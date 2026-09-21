En las calles de Santiago de Cuba venden el vaso de agua por 50 pesos

La crisis hídrica que afecta a más de 3,5 millones de cubanos ha creado un mercado informal con pipas, tanques, galones y botellas de un servicio que debería ser gratuito

Madrid/La crisis de abastecimiento que afecta a toda la Isla ha generado la comercialización informal de agua en diferentes cantidades y modalidades. Además de la venta ilegal de pipas –reconocida incluso por la propia prensa oficialista– que hacen llegar a los clientes afectados un servicio que deberían recibir de forma gratuita, este negocio improvisado se ha “diversificado” en baldes, galones, botellas e incluso vasos.

En Santiago de Cuba, un vaso de agua llega a costar hasta 50 pesos, según admitió este lunes el medio oficialista Sierra Maestra, que denuncia esta venta como “vergonzosa”, al tiempo que reconoce que se ha normalizado hasta convertirse en “costumbre, paisaje, rutina”. La botella pequeña –que los santiagueros llaman “balita” y equivale aproximadamente a un tercio de litro– también se vende en la provincia a 70 pesos.

El artículo califica esta venta como una “fractura moral”, aunque señala que sería “hipócrita y hasta cruel” culpar a los vendedores cuando lo hacen por necesidad, “para comprar el pan”. Y va más allá: “Esa necesidad es el resultado de fallas que como sociedad y como instituciones debemos reconocer sin eufemismos”.

Otro artículo del mismo periódico, publicado a principios de este mes, revelaba que el agua de los camiones cisterna –que se solicitan gratuitamente a la empresa estatal, pero que, según las propias denuncias recogidas por el medio, nunca llegan si no se pagan de forma informal– se vendían a 15.000 pesos, mientras un tanque de agua podía costar 600 pesos.

“Esa necesidad es el resultado de fallas que como sociedad y como instituciones debemos reconocer sin eufemismos”

Un jubilado de 80 años que cargaba agua del río en el municipio santiaguero de Palma Soriano, entrevistado entonces por el medio oficial, contaba que a su zona no había llegado el agua en todo el verano y que por eso debía conseguirla de esa manera. Sumando lo que ganaban él y su anciana esposa, no podía permitirse pagar por uno de esos tanques o camiones cisterna ilegales: las pensiones actuales en Cuba rondan los 4.000 pesos, menos de seis dólares.

“Del servicio de acueducto ya casi nos olvidamos, pues desde el mes de julio no entra a la zona 5, que es la mía, y somos conscientes de que no estamos entre los peores”, relató el anciano de Palma Soriano.

Maricela Fernández Hernández, directora general de Aguas Turquino, calificó el panorama en la provincia como “muy difícil”. Explicó que las roturas en las conductoras se suman a otros problemas que afectan el suministro: la sequía y los apagones. “El déficit de generación del sistema eléctrico nacional nos impide dar continuidad a los ciclos y, principalmente, al bombeo y rebombeo”, declaró.

A pesar de las recientes instalaciones fotovoltaicas de las que presumen los medios oficiales, los directivos de Aguas Turquino admitieron que estos sistemas dependen de la disponibilidad de luz solar y por eso no resuelven por sí solos la interrupción del bombeo durante los apagones. La alarma resulta mayor en municipios como Contramaestre, San Luis, Songo-La Maya, Tercer Frente y Palma Soriano. Como ejemplo, Sierra Maestra cuenta que residentes de San Luis no han recibido agua desde enero y que la situación ha afectado especialmente a ancianos vulnerables.

Más de 3,5 millones de ciudadanos están afectados por problemas de abastecimiento de agua, en su mayoría debido “a la falta de bombeo provocada por los cortes eléctricos”

La crisis hídrica se ha extendido durante meses por toda la Isla, a la par que se deteriora la situación energética. En el último Reporte de coyuntura de las Naciones Unidas sobre la situación en Cuba, se informa de que más de 3,5 millones de ciudadanos están afectados por problemas de abastecimiento de agua, en su mayoría debido “a la falta de bombeo provocada por los cortes eléctricos”. El reporte indica además que, por cuenta de este déficit, los ciclos de suministro mediante pipas superan los 60 días en algunas localidades, lo que agrava el riesgo de brotes de enfermedades. La ONU recuerda que el acceso al agua es un derecho humano fundamental, ”no un privilegio”.

En La Habana, residentes del municipio Diez de Octubre relatan a 14ymedio que la venta informal de agua se ha expandido. Un litro y medio ronda los 100 pesos. Los tanques grandes que transportan los llamados “aguadores” en triciclos eléctricos –un negocio que ha surgido en la capital tras el agravamiento de la crisis en los últimos meses– pueden llegar a costar entre 10.000 y 15.000 pesos por 1.000 litros, y de entre 2.500 y 3.000 por 250 litros.

En redes sociales se encuentran anuncios de galones de agua por 350 pesos, así como denuncias por “favoritismos” en el abastecimiento y por la venta de servicios que deberían ser gratuitos, como las de pipas en aquellas zonas donde el bombeo está afectado. La situación ha desatado numerosas protestas ciudadanas en distintos puntos de la Isla en los últimos meses, expresadas en cacerolazos, cortes de vías públicas y quema de basura en las calles de la capital.

Las empresas estatales cubanas han reconocido la gravedad de la situación y atribuyen los problemas al embargo petrolero decretado por EE UU a finales de enero, argumentando que la falta de combustible provocada por las sanciones dificulta la generación eléctrica y, con ella, el bombeo de agua. Pero la crisis hídrica es anterior al actual colapso energético, que ha llegado para empeorar el deterioro acumulado durante décadas por la falta de mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua.