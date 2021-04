Hasta las tiendas en dólares se quedan sin nada en Cuba

El desabastecimiento de productos de primera necesidad que impera en los mercados en pesos también golpea a las tiendas en moneda libremente convertible (MLC). Largas colas de un día para otro y anaqueles vacíos son la constante en estos mercados en dólares.

En La Habana, no llevaban seis meses abiertos los comercios en MLC cuando las primeras señales de escasez se empezaron a sentir en las áreas de productos cárnicos y lácteos. Lo primero en faltar fueron los cortes de res, pero la lista continuó con el queso gouda, la mantequilla y los yogures.

"Ya no se puede ir a ninguna de esas tiendas, te arriesgas a contagiarte por covid, te pasas más de ocho horas y desde la madrugada para poder entrar y luego ¿Qué te encuentras? Los estantes vacíos", lamenta Nuria, una habanera de 72 años que al inicio de la apertura de estas tiendas, las vio "como una opción, con más ofertas y menos cola".

Sin embargo, explica, "rápidamente los revendedores tomaron estos lugares y la oferta es muy pobre, ahora mismo no hay queso en ninguna de las tiendas en MLC de La Habana y el poco que queda en el mercado negro ya solo se vende a los clientes que paguen directamente en dólares, no se aceptan pesos".

"Hay una mafia, los empleados cobran por dejar entrar a sus amigos y siempre son los mismos los que terminan comprando"

Nuria, vecina del mercado en divisas de Rancho Boyeros y Camagüey desistió hace semanas de ingresar al local: "Hay una mafia, los empleados cobran por dejar entrar a sus amigos y siempre son los mismos los que terminan comprando. Así no hay persona normal que quiera comerse un pedazo de carne o de queso y que logre alcanzar algo".

Las 16 tiendas en MLC que hay en Matanzas también presentan desabastecimiento. "De todas esas, bien surtidas solo hay dos en toda la cabecera de la provincia, que son La Isla de Cuba y La Góndola, pero yo nunca he podido entrar a ninguna", asegura Alina Lissette Córdoba, vecina del barrio de Pueblo Nuevo. "A veces surten bien en La Sirenita, pero entre las colas y la policía, es horrible".

Aparte de buscar los alimentos, comprar ropa, zapatos o una simple cajetilla de cigarros se ha convertido en una misión imposible en esta ciudad. "La única manera de comprar zapatos es si vas a Varadero, a Plaza América, donde además todo es por MLC", continúa Córdoba. En cuanto a los cigarros, que solo ofertan en divisas, se volvió tan difícil encontrarlos, narra la matancera, "que es más fácil dejar de fumar que caerle atrás a los cigarros".

"Dijeron que en las tiendas en Moneda Nacional iban a tomar medidas para uno ir a comprar lo que toca en la misma circunscripción, sin tener que salir muy lejos", se lamenta, y no ha ocurrido así. Ahora mismo, todas las personas que ella conoce acuden, para 'resolver', al mercado negro. "Sin eso, estaríamos en casa muertos de hambre o ya me habrían levantado".

El centro comercial La Plaza, en Santiago de Cuba, era hasta hace poco, una de las tiendas en divisas que permanecía medianamente surtida. Sin embargo, los usuarios, luego de pasar horas en una fila sin saber qué sacarán en el día, lo único que encuentran cuando logran entrar son estantes vacíos.

"Hay que tener mucha fuerza de voluntad para poder hacer la cola en estas tiendas. El fin de semana me pasé horas en una para entrar a La Plaza. Cuando logré entrar no había nada de comida. Y lo peor es que no ponen un cartel para orientar a la población con lo que hay o no", dice a 14ymedio una residente de Santiago de Cuba.

"La gente lo que busca es comida, que no hay en ningún lado. Sales doblemente decepcionada de la tienda, primero porque haces una cola olímpica para la que hay que amanecer y segundo porque sales como mismo entraste, con las manos vacías", agrega la santiaguera.

En la misma ciudad abrieron este martes la tienda La Reina para vender también en divisas. Según la página de Facebook El Chago - Santiago de Cuba, había personas durmiendo desde este lunes en la noche porque se supo que iban a sacar crema para la piel, champú y otros productos de aseo personal. La publicación, a cargo de un periodista independiente, estaba acompañada de una fotografía donde se ve a varias personas sentadas en el contén de una acera. "Evidentemente fueron preparadas para la 'batalla'", acotaba el reportero al hacer referencia a las horas de espera para poder comprar.

El ministro de Economía, Alejandro Gil, para justificar el desabastecimiento, se refirió en octubre al "arreciamiento del bloqueo, la falta de combustibles, y las afectaciones a los ingresos del turismo sin vuelos y sin cruceros". Además, afirmó que "para reaprovisionar los mercados necesitamos otra vez divisas. Pero si no hay divisas, aun habiendo demanda, es muy difícil reaprovisionar los mercados y aparece un fortalecimiento de la economía informal".

Nuria recibe dinero de sus dos hijos a través de una cuenta en divisas que tienen en un banco cubano, como miles de nacionales que dependen del envío de ese dinero. El propio Raúl Castro en su informe ante el Octavo Congreso del Partido Comunista reconoció que "las tiendas en MLC son para incentivar las remesas desde el exterior".

Pero, a la par que recaudan divisas, están generando un profundo malestar y no solo por las desigualdades sociales que ahondan sino "porque cada vez están peor", advierte una cliente que este lunes esperó por horas y sin suerte en la tienda ubicada en el centro comercial La Puntilla de Miramar. "Lo único que logré comprar fueron chícharos verdes y un paquete de harina".

