una motocicleta y vender sus piezas en el mercado negro

De acuerdo con el comunicado oficial, las tres personas condenadas se pusieron de acuerdo para robar una motocicleta y vender sus piezas en el mercado negro. Para ello, se reunieron en las inmediaciones del mismo lugar en el que fue hallado el cuerpo del policía en 2024, a un costado de la avenida Las Américas, un lugar descrito como “oscuro y alejado de las viviendas”.

“Uno de ellos realizó tareas de centinela en este sitio, mientras que otros dos salieron hasta las proximidades de la Plaza de la Revolución Antonio Maceo, en busca de un motorista. Fue de esa manera que contactaron con la víctima y le solicitaron que les hiciera una carrera hasta el lugar donde esperaba el tercero”, indica el informe.

Según este relato, una de las dos personas que abordaron la motorina traía un cuchillo y atacó al conductor en la región abdominal, lo que provocó una perforación “en el hígado, el riñón derecho y el colón”. En total hicieron “27 heridas, mientras el vigilante tomó el motor y se retiró del sitio hasta el lugar donde luego lo desarmaron en piezas”.

En el post de la Fiscalía Provincial sobre la condena a estas tres personas, algunos comentarios hacen referencia a que el castigo fue “ejemplar” porque estuvo involucrado “un policía”. En esos mensajes cuestionan si esa pena habría sido igual en el caso de que la víctima hubiese sido un civil: “Cuántos familiares han perdido seres queridos de la misma forma y han sido flexibles con sus sanciones. Esperemos otros casos a ver si accionan de la misma forma”.

“Cuántos familiares han perdido seres queridos de la misma forma y han sido flexibles con sus sanciones”

La criminalidad en Cuba en 2025 aumentó en un 115% respecto de 2024, según el más reciente informe del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) publicado el 31 de enero, que recoge estos datos desde 2023. En total, la organización identificó y verificó 2.833 reportes de delitos, frente a los 1.317 de 2024 y 649 de 2023. Si se compara con ese año, la cifra ha crecido un 336,58%.

De acuerdo con sus cifras, en 2024 hubo 167 asesinatos, mientras que el año pasado se registraron 152. Aunque se reporta una baja, el informe sitúa las muertes violentas en 173, incluyendo los feminicidios, mientras los perpetradores fueron 170, de los que solo cuatro eran mujeres.

En cuanto a los robos, el registro se ha multiplicado de manera exponencial, al alcanzar los 1.536 en 2025 –solo en Matanzas hubo 311, en Granma 220 y Las Tunas 189–. La cifra representa un aumento del 74,55% con respecto a 2024, y del 479,62% en comparación con 2023.

El OCAC indica además que La Habana, Santiago de Cuba y Matanzas “se mantuvieron como los principales escenarios de la violencia letal, lo que sugiere la persistencia de dinámicas territoriales asociadas a conflictividad social acumulada”.