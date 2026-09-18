El canciller cubano denuncia el informe de Harvard, pese a su propuesta de asociar el régimen a la transición política

El ministro de Exteriores cubano insistió en que la investigación responde “a la propaganda diseñada por el Departamento de Estado” de EE UU.

Bruno Rodríguez critica que el informe responda a la estrategia de Washington y lo acusa de tener “intereses monetarios”

La Habana/El ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, cargó este viernes contra el reciente informe del grupo de Harvard, al que señaló por intentar “confundir y manipular al público estadounidense e internacional”. El documento atribuye responsabilidad directa al Gobierno de La Habana por la crisis en el país y propone profundos cambios políticos y económicos.

“El reciente informe pseudocientífico del Grupo de Trabajo de Harvard sobre el futuro de Cuba demuestra la incorporación de sectores con marcados sesgos ideológicos y claros intereses monetarios”, escribió el canciller cubano en X.

Publicado el pasado 10 de septiembre bajo el nombre Informe Grupo de Trabajo de Harvard sobre el Futuro de Cuba, el texto de 21 páginas describe el panorama de colapso en los servicios básicos de la Isla y responsabiliza al Gobierno cubano, que “no ha logrado dar los pasos necesarios para impedir la crisis ni un manejo mínimamente adecuado de los retos nacionales”.

Rodríguez afirmó además que la investigación responde “a la propaganda diseñada por el Departamento de Estado” de EE UU y a “la guerra psicológica” contra los cubanos, “poniendo en duda el prestigio y rigor científico de esa reconocida universidad estadounidense para la que dicen trabajar”.

A pesar de las críticas de Rodríguez, el informe de Harvard sí menciona el impacto relevante de las nuevas sanciones aplicadas por Washington

El canciller arremetió contra el estudio por ocultar “intencionadamente las consecuencias por casi 70 años de la política de asfixia económica estadounidense, de persecución comercial y financiera, de imposición de miedo a quienes comercian e inviertan en Cuba”. El ministro insistió en las afectaciones del embargo económico de EE UU a Cuba y añadió que el informe no menciona “en absoluto” la persecución y cierre de cualquier “válvula de escape” declarado explícitamente por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

A pesar de las críticas de Rodríguez, el informe de Harvard sí menciona el impacto relevante de las nuevas sanciones aplicadas por Washington, que, según sus autores, “agravaron los problemas de transporte, acceso a la salud y distribución de alimentos”, entre otras consecuencias para la Isla. El grupo de Harvard también califica las políticas de la Administración de Donald Trump como “explícitamente imperiales”.

Sin embargo, según Rodríguez, el informe “centra más del 50% de su pseudoreporte en críticas y recomendaciones políticas alineadas al discurso estadounidense”.

El grupo de Harvard también califica las políticas de la Administración de Donald Trump como “explícitamente imperiales”

El documento de Harvard generó polémica porque sostiene que las autoridades cubanas actuales deben asumir un papel de liderazgo y actuar como facilitadoras del proceso de transición. Los autores sugieren que construir el consenso sobre el futuro de la Isla “no será fácil” sin la voluntad compartida del Gobierno cubano, la diáspora, la comunidad internacional, la oposición, la sociedad civil y la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

El informe recomienda además una amnistía general para los presos políticos y la convocatoria de una nueva asamblea constituyente que establezca las bases de un sistema político plural. Washington, según la propuesta, tendría que responder “de manera inmediata, positiva y contundente”, empezando por eliminar las sanciones que afectan el suministro de combustible y aportando recursos para estabilizar la economía.

El documento aboga también por la construcción de una economía social de mercado, con reconocimiento pleno de la propiedad privada, y la reincorporación de Cuba a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

El informe está firmado, entre otros, por Tania Bruguera, Manuel Cuesta Morúa, Omar Everleny Pérez Villanueva, Rafael Rojas, Julio Antonio Fernández Estrada y el exdiplomático estadounidense Jeffrey DeLaurentis. El grupo lo presenta como un documento “vivo, en construcción”.