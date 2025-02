Se anima el debate por la propuesta de José Daniel Ferrer a favor de la "reconciliación" en Cuba

Madrid/La polémica le ha llegado a José Daniel Ferrer más de una semana después de que, en una entrevista con el medio independiente El Toque, se pronunciara a favor de un proceso de reconciliación con el régimen cubano si este decidiera iniciarlo. “La cuestión es resolver de manera no violenta, lo antes posible, el grave sufrimiento de toda una nación”, argumenta el líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), excarcelado el pasado 16 de enero.

El opositor, uno de los miembros más significativos de la disidencia cubana y encarcelado en múltiples ocasiones en los últimos años, se explaya durante una hora y media en conversación con Eloy Viera sobre su última etapa en prisión, las duras condiciones de vida en Mar Verde, la cárcel de Santiago de Cuba donde ha estado aislado durante buena parte de los últimos años y con las visitas prohibidas. Pero también dedica extensos minutos a abordar la situación política de la Isla y las posibles soluciones.

Ferrer, que alude numerosas veces a sus creencias para referirse al perdón, reconoce, en un momento dado, que estaría dispuesto a renunciar personalmente a que se juzgue a algunas personas que le han hecho daño si eso supone acordar una transición pacífica, siempre y cuando sea el régimen quien tenga la iniciativa.

“Si ellos deciden, aunque sea de manera tardía, comenzar un rápido proceso de transición acá en Cuba, pues estaría de acuerdo en que ese proceso comience a andar y nos reconciliemos y saquemos a Cuba adelante. Y me voy a olvidar del que me pateó, que los que me critican y me atacan posiblemente no hayan pasado por prisión 12 años en esas condiciones”, advierte el opositor, consciente de que sus palabras no gustan en un amplio sector de la población que, a su juicio, habla desde la comodidad de no haber pasado privación de libertad, malos tratos y ataques a sus familiares.

Ferrer continúa comparando ese eventual proceso con el de otros países en los que se ha tenido que dialogar con la jerarquía de una dictadura, y cita a Polonia o Chile entre ellos.

“¿Lech Walesa no negoció con Jaruzelski, el hombre que declaró la Ley Marcial, sacó los tanques a las calles y fue responsable de la muerte de manifestantes pacíficos, de trabajadores en Polonia? ¿No terminaron pactando todo un proceso? ¿No llegó Solidaridad al poder con el apoyo del pueblo? ¿Por qué no vamos a optar por esa vía en Cuba?”, reclama. Ferrer recuerda que muchos de los que se oponen a un diálogo carecen, incluso, de la fuerza de una masa de seguidores apoyándolos e insiste en que la disidencia debe mantenerse firme y unida.

“La única manera de llegar a ese punto es que nos unifiquemos, que nos comprendamos, que implementemos estrategias y tácticas verdaderamente útiles para conseguir la fuerza política necesaria para tener un movimiento como el que Gandhi tuvo en la India y llevó a los ingleses a concederles la independencia, o como el que tuvo Solidaridad en Polonia y llevó a los polacos a salir del comunismo o como el que ocurrió en Chile y llevó a Pinochet al plebiscito que perdió incluso por un margen estrecho pero lo perdió. Se corrió el riesgo de que ganase y siguiese con su régimen pero lo perdió”, prosigue, en el minuto y medio más polémico de la entrevista.

“Cualquier cosa ética y moral con tal de solucionar el problema de Cuba. Lo indigno, lo más indigno de todo esto es aferrarse a que los quiero tumbar, a que los odio y que los quiero muertos que no es cristiano, no es sano, no es de alguien que tenga una salud mental y moral buena eso de estar odiando, aun a aquellos los más criminales, los más abusadores, los que más daño que han hecho”, concluye.

La entrevista fue emitida el pasado día 24 en directo desde la página de Facebook de El Toque, momento en el que recibió los aplausos de una gran mayoría de quienes la siguieron. Muchos, incluso, subrayaron su fuerza moral para, en medio del sufrimiento que ha pasado a lo largo de los años, sea capaz de perdonar y anteponer los intereses de la nación frente a los personales.

Sin embargo, este sábado el médico exiliado en España Lucio Enriquez Nodarse publicó en sus redes sociales el corte de la entrevista en que Ferrer se muestra proclive a aceptar un diálogo si lo pide el régimen. “¿Y esto qué cosa es? ¿Reconciliación con los asesinos? ¡No queremos que los maten! ¡Queremos que los juzguen!”, proclama.

A su publicación ha llegado un aluvión de comentarios, desde quienes consideran que se le ha hecho un “lavado de cerebro, unido a administración de sustancias que le crean confusión y la reiteración de todo eso es lo que estamos escuchando”, a quienes insinúan que él ya ha hecho algún tipo de acuerdo con las autoridades. “¿Ustedes creen que realmente estuvo en algún lugar pasando lo que han dicho que ha pasado alguna vez? La verdad, tendría una genética muy buena para salir tan vigoroso físicamente. Los he visto salir hechos polvo, se ve la diferencia bastante entre unos y otros”, señala otra usuaria.

Las peticiones de intervención militar inundan los comentarios de esa publicación, donde los amigos del doctor Enriquez han cruzado acusaciones con quienes han pedido respeto a un opositor de tan larga data. “Yo creo que Ferrer está más claro que todos nosotros juntos (...) Qué pena Lucio, que lejos de entender a una persona que ha sufrido mucho más que la mayoría esa dictadura, ya lo estés catalogando de traición. Mi lectura, por el contrario es admiración, un hombre que tiene más años en la cárcel que fuera de ella, en los últimos tiempos, que ha sido golpeado en muchas ocasiones tiene espacio para el perdón, y que lo tiene todo claro, el objetivo es terminar de una vez y por todas el sufrimiento del pueblo y no aferrarse al odio”, dice una exiliada en Canadá que recibe infinidad de críticas también.

José Daniel Ferrer es uno de los presos de la Primavera Negra de 2003, cuando recibió una condena a muerte conmutada por 25 años de prisión. Ocho años después fue puesto en libertad gracias a las gestiones del Vaticano y la mediación de España. Desde entonces, se ha mantenido al frente de la Unpacu, lo que le ha supuesto infinidad de problemas con la Seguridad del Estado. El 11 de julio de 2021 fue detenido antes de poder unirse a las multitudinarias manifestaciones de aquel día y allí estuvo hasta el pasado 16 de enero, sometido a todo tipo de maltratos y vejaciones. Es uno de los considerados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional, que lo ha reivindicado como símbolo de muchos otros castigados por su oposición al régimen.