Un cartel por la amnistía a los presos políticos bajo la lluvia

La Habana/La profesora y activista Alina Bárbara López Hernández consiguió este miércoles realizar el acto simbólico de protesta que emprende cada día 18 del mes en Matanzas. Ella misma lo comunicó a través de su muro de Facebook, en el que publicó también imágenes que ilustraban el momento.

La más llamativa, la que daba fe del cartel que colocó en la reja a los pies del monumento a Martí del Parque de la Libertad, en el que pedía, en letras mayúsculas y en rojo, amnistía para los presos políticos. López Hernández contó que hoy salió más temprano que de costumbre, “por la lluvia, leve pero pertinaz”, que caía en la ciudad.

“A pesar de la escasez de combustible, desde temprano había una patrulla en la salida de mi reparto, lugar donde he sido detenida otras veces”, relataba. “También hubo otra en el Parque de la Libertad, con tres policías atentos a mi recorrido circular por el área del parque, pero sin que lo impidieran”.

"Estuvo allí, y seguiremos insistiendo sin cansancio por la libertad de nuestros presos políticos y por los derechos comunes"

La profesora está segura de que los agentes “se apresuraron a quitar el cartel, ya mojado por la llovizna”, en cuanto se fue. “Pero estuvo allí, y seguiremos insistiendo sin cansancio por la libertad de nuestros presos políticos y por los derechos comunes. Por una República martiana: con todos y para el bien de todos”.

En su post, López Hernández explica que antes de hacer su recorrido por el parque, entró en la sede de la Asamblea Municipal del Poder Popular para preguntar por qué no le han dado respuesta aún a una solicitud de reunión con algún diputado del municipio, que hizo el pasado 20 de febrero, “con el fin de conversar sobre la petición ciudadana para una ley de amnistía”. La funcionaria de nombre Susana, de atención a la población, simplemente “tomó nota”.

El mes pasado, la profesora fue detenida durante 12 horas, en esa ocasión con el activista Leonardo Romero Negrín. No era la primera vez que ocurría. López Hernández ha sido detenida varias veces en los últimos años por realizar sus protestas simbólicas, y a raíz de estas acciones fue condenada a finales de 2023 a pagar una multa por un delito de desobediencia, a lo que se negó.

El pasado 30 de enero el Tribunal Municipal Popular de Matanzas comunicó a la académica la suspensión sin fecha del juicio contra ella, en el que se enfrentaba a una pena máxima de cuatro años de trabajo correccional.

Al llamado de la profesora se unieron, desde el Parque Central de La Habana, Yania Suárez, Daniela Peral y Raymar Aguado Hernández

La fiscalía le imputó los presuntos delitos de desobediencia, desacato y atentado durante su anterior detención, en junio de 2024. "Yo fui golpeada, yo fui maltratada, yo fui arrastrada por una cuneta,...”, afirmó en aquella ocasión, cuando fue arrestada con violencia con la también académica y disidente Jenny Pantoja (a la que piden tres años de trabajo correccional).

Ayer, la profesora volvió a explicar por qué se manifiesta cada 18: en conmemoración de la Protesta de los Trece, ocurrida ese día de marzo de 1923, y de lo cual se cumplió el centenario el primer día que decidió salir. “Durante mucho tiempo creí sinceramente que la función de un intelectual, sobre todo de un científico social, era analizar la sociedad, proponer, apoyar a su transformación positiva mediante artículos, ensayos, investigaciones”, expresa. Y prosigue: “Cuando la Seguridad del Estado tocó a mi puerta, el 25 de octubre de 2022, para ‘invitarme’ a una ‘entrevista’, constaté que debía actuar también como ciudadana. Escribir no era ya suficiente. Venían por nuestras voces. Eso me pareció inadmisible y decidí plantar cara”.

López Hernández afirma que nunca creyó que “cambiaría algo” sola, “nadie puede lograrlo”, y que tampoco pretendía "acumular puntos como opositora". “Ni siquiera pertenezco a algún partido u organización opositora ni tengo aspiraciones políticas futuras”, continúa. “Soy una intelectual y ciudadana que comprendió que no era posible hacer silencio. Demasiado tiempo callamos, o dimos la espalda a los que sí hablaron”.

Con ella se han solidarizado cada mes diversas figuras dentro de la Isla, además de Jenny Pantoja, como el periodista Jorge Fernández Era. Este 18 de marzo, al llamado de la profesora se unieron, desde el Parque Central de La Habana, Yania Suárez, Daniela Peral y Raymar Aguado Hernández.