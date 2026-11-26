Cuando el pequeño auto rojo de la foto llegue a su destino, todavía quedará la faena de descargar los pomos y, quizás, subirlos por las escaleras de algún edificio sin ascensor.

Los vehículos particulares se convierten en pequeñas pipas ante la inestabilidad del suministro en La Habana

La Habana/Con un cigarro en la boca, un hombre acomoda varios pomos de agua en el maletero de un auto rojo. A su lado, una mujer sostiene la puerta trasera del vehículo mientras intenta encontrar espacio para otro recipiente. La escena, captada en una calle habanera, resume una de las transformaciones que ha experimentado el parque automotor cubano: cualquier cosa que tenga ruedas y pueda trasladar unos cuantos litros de agua es susceptible de convertirse en una pipa.

En una ciudad donde cientos de miles de viviendas carecen de un suministro estable, la capacidad de carga de un automóvil ha adquirido una nueva dimensión. Ya no se mide únicamente por la cantidad de maletas o de bidones de gasolina que caben en su interior, sino por el número de botellones que pueden acomodarse entre la goma de repuesto y las herramientas. Los propietarios de vehículos más espaciosos tienen, en estos tiempos, una ventaja hidráulica sobre el resto de los mortales.

En una ciudad donde cientos de miles de viviendas carecen de un suministro estable, la capacidad de carga de un automóvil ha adquirido una nueva dimensión

Durante décadas, cuando un policía apostado en una carretera cubana ordenaba a un chofer abrir el maletero, buscaba carne de res, langostas, camarones o unas cuantas libras de queso. Los viajes desde el interior del país hacia la capital tenían mucho de operación clandestina de abastecimiento familiar. Una bolsa de nailon con unos bistecs podía convertir una excursión de fin de semana en una visita a la unidad policial.

Quién les iba a decir a aquellos agentes, tan entrenados en detectar los escondites de los productos prohibidos, que uno de los bienes más preciados que terminarían transportando los cubanos en sus vehículos sería el agua. Incolora, inodora, insípida y, por ahora, sin necesidad de presentar una carta de procedencia.

La búsqueda del líquido ha modificado también las relaciones familiares y las amistades. Tener un pariente con cisterna, un compañero de trabajo que viva en una zona con mejor abasto o un conocido con acceso a un pozo puede resultar tan conveniente como lo era, años atrás, conocer a un médico en un hospital.

La búsqueda del líquido ha modificado también las relaciones familiares y las amistades

Por las calles habaneras circulan bicicletas con pomos amarrados a la parrilla, triciclos eléctricos cargados de bidones, carretillas que chirrían bajo el peso de las garrafas y coches de bebé cuyos pequeños ocupantes han cedido su asiento a los recipientes de plástico. Hasta las maletas con rueditas, aquellas que tantos cubanos compraron pensando en viajar al extranjero, pueden terminar haciendo el recorrido entre una cisterna y la casa.

Cuando el pequeño auto rojo de la foto llegue a su destino, todavía quedará la faena de descargar los pomos y, quizás, subirlos por las escaleras de algún edificio sin ascensor. El agua conseguida deberá administrarse cuidadosamente entre la cocina, el aseo y la limpieza de la vivienda.