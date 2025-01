Excarcelado el líder opositor José Daniel Ferrer tras las negociaciones entre el régimen cubano y el Vaticano

La Habana/José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), fue excarcelado este jueves. “Desconozco las condiciones, si fue bajo licencia extrapenal, si fue libertad condicional, no sé, pero dicen que va hacia la casa”, informó Carlos Amel Oliva en un video difundido por la organización Prisoners Defenders, y confirmó la hermana del opositor, Ana Belkis Ferrer.

La esposa del disidente, Nelva Ortega, había sido llamada el día anterior por las autoridades para presentarse esta mañana en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, donde el opositor se encontraba encarcelado desde el 11 de julio de 2021.

En sus primeras declaraciones tras su excarcelación, a Martí Noticias, Ferrer aseguró: “A mí me botaron de la prisión porque no acepto la libertad condicional”. Las autoridades, en cualquier caso, le advirtieron de que "si no cumple normas de la sociedad socialista" lo "procesarán en los tribunales nuevamente".

El líder de la Unpacu afirmó que, aunque tiene problemas de salud, ninguno afecta a su "deseo de continuar luchando por la democracia y los derechos humanos". "Estoy listo, voy a continuar haciendo lo que siempre he hecho", remachó, al tiempo que pidió a la oposición "estar más unida que nunca".

En entrevista con el diario español El Mundo, Ferrer aseguró sentir "vergüenza ajena por este acuerdo, por la forma en que la administración de Biden y el Vaticano lo han manejado". Y prosiguió: Por los términos del comunicado publicado por el régimen pareciera que les acaban de derrotar en tres rounds, como que por casualidad decidieran regalarle la libertad a los 553 presos. Si Biden y el Vaticano no desmienten esto le seguirían el juego a un matón parecido a Pablo Escobar, que hace lo que quiere, aliado de Nicolás Maduro y Vladimir Putin. Se jactan de que tanto Washington como el Papa ha hecho su voluntad. Les han faltado al respeto".

De igual manera, estimó: "Si el régimen no me ha eliminado como a Osvaldo Payá es gracias a los eurodiputados solidarios y a la buena prensa del mundo libre".

Por su parte, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, del que Ferrer es presidente, celebró este jueves, en un comunicado, la excarcelación del opositor, y agradeció "profundamente el papel del Vaticano en su mediación para este importante paso". Sin embargo, matizó que otros presos, como Félix Navarro, de 71 años, debería también ser liberado.

"Reiteramos nuestro llamado urgente a la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos y a la despenalización del disenso en Cuba", insisten en su texto. "La libertad no puede ser condicionada. Las excarcelaciones actuales no son más que una forma de encarcelamiento sin barrotes, donde se imponen reglas de 'buen comportamiento'. En realidad, esto significa que cualquier persona que ejerza su derecho a la libertad de expresión será enviada de nuevo a prisión para cumplir el resto de su condena".

En cualquier caso, la excarcelación de Ferrer, como la de Luis Robles Elizastigui, también este jueves, eran de las más esperadas desde que el régimen cubano anunciara, el martes por la noche, que saldrían de prisión 553 personas como parte de una negociación con el Vaticano. Una hora antes se había hecho pública la orden del presidente Joe Biden de sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, además de otras medidas, que la Isla ha hecho todo lo posible por desvincular a la puesta en libertad de presos.

Ferrer llevaba encerrado en la cárcel de Mar Verde, sin juicio, desde el 11 de julio de 2021, cuando fue detenido antes de poder unirse a las multitudinarias manifestaciones de aquel día. Su situación en prisión, sometido a todo tipo de maltratos y vejaciones, ha sido denunciada en numerosas ocasiones no solamente por su familia y por organizaciones sin ánimo de lucro como Amnistía Internacional o Prisoners Defenders, sino por Gobiernos internacionales, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea.

El pasado 18 de noviembre, el opositor tuvo que ser hospitalizado luego de recibir una golpiza en la prisión de Mar Verde

El pasado 18 de noviembre, el opositor tuvo que ser ingresado en el hospital de la prisión santiaguera de Boniato luego de recibir una golpiza en Mar Verde a manos de personal carcelario. Su esposa, Nelva Ortega, pudo verlo a principios de diciembre, por primera vez en más de veinte meses, en los que se le había negado sistemáticamente la visita conyugal.

Sin embargo, no le dieron acceso a la comida que su familia le había llevado a cárcel, tras lo cual se declaró en huelga de hambre.

El líder disidente, parte del grupo de prisioneros de la Primavera Negra de 2003, con una condena a muerte conmutada por 25 años de prisión, fue puesto en libertad al cabo de ocho años gracias a las gestiones del Vaticano y la mediación de España. Desde entonces, nunca dejó su labor disidente al frente de la Unpacu ni, como consecuencia, de ser acosado por parte de la Seguridad del Estado.

Por su parte, Luis Robles Elizastigui, llamado el “joven de la pancarta” por el motivo de su detención –levantar un cartel en el céntrico Boulevard San Rafael, en diciembre de 2020, pidiendo la liberación del rapero Denis Solís, entonces detenido–, cumplía una condena de cinco años en la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, en La Habana.

El activista, de 30 años, ha sufrido varios problemas de salud desde que entró al penal

Su madre, Yindra Elizastigui, una de las más activas en pedir la libertad de su hijo y de todos los presos políticos, expresó sus sentimientos agridulces en sus redes sociales. "Hoy dentro, de la tristeza y consternación que está viviendo mi familia teniendo en cuenta la injusto encierro que aún está sufriendo mi hijo Lester y mi yerno Alejaime Lambert Reyes, y la hospitalización del padre de mis hijos, quien se encuentra en cuidados intensivos debido a un infarto cerebral, nos ha llegado un rayo de luz", escribió sobre la excarcelación de Robles. La mujer indicó "que solo le faltan cuatro meses y días para su total liberación" y pidió disculpas por no estar "tan expresiva como siempre". "Necesito que entiendan nuestro dolor", se excusó.

Apenas en febrero del año pasado, mucho después de lo que le correspondía, Robles recibió su primer pase de prisión y pudo volver a casa para visitar a su familia. El activista, de 30 años, ha sufrido varios problemas de salud desde que entró al penal, que han sido denunciados por su madre, además de malos tratos, y complicaciones oftalmológicas y gástricas. También se le ha negado la asistencia médica apropiada.

Poco a poco, sin mediar información oficial y a través, sobre todo, de las redes sociales, han ido saliendo a la luz los nombres de los excarcelados. De ellos el Gobierno cubano no dio mayores detalles, ni por qué delitos fueron condenados, ni si todos son, efectivamente, presos políticos.

Dariel Cruz García, otro de los excarcelados el miércoles, pertenece a este último grupo. Su madre, Yaquelín Cruz García, cuenta a 14ymedio cómo ha vivido estas primeras 24 horas en libertad. La mujer asegura que se siente "bien y feliz" de tener finalmente a su lado a El Bolo, como también lo conocen su barrio, aunque teme que "se forme cualquier cosa, porque aquí en Cuba la situación está muy mala y lo quieran meter otra vez en la cárcel".

Cruz García siente que la zozobra continúa. "Él está bajo un régimen de libertad condicional y tienen que seguir las normas que le impongan", detalla. "Si a mi hijo le hubieran dado la libertad total y pudiera salir del país, yo haría todo lo posible para que se fuera cuanto antes de Cuba, aunque sea para Haití", asegura. "Hoy mismo ya lo citaron para la estación de Policía y hasta el año que viene no termina su sanción, por lo que hasta ese momento tiene que andar por el hilo, si no lo meten en la prisión otra vez".

"Él está bajo un régimen de libertad condicional y tienen que seguir las normas que le impongan"

Cruz García, hoy de 23 años, fue detenido el 16 de julio de 2021, tras participar, el 12 de julio anterior, en las manifestaciones que tuvieron lugar en La Güinera, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo, donde hubo el único muerto del 11J reconocido por las autoridades, Diubis Laurencio Tejada, a manos de la Policía, que quedó impune. Con una petición fiscal de 15 años de cárcel por sedición, fue finalmente condenado a 8 años de prisión, y logró, mediante un juicio de casación, ser excarcelado temporalmente con un cambio de sanción a trabajo correccional con internamiento. Internado nuevamente, recibió una sentencia firme de 5 años de trabajo correccional con internamiento.

El miércoles, la vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, Maricela Sosa Ravelo, aclaró en la televisión estatal que la medida no se trata de una amnistía ni de un indulto, palabras que, de hecho, no aparecen en el comunicado emitido el martes por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Según la explicación de la funcionaria, la amnistía y el indulto “conllevan la extinción total de la sanción”, cosa que no sucede en estos casos.

En entrevista con el vocero del régimen Humberto López, Ravelo dijo que, por el contrario, a estos presos se les ha dado “beneficios de excarcelación anticipada”. Si no cumplen con las “obligaciones”, advirtió, podrían volver a prisión. Los que se encuentran en la lista fueron procesados por delitos “disímiles”, y enumeró: “Delitos patrimoniales como delitos de hurto, robo con fuerza. Hay amenazas, hay lesiones, hay desórdenes. También hay algunas personas que fueron sancionadas por sedición, pero la sedición no es un delito político”.

El delito sedición, por ejemplo, fue el imputado a los manifestantes del 11J que recibieron las condenas más altas, hasta 20 años de prisión (si bien en algunos casos fue reducida después).

