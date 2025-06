El rapero Maykel 'Osorbo', en huelga de hambre ante un posible traslado a una prisión del oriente cubano

Madrid/El rapero Maykel Castillo Osorbo lleva cinco días en huelga de hambre y aislado en una celda de castigo en la Prisión Provincial de Pinar del Río de Kilo 5 y Medio, según informó la curadora Anamelys Ramos. La activista, que ejerce como portavoz del preso político, había adelantado la posibilidad el pasado viernes, atribuyéndosela a “presos solidarios”, aunque solo este lunes dio por confirmada la noticia, sin especificar cómo.

“Después de dos días sin noticias, hoy logramos averiguar que Maykel sí está en huelga y lleva ya cinco días sin comer y aislado en una celda de castigo. No sabemos si la huelga es también de sed”, aseguró en su cuenta de Facebook.

Según la curadora, “lo que detonó esta nueva crisis fue que sacaron a Maykel repentinamente de su compañía por una indisciplina y fue amenazado con ser trasladado a una prisión en el oriente de Cuba. No creo que sea necesario explicar por qué no podemos permitir que Maykel sea mandado a más de ochocientos kilómetros de su lugar de residencia”, sostiene.

Ramos, que ha recalcado que Osorbo no debería haber estado nunca preso, señala que cualquier cosa que ocurra es responsabilidad de las autoridades. “Yo sé que ustedes creen que son dueños no solo del país sino también de los cuerpos de los cubanos. Sé también que creen que su poder es irreversible. Pero ejemplos sobran de que cada vez están más débiles y con menos recursos para estabilizar un país que ya cruzó los límites de muchas muertes. Solo les diré que para la muerte de Maykel ustedes no están preparados”, advierte. La activista insta a compartir la información para exigir la liberación del rapero.

El pasado viernes, Ramos ya había dado prácticamente por segura la situación a partir de las fuentes con que cuenta dentro de la cárcel. Entonces aseguraba que Osorbo estaba plantado ante la amenaza de traslado.

“Ya el hecho de tenerlo a más de 150 kilómetros de su lugar de residencia es una crueldad. Y ahora pretenden enviarlo casi diez veces más lejos. Y pretenden que eso suceda sin que él y nosotros hagamos nada. Ustedes se volvieron locos”, alertó. “Nada, a no ser el deseo de humillar y hacer la vida más difícil a Maykel, justifica que lo envíen hacia allá. Maykel sabe de sobra por qué lo hacen y es justo su instinto de supervivencia, lo que lo impulsa a plantarse”.

Hace solo dos meses que Osorbo protagonizó una situación similar. Fue a finales de abril, cuando estuvo en una celda de aislamiento cinco días tras un enfrentamiento con un agente de la Seguridad del Estado “durante una visita reglamentaria que le fue suspendida”. Ramos afirmó entonces que el funcionario, como otros en distintas ocasiones, había provocado la situación intentando forzar una reacción que justificara la sanción.

“Llevan meses insistiendo en que Maykel se porta mal. Quieren convencer a las personas que están cerca suyo, y a todo el mundo, de que la culpa de lo que le pasa a Maykel, y por tanto también este castigo, es de él”, escribió. En aquella ocasión, la curadora advirtió de que la salud del preso político podía empeorar, ya que entró en aislamiento con un virus.

Osorbo, uno de los autores del tema Patria y vida (ganador de dos Grammy Latinos), cumple una condena de nueve años de prisión por desacato, atentado, desórdenes públicos y "difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires" desde mayo de 2022, aunque entonces ya llevaba 13 meses en la cárcel –desde abril de 2021– que se descuentan de la pena. En el mismo proceso fue sentenciado a cinco años el artista Luis Manuel Otero Alcántara.

Aunque el rapero se ha mostrado en varias ocasiones abierto a la posibilidad de ser liberado a condición de un exilio forzoso, la opción no ha prosperado. Tampoco fue excarcelado durante el proceso acordado con la mediación del papa Francisco por el que más de 500 personas, de los cuales menos de la mitad eran presos políticos, salieron de prisión, según el Gobierno “por el año Jubilar”. Entre los beneficiados por aquel pacto –que implicó la salida de Cuba de la lista negra de EE UU de patrocinadores del terrorismo durante apenas la semana que quedaba a Joe Biden en el poder– estuvieron Félix Navarro, José Daniel Ferrer y Donaida Pérez, que han visto revocada la medida.