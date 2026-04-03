Cinco detenidos por el asesinato de tres miembros de una familia en Santa Clara

El crimen ocurrió en el kilómetro 1 de la Carretera a Sagua, entre Planta de Asfalto y callejón El Jardín, en Santa Clara.

Las víctimas fueron identificadas por testimonios en redes como José Lam, El Chino; su esposa, Coralia, y su hija, Taimy

La Habana/Cinco personas han sido detenidas en Santa Clara por su presunta implicación en el asesinato de tres pesonas de una misma familia en la vecindad Planta de Asfalto, el pasado 30 de marzo. El comunicado del Ministerio del Interior en Villa Clara, replicado por medios provinciales este jueves, era la confirmación oficial de una noticia que se difundió primero, como en tantos casos similares, a través de redes sociales.

Las autoridades, que no ofrecen más detalles que la dirección de las víctimas –kilómetro 1 de la Carretera a Sagua, entre Planta de Asfalto y callejón El Jardín, de la capital villaclareña–, afirman que “se informará oportunamente sobre el desarrollo de las investigaciones”, que la Policía “trabaja intensamente para esclarecer lo ocurrido” y que “hechos repudiables como estos no quedarán impunes”.

El comunicador Niover Licea dio a conocer el suceso, al día siguiente de ocurrir, en su página de Facebook Nio reportando un crimen. Posteriormente, detalló los nombres de las víctimas: José Lam, conocido como El Chino, su esposa, Coralia, y su hija, Taimy. De acuerdo con otro testimonio en redes, fue el hijo varón quien “encontró al padre, a la madre y a la hermana sin vida”, la mañana siguiente a los hechos. “Vecinos aseguran que la casa estaba completamente cerrada, lo que genera más interrogantes”, decía La Tijera.

Con fuente en “una persona vinculada a la investigación”, Licea revela este viernes la imagen de uno de los individuos presuntamente implicados en el triple asesinato a través de su página Nio Reportando un Crimen. Este detenido, según la fuente del comunicador, “habría tenido el rol de vigilante durante la ejecución de los hechos”, específicamente “desde una mata de mango frente a la casa”.

Según este testimonio, “los involucrados tocaron la puerta de la vivienda y la familia abrió, posiblemente por conocer a uno de ellos”

Según este testimonio, “los involucrados tocaron la puerta de la vivienda y la familia abrió, posiblemente por conocer a uno de ellos”, sobre las 9:30 de la noche. En ese momento, asegura la misma fuente, se registró “un corte breve de electricidad, coincidiendo con el instante en que se produjo la entrada”.

Para Licea, hay “elementos que llaman la atención”, como el hecho de que “solo habrían sustraído una cantidad limitada de dinero” y que “no se se llevaron bienes de gran valor, lo que refuerza dudas sobre el verdadero móvil”. Y añade: “Habrían estado buscando dinero y herramientas, presuntamente por información previa sobre una inversión reciente del propietario”.

El crimen recuerda al ocurrido en diciembre de 2024, también a las afueras de Santa Clara y también contra padre, madre e hija. Los cuerpos de las tres víctimas –Meivis Díaz Báez, de 24 años; su esposo, Yuniel Jiménez, y la hija de este, Yenly Jiménez Pérez, de 12 años– fueron hallados desmembrados en una vivienda de La Picadora, un barrio del poblado de Hatillo.

Otro suceso similar ocurrió en agosto de aquel mismo año, cuando fueron asesinadas cuatro personas, entre ellas un niño y un adolescente, en el poblado de Ceballos, en la provincia de Ciego de Ávila. En este caso, dos mujeres y dos menores de edad –uno de 4 años y otro de 17– fueron víctimas de un atraco en la vivienda.