Cautela en la prensa oficial cubana ante las elecciones en Venezuela

La Habana/A juzgar por la prensa oficial cubana, las elecciones presidenciales en Venezuela las va a perder Nicolás Maduro. Una cabecera sobria, dedicada al cumpleaños 70 del natalicio de Hugo Chávez, una nota escueta sobre la apertura de los colegios electorales en ese país suramericano y varios comentarios desfavorables, permitidos, indican que La Habana da por perdido el proceso.

La mañana comenzó comedida en los medios controlados por el Partido Comunista cubano. A las tradicionales efemérides locales y los ecos del acto por el 26 de julio, solo se le sumó en las primeras horas un recordatorio por el natalicio de Chávez, pero en la medida en que avanzó la mañana la presión de la realidad cambió la pauta editorial de las principales portadas informativas. Mientras Granma se mantenía inamovible, aferrado a su tradición de no publicar los domingos, Cubadebate se atrevía a narrar, diferido, el proceso electoral.

Muy relegada en su portada, pasadas las cuatro de la tarde hora de La Habana, la noticia que daba Cubadebate seguía estando titulada con la frase de que “comienzan elecciones presidenciales en Venezuela: Maduro ejerce su derecho al voto”. Escueto, apegado a los números de Miraflores y con pocas actualizaciones, el breve texto permaneció sin actualizarse por horas pero, sorprendentemente, los férreos moderadores permitieron algún que otro guiño en la zona de comentarios.

Varios comentarios desfavorables, permitidos, indican que La Habana da por perdido el proceso

Más abajo en la propia nota, se aseguraba: “la prestigiosa encuestadora Lewis & Thompson, en su corte del mediodía, da ganador de la elección presidencial a Nicolás Maduro Moros por 55% a 34% de Edmundo González, quedando en tercer lugar Antonio Ecarri”. Pero el dato no parecía influir demasiado en la opinión de los lectores que, venciendo las suspicacias de comentar en un medio oficial cubano, dejaban caer sus dudas.

Si el artículo oficial se alineaba absolutamente con los designios de Maduro, los internautas iban, en su mayoría, por otro lado. A veces salpimentados por la ironía y otros de manera directa. “No tenía idea del amor que le tiene el pueblo a Maduro… es algo incalculable.. Ahora me doy cuenta de todo”, se burlaba una comentarista, mientras que otro le subía la parada: “Afortunadamente, contamos con un medio informativo veraz y sin parcialización. Cubadebate, que nos informa que el pueblo venezolano ama a Maduro y va a liquidar a esos títeres del imperio para traer paz y prosperidad”, apuntaba con sorna otro.

Sin imágenes en directo, cuidando cada cosa que se publica, la cobertura de los comicios venezolanos recuerda a la que hizo la prensa oficial cubana de otras elecciones que le fueron desfavorables a la Plaza de la Revolución. La más sonada, sin dudas, fue la derrota del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en febrero de 1990. Escamoteada en los medios nacionales de la Isla, tuvo que ser reconocida cuando los titulares internacionales advirtieron de la debacle revolucionaria y los excesos de la piñata llegaron hasta la Isla.

Pero hay muchos otros ejemplos, desde cómo pasó bajo el telón informativo de La Habana la caída del muro de Berlín en 1989 en Alemania hasta la reescritura de sucesos como las protestas de la Plaza de Tiananmen, en China, ese mismo año. Siempre que puede, la propaganda oficial cubana demora las noticias que no le son favorables y maquilla el resultado adverso a sus intereses.

Ocultar lo que pasa este domingo en Venezuela se está haciendo difícil. Las calles de Caracas se han llenado de simpatizantes de la oposición dispuestos a votar sin importarles los obstáculos que les ha impuesto el régimen chavista. Es tanto su entusiasmo, que mientras hacen fila a las afueras de las escuelas convertidas este domingo en centros de votación, cantan su himno nacional como señal de victoria sobre el Gobierno de Maduro.

María Corina Machado afirma que hay una participación 'apoteósica' en las elecciones

La cantidad de personas que han salido a votar en Venezuela es tan grande que la principal líder opositora, María Corina Machado, celebró la “participación apoteósica” que se ha registrado hasta el momento, durante la jornada electoral donde se elige al presidente para el período 2025-2031. Destacó que, de acuerdo con sus propias cifras, para las 13:00 hora local, la participación había alcanzado el 42.1%. “Es una maravilla, es muy bello lo que está pasando”, resaltó.

Entrevistada por los medios de comunicación a las afueras del colegio “Elena de Bueno” en Caracas a donde acudió esta tarde a votar, Machado, explicó que en su opinión durante esta elección los venezolanos están “concretando un sueño y una lucha de libertad, de redención y de reencuentro”. Destacó que “como va la cosa”, en referencia a la amplia participación de votantes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela dará a conocer resultados “irreversibles", desde "muy tempranito”.

“Lo que estamos viendo es el acto cívico más importante de la historia contemporánea de Venezuela. Los venezolanos han salido (a votar) de una manera masiva, organizada, en familia y nos han sorprendido (...) Hoy Venezuela está unida, lo estuvimos durante muchos años, en la fe de que íbamos a ser libres. Hoy es una certeza, vamos a ser libres, vamos a traer a nuestros hijos de regreso a casa. Vamos a unir a este país y vamos a haber logrado la jornada cívica y libertaria más importante en la historia de nuestro país”, dijo.

Señaló que en algunos centros de votación el régimen chavista, encabezado por Maduro, quien busca la reelección tras 11 años en el poder, ha intentado imponer un procedimiento “dirigido” de ralentización. Esto luego de que se ha incorporado un protocolo que no estaba contemplado en el proceso electoral originalmente, que es el escaneo de las cédulas de la población que llega a los centros de votación. “La gente no se va a ir hasta que no pueda votar”, recalcó.

Cuestionada sobre algunos actos de violencia registrados durante la jornada, detalló que los testigos electorales de la oposición que custodian la higiene del proceso electoral, reportaron incidencias en 1.300 de las 30.020 mesas instaladas donde incluso hubo “lesiones”. En ese orden de ideas, destacó la valentía de estos voluntarios a los que nombró como los "héroes de este proceso", y resaltó que ante la adversidad "se fajaron, con el manual de mesa en mano".

Finalmente, descartó que hasta ahora haya tenido contacto con los altos mandos militares del país e hizo un llamado especial para las Fuerzas Armadas a las que pidió que vivan el día de la elección “con los ojos abiertos” y que entiendan que todos son “una sola Venezuela”.