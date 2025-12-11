Para captar más dólares, el Gobierno cubano autoriza las transacciones en divisas en el sector privado

Las mipymes y los cuentapropistas podrán usar esos recursos para importar materia prima y deberán entregar el 20% del saldo al Banco Central a la tasa de cambio oficial

Madrid/El Gobierno cubano permitirá por primera vez que los privados tengan cuentas en divisas y hagan negocios con ellas, una medida reivindicada desde hace mucho tiempo por este sector pero que se verá limitada por la cantidad que deberán entregar al Estado. La norma establece una clara diferencia entre los inversores extranjeros y las empresas de nacionales, a las que se les impone un 80% de coeficiente de retención –cantidad de ingresos en dividas que se puede conservar, mientras el resto se vende al Banco Central–, frente al 100% de los primeros.

La decisión es parte de un paquete legislativo publicado este jueves en la Gaceta Oficial mediante el que Cuba da forma a una dolarización que vuelve a considerar parcial “ hasta tanto las condiciones de la economía lo permitan y se retome el peso cubano como la única moneda de curso legal en el país”.