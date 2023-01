Los campesinos de Villa Clara crean cuerpos de custodios para frenar el robo de ganado

Ni la amenaza de ir preso hasta 10 años por el sacrificio ilegal de ganado frenó este delito en Villa Clara, que cerró 2022 cerró con cifras inéditas de 12.237 cabezas de ganado robadas o sacrificadas. Estos hechos repuntaron un 200% en comparación con el año anterior y están llevando a los campesinos a crear cuerpos de custodios para vigilar el ganado.

Los datos fueron publicados este lunes por Granma, bajo el título Impunidad, azote de la ganadería. En el texto, el diario oficialista se inclina por mostrar casos de productores que lograron enfrentar a los grupos criminales, pero ofrece cifras que evidencian que la crisis en el sector se agravó en 2022, tanto por los hechos delictivos como por la falta de alimentos y agua para mantener el ganado.

Roberto Pérez García, encargo de Genética y Registro Pecuario de Villa Clara, detalló al diario que los robos y sacrificios ilegales de cabezas de ganado registraron el año pasado un crecimiento desmedido con 8.166 casos, más del doble de los 4.071 reportados en 2021. Los contabilizados en 2022 corresponden al 2,4% de la masa equina y vacuna de la provincia, agregó el funcionario, que reconoció que las cifras podrían ser mayores porque no todos los hechos son denunciados o conocidos por las autoridades.

Esta cifra no incluye a las 22.000 vacas que murieron el año pasado en la misma provincia por la falta de agua, comida y medicamentos

Además, esta cifra no incluye a las 22.000 vacas que murieron el año pasado en la misma provincia por la falta de agua, comida y medicamentos. Pérez García reconoció que faltó el control preventivo de la unidad que dirige, así como "la acción mancomunada" de otras instituciones para acompañar a los productores en el cuidado de sus animales.

El funcionario indicó que se trata de récords históricos, pues solo en noviembre el número de cabezas de ganado robadas ascendió a los 1.800, cifra similar para diciembre.

"A veces dicen que a los campesinos nos matan las reses porque no las cuidamos, lo cual puede ser cierto, pero yo le aseguro que ya lo único que nos falta es poner el ganado a dormir dentro de la casa. ¿Usted sabe dónde tenía mis bueyes cuando me los llevaron?, en el portal de la vivienda, y aun así no tuvieron compasión con un viejo de más de 80 años", lamenta Rodríguez Alfonso. "Nunca antes se había vivido igual vandalismo".

Con la crisis económica y la escasez de alimentos, el robo de ganado ha pasado a ser organizado por bandas que sacrifican los animales clandestinamente para luego vender la carne en el mercado negro a precios de oro. Muchos productores no denuncian a las autoridades porque son amenazados o porque la Policía no atiende los casos.

La falta de insumos para la fabricación de cercas y de otros mecanismos de protección y seguridad lastran también el cuidado del ganado

La falta de insumos para la fabricación de cercas y de otros mecanismos de protección y seguridad lastran también el cuidado del ganado. La tenencia de armas en manos de los ganaderos está prohibida y para defender sus animales deben apelar a las guardias con machetes o a construir improvisados dispositivos que hacen las veces de escopetas.

Yusniel Benavides Gutiérrez, fiscal jefe del Departamento de Procesos Penales de la provincia, aseguró al diario que solo el 1% de los casos reportados el año pasado llegó a sede judicial, a pesar del gran impacto que tienen estos delitos en la actividad económica.

"Esas son situaciones complejas de esclarecer, por ocurrir en zonas intrincadas y producirse muchas demoras en radicar las denuncias, lo cual limita la oportunidad de la investigación, a lo cual se une el descontrol existente en la masa ganadera en todos los lugares", señaló el fiscal.

Benavides Gutiérrez recordó que las penas para estos delitos son de cuatro a diez años de cárcel para el sacrificio ilegal, o de tres a ocho años para el comercio de carne en el mercado negro. Sin embargo, las bandas de matarifes lograron esquivar a las autoridades y, así como en Villa Clara, también en la provincia de Las Tunas se registró un crecimiento récord de estos hechos al cierre del año pasado con el robo de 5.305 cabezas de ganado, unos 2.207 (71,2%) más que en 2021.

Ambas productoras aseguran que contaron con el apoyo del Ministerio del Interior, pero no es la constante en el resto del territorio

El diario oficialista señala que la misma situación se vivía en la unidad empresarial de base de Juan Pedro Carbó Serviá, de Placetas, hasta que Midiala González Madero tomó la dirección de la entidad y se reunió con los trabajadores y vecinos de la zona para "comprometerlos en la solución del problema".

"Sin inflar la plantilla", aseguró la mujer, se creó un cuerpo de custodios encargado de la vigilancia y conteo del ganado.

En el mismo sentido se expresó Yamilé Báez Fernández, presidenta de la cooperativa Bernardo Díaz, de Cifuentes, que asegura que desde hace 10 años no sufre de robos ni sacrificios de animales. La mujer indicó que se formó un sistema de patrullaje con 60 miembros de la institución, que se rotan para dar vigilancia en los potreros.

Ambas productoras aseguran que contaron con el apoyo del Ministerio del Interior, pero no es la constante en el resto del territorio cubano donde los criminales amedrentan a los productores, tal como ocurrió la semana pasada en Cienfuegos, donde el ganadero Yordany Díaz fue asesinado tras enfrentarse a una banda que había matado una vaca en su propiedad. De este hecho, las autoridades no han brindado más detalles de los que trascendieron en redes sociales, ni informado sobre la captura de los implicados.

