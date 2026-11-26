El influyente religioso, que participó en la negociación del 'deshielo', señala que hay preocupación en La Habana ante "la posibilidad de una acción militar" de Washington

Madrid/El cardenal estadounidense Seán Patrick OʼMalley lleva décadas visitando Cuba y su última visita lo ha dejado impresionado. “He estado yendo durante 42 años... y nunca lo he visto peor de como está hoy”, dijo este miércoles en una entrevista con el canal católico EWTN News. El también arzobispo emérito de Boston, que se reunió con Miguel Díaz-Canel el pasado 14 de noviembre, contó que en La Habana hay preocupación de que Washington se decida a una acción militar para acabar con el régimen.

“Obviamente, la guerra de Irán está impidiendo que nuestro Gobierno se centre en la estrategia sobre lo que van a hacer en Cuba, pero obviamente, la gente allí es muy consciente de la posibilidad de algún tipo de acción militar. Y el presidente [Díaz-Canel] ha dicho que se estaban preparando para defenderse”, afirmó.

El cardenal sostuvo que los funcionarios cubanos con los que ha hablado “están dispuestos a dialogar” y que él les ha aconsejado que tengan un gesto para destrabar las conversaciones. “Les dije, y estoy convencido, de que a menos que liberen a los presos [políticos] y hagan algunos gestos muy contundentes, va a ser muy difícil iniciar ese diálogo y, mientras tanto, es el pueblo cubano que va a sufrir”.

“Les dije, y estoy convencido, de que a menos que liberen a los presos [políticos] y hagan algunos gestos muy contundentes, va a ser muy difícil iniciar ese diálogo y, mientras tanto, es el pueblo cubano que va a sufrir”

OʼMalley, además, dijo que la parte estadounidense, incluyendo al secretario de Estado, Marco Rubio y otros funcionarios de su entorno “están muy vigilados” cuando se trata de dialogar, según le han contado ellos mismos. Según ha trascendido a lo largo del año, la presión de los cubanoamericanos ha frenado algunas iniciativas del propio presidente Donald Trump, especialmente los acercamientos en materia de negocios sin que haya cambios políticos. Tampoco ha sentado bien en Florida que Rubio haya insistido en que se puede hablar con personas del régimen siempre que no tengan “las manos manchadas de sangre”.

El cardenal ya ha mediado en anteriores ocasiones entre EE UU y Cuba, incluyendo las conversaciones con el Gobierno de Barack Obama que desembocaron en 2014 en el período conocido como deshielo. Además, acompañó al papa Francisco en su viaje de 2015 a la Isla y regresó después: en 2019, para asistir a las honras fúnebres del cardenal Jaime Ortega; y en septiembre de 2021, invitado por el entonces arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez.

En esa ocasión, su visita estuvo guiada por las protestas antigubernamentales del 11 de julio, tras las que miles de personas fueron detenidas y juzgadas en procesos sumarísimos –otros juicios llegarían más adelante–. Por ellos abogó directamente el cardenal, que solicitó formalmente la liberación de los manifestantes, como reconoció el arzobispado de La Habana.

También intervino O’Malley en el proceso de negociaciones por el cual fueron excarcelados 553 reclusos –la mayoría presos comunes– en enero de 2025, durante los últimos días de la Administración de Biden, por lo que su presencia en la Isla en estos momentos permite pensar que La Habana está abierta a algún gesto de ese tipo. Esta misma semana, el diario USA Today filtró la existencia de una carta en la que dos congresistas demócratas instaban a Miguel Díaz-Canel a liberar a 200 presos de los que, afirmaban, ya se había hablado en las negociaciones con la Administración republicana.

Solo un día después, el ex prisionero del 11J Luis Frómeta Compte pudo salir de Cuba para reunirse con su familia. Aunque el cubanoalemán había sido beneficiado precisamente con las excarcelaciones de 2025 mediadas por el Vaticano, pero mantenía la prohibición de salir del país hasta la extinción total de la pena. Sin embargo, ha podido viajar a Alemania precisamente ahora, cuando los rumores sobre un posible gesto para destrabar la situación arrecian.

O’Malley contó en su entrevista más detalles sobre su reciente visita a Cuba, en la que supervisó la llegada de la ayuda de 100 millones de dólares prometida por el Departamento de Estado y que distribuye en gran parte la Iglesia católica, a través de Cáritas Cuba y Catholic Relief Services.

“Nuestra preocupación es que las necesidades son tan grandes que, a pesar de que 100 millones suena como una gran cantidad de ayuda para un país de unos nueve millones de personas, con el tipo de crisis humanitaria que están experimentando, no es suficiente. Por ello estamos instando a los dos gobiernos a tener conversaciones sobre lo que se puede hacer para aumentar la ayuda a la gente”, sostuvo.

"Por ello estamos instando a los dos gobiernos a tener conversaciones sobre lo que se puede hacer para aumentar la ayuda a la gente”

O’Malley dijo que la situación es “nefasta”, que “muchos de los hospitales no pueden funcionar” y que a todo ello se unen la falta de combustible, la basura apilada en las calles y los problemas de arbovirosis.

“Todo el sistema económico allí es defectuoso y el aparato estatal de la economía no ha funcionado”, sostuvo, aunque citó un segundo motivo para que se haya llegado a ese punto. “Las sanciones impuestas por Estados Unidos han tenido un gran impacto”.

“Durante décadas, los obispos han estado abogando por la normalización de las relaciones y para detener las sanciones. Pero nuestro Gobierno siempre ha pensado que así es como se conseguiría un cambio de régimen. Eso todavía no ha funcionado”, agregó

El cardenal dijo que lo único que se puede hacer es pedir a ambos gobiernos que pongan por delante las necesidades de la población, trabajen juntos y aumenten la cooperación para “apuntalar algunas instituciones tan cruciales en el país como el sistema hospitalario”.

La última visita de O’Malley a La Habana también incluyó una reunión con el jefe de la misión diplomática Mike Hammer. La Embajada de Estados Unidos en Cuba se limitó a decir que ambos “discutieron la situación en Cuba y la coordinación de los envíos de ayuda humanitaria de la administración Trump a través de Cáritas Cuba a los más vulnerables”.