Cienfuegos busca capital privado nacional y extranjero para rescatar sus instalaciones turísticas

Palacio Azul de Cienfuegos, uno de los establecimientos ofrecidos por las autoridades a inversores privados y extranjeros.

Entre las siete propiedades ofertadas en arrendamiento figuran una villa en Cayo Carenas y varios inmuebles de Punta Gorda

La Habana/Tras la retirada de varias cadenas hoteleras internacionales y con el turismo cubano en caída libre, el Gobierno busca ahora quién ponga el dinero para rescatar instalaciones que no ha logrado explotar. La Empresa Inmobiliaria del Turismo de Cienfuegos ofrece siete propiedades a empresarios privados e inversionistas extranjeros, entre ellas una villa en Cayo Carenas, la ampliación del Palacio Azul y varios inmuebles en las zonas más codiciadas de la ciudad.

Según informó el periódico oficial 5 de Septiembre, las autoridades del Turismo han decidido ampliar sus posibilidades de arrendamiento a nuevos actores económicos. Sus principales clientes eran las cadenas estatales Gran Caribe, Islazul y la Extrahotelera Palmares, pero ahora pretenden incorporar también a mipymes, personas jurídicas nacionales, cubanos residentes en el exterior e inversionistas extranjeros.

Pedro Luis Lemus Sorrondeguí, director de la entidad, presentó la iniciativa como una oportunidad para recuperar instalaciones que permanecen cerradas o cuyos proyectos nunca llegaron a materializarse. "Es una oportunidad magnífica para poder renacer o habilitar estas instalaciones, cumplir los sueños que por años hemos tenido en proyectos y lograr mejores resultados económicos", aseguró.

Entre los emplazamientos disponibles se encuentran el hostal Campomanes, ubicado en la esquina de Campomanes y Paseo del Prado, y el proyectado hostal del Mochilero, en la Avenida 50

Entre los emplazamientos disponibles se encuentran el hostal Campomanes, ubicado en la esquina de Campomanes y Paseo del Prado, y el proyectado hostal del Mochilero, en la Avenida 50. La oferta incluye asimismo los antiguos almacenes de Palmares y el complejo Amanecer-La Punta, integrado por el hostal La Punta y el edificio Amanecer, que anteriormente funcionaba como Casa del Educador.

La mayoría de las propiedades se concentra en corredores de considerable valor turístico, como el Prado, el Malecón y la península de Punta Gorda. No obstante, la información oficial tampoco detalla su estado constructivo ni distingue claramente entre inmuebles deteriorados, instalaciones cerradas y proyectos que nunca llegaron a ejecutarse.

Uno de los casos más llamativos es Cayo Carenas, una pequeña isla habitada en la bahía de Cienfuegos. Mientras el Ministerio del Turismo contempla su aprovechamiento comercial, los residentes han dependido durante años de precarias instalaciones eléctricas y de soluciones improvisadas para conseguir agua potable.

La asociación francesa Cuba Coopération France describió en 2023 una comunidad de 22 viviendas abastecidas por un generador deteriorado que proporcionaba electricidad apenas unas horas al día. La organización, junto con la Fundación del grupo eléctrico EDF, impulsó un proyecto para modernizar el suministro mediante energía fotovoltaica y una nueva red de distribución.

Pero las dificultades financieras también alcanzaron a esa iniciativa. En julio de 2025, los responsables franceses reconocieron que tres empresas habían retirado sus compromisos de financiación, dejando un déficit de 15.000 euros. La falta de recursos obligó a reconsiderar las etapas de ejecución del proyecto.

Las autoridades no han identificado públicamente a los firmantes de las cartas ni aclarado si alguno de esos compromisos está relacionado con los siete inmuebles ofrecidos por la inmobiliaria

La búsqueda de capital se produce pocos días después del Foro de Negocios La Perla del Sur, celebrado el 9 y 10 de octubre en el Palacio de Valle. Durante el encuentro se presentaron 52 propuestas de inversión turística y se firmaron 28 cartas de intención, según las cifras divulgadas por Prensa Latina.

El evento reunió, de forma presencial y virtual, a más de 240 participantes, incluidos representantes de cinco embajadas, 35 empresas cubanas y extranjeras y 22 emprendimientos privados. Sin embargo, las autoridades no han identificado públicamente a los firmantes de las cartas ni aclarado si alguno de esos compromisos está relacionado con los siete inmuebles ofrecidos por la inmobiliaria.

La cartera de oportunidades de Cienfuegos es, además, bastante más amplia. Yanet González Laso, responsable provincial de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, explicó que también se pretende recuperar el antiguo hotel Perla, situado en Prado y Castillo, así como tres hoteles de montaña, una villa y tres restaurantes que actualmente no se comercializan por falta de financiación.

La funcionaria señaló que parte de los servicios de las futuras instalaciones podría cobrarse en divisas para recuperar las inversiones, mientras otra parte se ofrecería en moneda nacional. Esa posibilidad se inscribe en el proceso de dolarización parcial de la economía, que ha ampliado la presencia de precios en moneda extranjera en distintos sectores.

Por ahora, el Estado no anuncia la venta de esas propiedades, sino la posibilidad de arrendarlas y permitir su explotación por terceros. La iniciativa deja, no obstante, numerosas preguntas sin respuesta. Queda por conocer cuánto deberán invertir los futuros arrendatarios y qué recibirá el Estado a cambio de poner en sus manos algunos de los emplazamientos turísticos más atractivos de Cienfuegos.