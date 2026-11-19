La ayuda humanitaria que llega desde EE UU a la Isla es entregada por Cáritas Cuba a las comunidades más apartadas y vulnerables.

La Habana/El canciller cubano, Bruno Rodríguez, dedicó el miércoles un tuit empalagoso a “la solidaridad de compatriotas en Suecia” por la instalación de paneles solares en hospitales de Cuba, así como los donativos de arroz y aceite vegetal procedentes de Rusia, Japón y China. Se le olvidó señalar la ayuda humanitaria que llega desde Estados Unidos y se distribuye a través de la organización católica Cáritas en las comunidades más apartadas y vulnerables de la Isla.

Mientras Rodríguez comparte imágenes de los equipos fotovoltaicos que se instalarán en el hospital Aleida Fernández, el psiquiátrico Antonio Guiteras, el Instituto Nacional de Angiología y el Hospital Psiquiátrico de Cienfuegos y el Policlínico del municipio Palmira, Cáritas continúa con el reparto de módulos de alimentos y kits con artículos de higiene a lo largo y ancho de la Isla, hasta los lugares más apartados y miserables.

Este viernes, la organización religiosa anunció en su espacio en Facebook que “alrededor de 700 hogares vulnerables de la parroquia de Palmira y sus comunidades recibirán la ayuda humanitaria del Gobierno estadounidense al pueblo”. Estos apoyos son parte del envío a la Diócesis de Cienfuegos.

En julio pasado llegó a Cuba el primer cargamento humanitario procedente de EE UU, como parte de una ayuda ofrecida por la Administración del presidente Donald Trump por valor de 100 millones de dólares. Se subrayó que la distribución se realizaría en coordinación con la Iglesia católica y otras organizaciones independientes y confiables.

Cáritas Cuba informó que, de ese fondo de 100 millones de ayuda humanitaria, 60 millones se gestionan por medio de la Iglesia católica.

Distribución de los 'kits' de ayuda humanitaria desde EE UU que llegaron a la parroquia de San Antonio de Padua. / Cáritas Matanzas

Desde que se dio a conocer el ofrecimiento de EE UU, en mayo pasado, el canciller Rodríguez calificó de “aparente generosidad” la ayuda, además de considerarla “una incongruencia de parte de quien somete al pueblo cubano a un castigo colectivo por medio de la guerra económica”.

El ministro dudaba entonces si la ayuda se destinaría a “las necesidades más urgentes del momento para el pueblo, como combustibles, alimentos y medicinas”. El martes pasado, Cáritas Cuba informó que al aeropuerto Abel Santamaría, de Santa Clara, llegó un vuelo con kits de alimentos y kits de artículos de higiene. La directora de la organización en el municipio, Vanesa Hernández Toledo, dijo que los módulos se repartirían en la zona rural de Banao, ubicada a 22 kilómetros al suroeste de Sancti Spíritus, así como otras comunidades aledañas.

Ese mismo día se compartieron imágenes de cayucos con las cajas de ayuda humanitaria que fueron repartidas en Baracoa, Las María, Boca de Miel, Majana y Majayara. “La situación en este intrincado paraje se ha tornado muy difícil debido al panorama económico que limita su alcance en una zona costera, sin tierras fértiles para la siembra y con escasos medios de pesca”, publicó Cáritas Cuba.

El pasado 4 de noviembre, Cáritas distribuyó el segundo paquete de ayuda procedente de EE UU: 700 kits de alimentos y 700 kits de artículos de higiene que fueron destinados a la parroquia de La Santa Cruz, del municipio de Cruces, y sus comunidades.

La directora de Cáritas Cienfuegos, Isabel Palenque Guillemi, precisó que la entrega del donativo se daría a través de los puntos identificados, y también se llevó a las casas de personas en situación de cuidados que no pudieron trasladarse a los lugares.