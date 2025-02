Comparan a José Daniel Ferrer con las figuras históricas que “dejaron un legado” a través del diálogo

Madrid/Las palabras de José Daniel Ferrer pronunciándose a favor de un eventual diálogo si el régimen así lo quisiera siguen dando de qué hablar dentro y fuera de la Isla. El más reciente espaldarazo le ha llegado al líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) desde el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC).

En un comunicado publicado este miércoles, la organización apoya la postura de Ferrer, y subraya que una transición pacífica debe contar incluso con sus detractores. “Es el modo de garantizar que el cambio no sea un juego de suma cero, en el que los vencedores reproduzcan las maneras, los estilos y el lenguaje que entonces los excluyó de vivir, participar y desarrollar sus talentos y capacidades, también sus opciones, con entera libertad”.

En el documento, compartido en primicia con 14ymedio, el Consejo divide en dos categorías a quienes han opinado sobre las declaraciones de Ferrer: los críticos racionales y los que han llevado a cabo un “apedreamiento”. A su juicio, con los primeros se puede discrepar, pero satisfacen las “condiciones fundamentales para la discusión democrática”, mientras que a los segundos quiere responderles analizando las implicaciones de su posición sobre lo que considera las “ocho premisas de la democracia”.

La primera recurre a las grandes figuras históricas que “dejaron un legado” porque fueron capaces de actuar desde “el perdón, la reconciliación y la inclusión” y cita a Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Lech Walesa y Vaclav Havel. En su opinión, Ferrer “emparenta con los que hacen historia, a distancia de los que le gritan a la historia”.

Una segunda premisa parte de que es preciso que todos los cubanos transiten ese recorrido de perdón y reconciliación “antes de llegar, no siempre con éxito, a la orilla democrática”. El CTDC cree que sin ello, solo se llega –individual y colectivamente– al suicidio. “Cuba necesita reconciliarse para no suicidarse”, aduce.

La organización también reprocha, en su tercer punto, que quienes han sufrido personalmente “el calvario de la represión y la prisión” no sean considerados referentes. “Llama poderosamente la atención que los guardianes del código moral de la resistencia son aquellos que más se han alejado de ella”, dice, en referencia clara a quienes hablan desde el exilio.

“La resistencia real, no simbólica, es el punto de partida de la política”, destaca el comunicado sobre su cuarta premisa, que pide a quienes opinan que presten atención a que, para cambiar la realidad es preciso ser imaginativo y flexible, tanto en la acción política como lo han sido a veces para resistirse a través de su cuerpo y mente.

Además, prosigue ya en referencia a su quinta premisa, “la política es el arte de lo posible”. Este es el punto más extenso en el comunicado del CTDC y donde se plantean las tres opciones que tiene una oposición pacífica: “la negociación, el camino institucional o liderar manifestaciones pacíficas que presionen al poder”. Según su razonamiento, la violencia solo lleva a un caos que juega a favor de las élites “que se aprovechan de los derrumbes, mientras que el pueblo, el real, no el de las redes, va poniendo los muertos”.

El CTDC admite –y pone como ejemplo los casos de Nicaragua y Venezuela– que “dialogar no lleva necesariamente a la solución final democrática”, pero señala que estar en una mesa de negociación ya supone dar visibilidad y voz a la oposición. “Hemos convertido la impotencia ante el régimen en una posición política sin darnos cuenta de que las dictaduras huyen del diálogo porque no les gustan los argumentos. Con las dictaduras no se dialoga, sí, porque a ellas no les interesa”.

Las premisas sexta y séptima se resumen, en definitiva, en la importancia de la pluralidad, imprescindible para una democracia. “Esto compromete la tolerancia hacia las alternativas que no nos gustan y el respeto a la diferencia. Por eso el término traición pierde todo sentido cuando se trata de la política democrática”, insiste. “Sin pluralismo no hay, de hecho, política”, expone el comunicado, en el que se llama a contraponer comunismo, no a anticomunismo, sino a democracia.

Por último, el documento pide “desmonopolizar la patria” y sostiene que “descalificar a quienes libremente eligen una opción que democráticamente cabe dentro” de ella “está en contradicción con lo que se predica”.

Además, cita los nombres de algunos opositores, no solo Ferrer, sino quienes representan también posiciones políticas muy distantes a las suyas y que están llamados, como “miles de ciudadanos” a una “encrucijada histórica”. “Con un régimen que ha gobernado durante más de seis décadas mediante la represión, la censura y la falta de libertades, afrontar este desafío es difícil”, reconoce, pero pide que no se caiga en la reproducción de “gestos, lenguajes y actitudes” similares a las del actual régimen, ya que, cree, “siguen garantizando el poder de los vencedores de ayer”.