La CIDH pide "esclarecer responsabilidades" en los abusos contra Maykel Castillo 'Osorbo'

La Habana/La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha exigido llevar a cabo investigaciones “que permitan esclarecer y determinar las responsabilidades” de los abusos en contra del rapero Maykel Castillo Osorbo, preso en Cuba desde 2021. A través de un informe, en el que analiza el caso del artista, el organismo pide también reparar integralmente las violaciones de derechos humanos que haya sufrido.

El documento, firmado en diciembre pasado y hecho público este martes por el centro de asesoría legal Cubalex, es la respuesta a una petición de la ONG realizada hace más de siete años, el 4 de octubre de 2018. En ella, exponía el caso del artista, entonces recién detenido en su propio domicilio y acusado por el delito de “atentado”. Aquel arresto se dio tres días después de haber organizado un concierto en La Madriguera, sede de la Asociación Hermanos Saíz, donde junto a otros artistas Osorbo se pronunció contra el Decreto 349, que criminaliza el arte independiente en Cuba.

El artista recibió por aquello una condena de año y medio de prisión, aunque fue excarcelado en octubre de 2019 y terminó de cumplir su condena un mes después en libertad. Se trata, pues, de un caso distinto al que lo llevó en 2021 a prisión, donde permanece.

En su análisis, la Comisión indica que documentó las “detenciones, amenazas, hostigamientos y actos de violencia” en contra de Maykel Castillo y pide “cesar de manera inmediata todo tipo de persecución contra Maykel Castillo, en particular, los actos de hostigamiento, acoso y ataques”, y “disponer las medidas de atención en salud física y mental necesarias para la rehabilitación” del rapero.

Tal y como recuerda Cubalex, el artista hoy en día se encuentra en una situación de riesgo tras haber sido víctima de un traslado arbitrario y permanecer bajo hostigamiento, sin información oficial clara ni garantías verificables sobre su integridad. El 29 de enero fue sacado de forma repentina de la prisión Kilo 5 y Medio, en Pinar del Río, donde permanecía recluido desde 2021, sin que se ofreciera explicación alguna a su familia. Aunque la ONG jurídica confirmó al día siguiente que volvió a la misma cárcel, denunció que durante el traslado lo despojaron de sus medicamentos y de su único abrigo en medio de un fuerte descenso de temperaturas, por lo que sufría con gripe y fiebre, lo que agrava los riesgos para su salud.

Aunque en nada se refiere a esta situación porque el objeto de la petición databa de 2018, el informe de la CIDH utiliza el caso de Osorbo para denunciar que, “desde hace más de tres décadas”, en Cuba existe “una acentuada intolerancia en relación a las manifestaciones artísticas”.

El organismo señala que la represión contra el rapero se enmarca “en un contexto donde los artistas independientes son víctimas de la represión por parte del Estado cubano, aspecto que se ha intensificado desde 2017 con restricciones en el uso de espacios públicos y normativa que limita la creación artística”.

Ante ello, la Comisión dice que el “potencial creativo del arte también depende del respeto a la libertad de expresión. En su análisis señala que “el derecho a la expresión artística o simbólica, a la difusión de la expresión artística, y al acceso al arte, en todas sus formas, se trata de una de las formas de expresión específicamente protegidas por los instrumentos interamericanos”.

La CIDH también sostiene que el arte puede constituirse como una forma de protesta. Agrega que “el uso de lo imaginario y de la ficción debe ser entendido y respetado como elemento esencial de la libertad indispensable para la actividad creativa”, y reafirma que no se debe restringir con el objetivo de proteger instituciones particulares ni nociones, conceptos o creencias abstractas como los símbolos patrios”.

Osorbo, uno de los autores del emblemático tema Patria y Vida, canción convertida en símbolo de protesta en Cuba y por la que ganó dos premios Grammy Latino que jamás pudo recoger, cumple una condena de nueve años de prisión por desacato, atentado, desórdenes públicos y “difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires” desde mayo de 2022, aunque entonces ya llevaba 13 meses en la cárcel –desde abril de 2021– que se descuentan de la pena. En el mismo proceso fue sentenciado a cinco años el artista Luis Manuel Otero Alcántara.

Ellos dos son parte de los 1.207 presos políticos que hay en la Isla, lo que supone un récord, según el más reciente informe publicado por Prisoners Defenders el pasado 5 de febrero. De ellos, 436 se encuentran gravemente enfermos y 42 sufren trastornos mentales sin recibir medicación.

Aunque el rapero se ha mostrado en varias ocasiones abierto a la posibilidad de ser liberado a condición de un exilio forzoso, la opción no ha prosperado. Tampoco fue excarcelado durante el proceso acordado con la mediación del papa Francisco por el que más de 500 personas, de los cuales menos de la mitad eran presos políticos, salieron de prisión, según el Gobierno “por el año Jubilar”.