En las cárceles del régimen quedan aún más de 400 condenados por su participación en las protestas de 2021

Madrid/El ex preso político del 11J Luis Frómeta Compte llegó a Dresde, Alemania, este martes para reunirse con su familia, residente en el país europeo y a la que no veía desde hacía cinco años. La poeta y activista Daniela Rojo informó de su llegada a través de un post publicado en sus redes sociales con una imagen en la que se le ve en el aeropuerto rodeado de sus seres queridos. Las autoridades cubanas no han dado ninguna información.

Con la liberación de Frometa, quedan aún más de 400 cubanos encarcelados por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, para un total de 1.353 prisioneros políticos, según el último informe de Prisoners Defenders.

“Noticia buenísima para sus familiares, amigos y para los activistas, figuras políticas y organizaciones de derechos humanos que han exigido todo este tiempo su libertad”, ha escrito la activista, que ha revisado brevemente el historial penal de Frómeta Compte, que tiene doble nacionalidad cubana y alemana.

“Noticia buenísima para sus familiares, amigos y para los activistas, figuras políticas y organizaciones de derechos humanos que han exigido todo este tiempo su libertad”

Condenado inicialmente a 25 años de cárcel por el delito de “sedición” por filmar con su celular la manifestación del 12 de julio de 2021 en La Güinera, La Habana, Frómeta Compte vio rebajada su pena a 15 años tras prosperar un recurso de apelación. Sin embargo, fue uno de los beneficiados por las excarcelaciones acordadas con el Vaticano en 2025, aunque sin derecho a salir de Cuba hasta la extinción de su pena.

“Hoy, tras 5 años de lucha organizaciones y activistas informan y celebran su vuelta a casa, su libertad definitiva en Alemania donde estará finalmente con su familia de la que nunca debió haber sido separado. Herzlich Willkommen Luis! ¡Bienvenido a Casa!”, remachó Rojo en su post.

También celebró su llegada a Alemania la ONG Botschafter für Menschenrechte, que defiende los derechos de los prisioneros de conciencia en regímenes autoritarios, con especial hincapié en Cuba, China, Irán y Rusia. La organización ha liderado en el país europeo una campaña a favor de Frómeta Compte, Free Luis, en la que, además ha apoyado distintas iniciativas para lograr la implicación del Gobierno y el Bundestag (Parlamento).

Una de ellas, presentada de manera conjunta por las asociaciones MenschenDeCuba e.V. y PatriaYVida e.V, instaba a exigir al ministro de Exteriores una intervención diplomática y que reclamara la suspensión del Acuerdo de Cooperación entre la UE y Cuba. La iniciativa no logró el número necesario de firmas para llegar al Bundestag –Prisoners Defenders llegó a reclamar que Alemania no hacía “apenas nada” por él–, pero contribuyó a la hora de visibilizar en Alemania la situación de Frómeta, que ha contado en la voz de su hija Janie su mejor representación.

La familia del ex preso político ha organizado en estos años concentraciones bajo el lema "Luis, wir vergessen dich nicht" (Luis, no te olvidamos) frente al Ministerio de Exteriores en Berlín y las ciudades de Dresde, Düsseldorf, Fráncfort y Múnich

La familia del ex preso político ha organizado en estos años concentraciones bajo el lema "Luis, wir vergessen dich nicht" (Luis, no te olvidamos) frente al Ministerio de Exteriores en Berlín y las ciudades de Dresde, Düsseldorf, Fráncfort y Múnich.

El 3 de marzo de 2025, tras la excarcelación de Frómeta Compte, Botschafter für Menschenrechte denunció que las autoridades cubanas lo mantenían regulado, impidiéndole reunirse con su familia en Alemania. Su presión ha sido fundamental para conseguir la llegada del ex preso a Dresde.

Frómeta Compte estuvo recluido en la cárcel de máxima seguridad Combinado del Este, donde sufrió palizas y malos tratos, incluida la falta de atención médica para sus padecimientos.