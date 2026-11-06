La Cidh presiona al régimen en el caso del adolescente cubano Jonathan Muir

Jonathan Muir Burgos tenía 16 años cuando participó en la manifestación de Morón, y le pidieron siete años de cárcel por sabotaje.

El organismo pide información para dar seguimiento a la causa, por la que se piden siete años de prisión para el menor

La Habana/La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) presiona por el caso de Jonathan David Muir Burgos, el adolescente de 17 años encarcelado por participar en las protestas del pasado marzo en Morón, Ciego de Ávila. El organismo envió en abril un requerimiento oficial al Gobierno cubano exigiendo información urgente sobre la situación del joven, entonces en la prisión provincial de adultos, Canaleta. Ahora, a pesar de que el menor lleva excarcelado desde el 24 de junio, la Cidh insiste en dar seguimiento a su causa.

“La prioridad en este momento debe ser la protección de Jonathan. Valoramos que la Comisión Interamericana continúe dando seguimiento a su caso y haya requerido formalmente una respuesta al Estado cubano. Esperamos que las autoridades respondan ante la CIDH y garanticen plenamente su integridad, su libertad, el debido proceso y todos los derechos que le corresponden como adolescente”, dijo Juan Carlos Vargas, director ejecutivo de la organización, al medio independiente ADN.

Se pide al ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, que proporcione las observaciones “que considere pertinentes dentro del plazo establecido”, 90 días

La Cidh dijo este jueves haber enviado un nuevo requerimiento oficial de información relativa a esta causa. En él se pide al ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, que proporcione las observaciones “que considere pertinentes dentro del plazo establecido” –90 días– con el fin de incorporarlas al expediente que supervisa las medidas cautelares impuestas a Muir.

La causa contra los manifestantes de Morón estaba dormida informativamente hasta el pasado 19 de octubre, cuando trascendió la petición de la Fiscalía, que solicita penas de hasta 13 años de prisión para los acusados. El origen del caso se remonta al 13 de marzo, cuando cientos de vecinos de la población salieron a las calles como protesta por los apagones prolongados y el deterioro de las condiciones de vida.

La manifestación terminó con la toma de la sede municipal del Partido Comunista, a la que algunos acabaron prendieron fuego, y que tuvo como consecuencia numerosas detenciones. Por estos hechos hay 19 personas imputadas por sedición y otros delitos, entre ellos varias mujeres y menores de edad.

Uno de ellos es Jonathan David Muir Burgos, que tenía 16 años en el momento de los hechos, y para quien se piden siete años de cárcel por sabotaje. El joven está en prisión domiciliaria desde su excarcelación, que se produjo tras numerosas reclamaciones de organizaciones de derechos humanos y funcionarios extranjeros. Amnistía Internacional pidió en mayo su liberación inmediata y denunció que estuviera encerrado con adultos.

Durante su estancia en Canaletas, la familia denunció las malas condiciones en que se encontraba, mientras el régimen contraatacó mostrando fotografías no autorizadas de Muir tocando el piano en prisión

La organización recordó que la privación de libertad de menores debe aplicarse únicamente como último recurso y durante el período más breve posible. También reclamó que, mientras continuara detenido, Jonathan fuera protegido de la violencia, recibiera atención médica y tuviera acceso regular a su familia y a un abogado de su elección.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó el 24 de abril medidas cautelares, al considerar que su vida, integridad personal y salud se encontraban en riesgo de sufrir daños irreparables bajo custodia del Estado cubano.

Durante su estancia en Canaletas, la familia denunció las malas condiciones en que se encontraba, mientras el régimen cubano contraatacó mostrando fotografías no autorizadas de Muir tocando el piano en prisión. ¿Cómo un chico en las puertas de la muerte participa en un concierto benéfico en la prisión? ¿Cómo reparte sonrisas mientras mueve las manos con esa precisión?”, exponía Razones de Cuba.

Su padre, muy molesto por la difusión ilegal de imágenes de un menor de edad sin consentimiento paterno, afirmó que las autoridades de la prisión le prometieron un día de visita como premio. “Lo utilizaron, le tiraron foto, le grabaron video, le grabaron hasta el grupo de sangre al que pertenece el muchacho para hacer estas cosas horrendas. Los denuncio, a todos ellos los denuncio. Y eso tiene que ver también con las autoridades del penal”, sostuvo.