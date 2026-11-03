El canciller cubano acudirá a la Cumbre de Madrid, donde asistirán muy pocos líderes

Madrid/A la XXX Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en Madrid entre este miércoles y el jueves, acudirán solo 10 de los 22 mandatarios inicialmente convocados. No solo es menos de la mitad, sino menos de lo previsto por el titular de la Secretaría General Iberoamericana, el chileno Andrés Allamand, que la pasada semana auguró la presencia de 15 líderes de la región.

Por parte de Cuba, no viajarán ni Miguel Díaz-Canel ni su vicepresidente, Salvador Valdés Mesa, sino solo una delegación encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez. Tampoco asistirá la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pese a su cercanía con el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, escenificada en público en el saludo entre ambos durante la Asamblea General de Naciones Unidas el pasado septiembre.

Es también llamativa la ausencia de otros dos mandatarios afines a Madrid: el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que acaba de ganar las elecciones de su país frente a Flávio Bolsonaro, y la mexicana Claudia Sheinbaum, que recientemente dio muestras de haber zanjado el empeño en la polémica sobre la Conquista.

Siete de los asistentes, de hecho, son cercanos al presidente estadounidense Donald Trump, empezando por el argentino Javier Milei. Además de él, el Gobierno de Sánchez ha confirmado la presencia de los mandatarios de Andorra, Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Portugal y República Dominicana.

Siete de los asistentes, de hecho, son cercanos al presidente estadounidense Donald Trump, empezando por el argentino Javier Milei

España se ha marcado como objetivo relanzar la alianza iberoamericana tras el fracaso del encuentro de 2024 en Cuenca (Ecuador), al que no acudió ningún presidente salvo el anfitrión y en el que no fue posible consensuar una declaración política final. Ni siquiera Pedro Sánchez acudió a aquella cita, que tuvo lugar semanas después del desastre producido en Valencia por una riada en mitad de una brutal tormenta y que dejó más de 200 fallecidos.

Otra tragedia vuelve a planear sobre esta cumbre, que tiene lugar la semana siguiente al accidente mortal de trenes de alta velocidad ocurrido en Toledo, que se ha cobrado 69 muertos.

Con la ciudadanía aún en estado de conmoción, España ha expresado el reto de lograr resultados tangibles en esta Cumbre en temas como la inteligencia artificial (IA), respuesta a desastres o movilidad académica, bajo el lema “Juntos construimos comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”.

Como previa, este martes, se inauguró el Foro Digital Iberoamericano, un encuentro sectorial donde Allamand apostó por generar soberanía en temas de IA, para que no se “imponga” una tecnología a los países de la región sin su “voluntad”, y abogó por un modelo regulatorio equilibrado entre los derechos de las personas y los avances tecnológicos.

Con la ciudadanía aún en estado de conmoción, España ha expresado el reto de lograr resultados tangibles en esta Cumbre en temas como la inteligencia artificial

Tras el foro, que reúne a responsables institucionales, investigadores, empresas y activistas, tendrá lugar la primera reunión de ministros iberoamericanos de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, donde Allamand espera que se selle una alianza iberoamericana sobre IA.

Es ya tradicional que antes de cada cumbre iberoamericana haya una reunión de empresarios de la región y en esta ocasión se celebra en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid, desde este martes. El encuentro empresarial será clausurado el miércoles por el rey de España, Felipe VI, e incluirá un conversatorio de jefas y jefes de Estado y Gobierno con el secretario general iberoamericano.

Para el miércoles está prevista la ceremonia oficial de apertura de la Cumbre en el Teatro Real y una cena posterior ofrecida por los reyes Felipe VI y Letizia en el Palacio Real. Al día siguiente, el jueves, será la jornada central de la cumbre, que se desarrollará en el Museo de las Colecciones Reales y culminará con una rueda de prensa ofrecida por Allamand, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el jefe de Estado de Honduras, Nasry Asfura, por ser el país organizador del próximo encuentro.

La cumbre está siendo aprovechado tanto por organizaciones pro-castristas como por iniciativas del exilio y la oposición para llamar la atención sobre la Isla

La cumbre está siendo aprovechado tanto por organizaciones pro-castristas como por iniciativas del exilio y la oposición para llamar la atención sobre la Isla. Así, la Federación de Asociaciones de Cubanas y Cubanos Residentes en España José Martí (Facre) ha emitido un comunicado de condena contra el “bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba” y “cualquier hoja de ruta que pretenda diseñar desde el exterior la sustitución del orden constitucional cubano”.

“La federación reivindica el papel de las cubanas y los cubanos residentes en el exterior y recuerda que la emigración cubana es diversa y plural, por lo que ninguna organización, plataforma o grupo puede atribuirse la representación de toda la comunidad”, indica el Facre en el documento, en clara alusión a las propuestas de la oposición cubana en el exilio también en el marco de la Cumbre.

Una de ellas ha sido la presentación en Madrid del documental Injerencia. La sombra del comunismo es alargada, que alerta de las actuaciones en el exterior del régimen castrista que, en palabras de sus creadores, “socavan los principios democráticos que inspiran la Cumbre”, así como de las alianzas de La Habana con Moscú o Pekín.

Otra tendrá lugar la tarde del miércoles liderada por Rosa María Payá. Se trata de un encuentro “de alto nivel con líderes internacionales” organizado por la plataforma Pasos de Cambio para presentar “el equipo y el plan” que están desarrollando para apoyar “una transición pacífica en Cuba hacia la democracia”.