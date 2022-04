Una joven cubana pasó nueve meses en la cárcel por gritar el 11J y nadie se disculpa por la detención abusiva

Lázara Karenia González, detenida por participar en las protestas pacíficas del pasado 11 de julio en Cárdenas, Matanzas, fue excarcelada este viernes tras recibir su sentencia de tres años de "trabajo correccional sin internamiento".

En el juicio contra los manifestantes de esa ciudad, celebrado el pasado 15 de marzo, la Fiscalía llegó a pedir para la joven, de 28 años, la única mujer entre los detenidos, ocho años de cárcel.

Como recuerda la activista Salomé García Bacallao, de la plataforma Justicia 11J, que recopila toda la información de los presos de esos días y acompaña a sus familias, las hermanas de González, Kenia Chirino y Kirenia Wilhelm Benítez, "no han parado de denunciar, a pesar del miedo a represalias".

García Bacallao expresó su deseo de "haber contribuido a su liberación" desde su trabajo, que incluyó la edición de un texto de Orelvys Cabrera sobre la detención de González "para una serie publicada en Hypermedia Magazine que incluye videos recopilados por Inventario".

Kenia Chirino ha explicado que el 11 de julio, su hermana Lázara Karenia fue insultada por una mujer desde el otro lado de la calle: "¡Tú eres una gusana, tú eres una gusana, porque mira con esa ropa!"

El periodista, quien luego fue detenido durante 37 días, huyó a Rusia y acaba de llegar a EE UU, ha aseverado que estuvo "todo el tiempo al lado de Lázara Karenia sin saberlo" y que vio "cómo la detuvieron": "Yo grabé la detención, todos los planos donde estaba en la manifestación. Ella siempre estuvo pacíficamente gritando las consignas que gritamos todos: 'Díaz-Canel singao', 'patria y vida', 'libertad', 'no tenemos miedo', 'lárguense del poder'".

En varias publicaciones en sus redes, Chirino ha relatado que su hermana es inocente y solo se defendió –"¿Pero por qué tú me hablas así, si yo no te conozco, yo no te he hecho nada?", le decía a la que le gritaba–, y que en ningún momento hubo agresión física entre ambas.

Activistas y allegados de González aseguran, por contra, que la joven fue golpeada por la Policía y por una joven llamada Nayelis Corrio, que utilizó "una técnica prohibida de arte marcial".

Así, García Bacallao sentencia que "Lázara Karenia es inocente y merecía absolución" y recuerda que "la dictadura cubana no ha ofrecido ninguna reparación por los daños que le han causado, ni los malos tratos que ha sufrido. Ninguno de los agentes estatales que participaron en su detención ha rendido cuentas por los graves abusos cometidos, a pesar de estar identificados". Muy al contrario, denuncia, "son presentados como víctimas".

