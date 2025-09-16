Confirman el asesinato de una mujer de 64 años a manos de un reo fugado en Artemisa

Madrid/Las organizaciones feministas Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba confirmaron este lunes el asesinato de Mercedes Cantero Rodríguez, La Mora, a manos de Arisley Cabeza Reyes, Perico, detenido por un doble asesinato que salió a la luz el pasado 5 de septiembre en Las Terrazas, Artemisa. El caso está considerado como feminicidio, puesto que la víctima mantenía una relación amorosa en secreto con el agresor.

La Mora, de 64 años, fue estrangulada el 29 de agosto en su casa de la comunidad de San Justo, en Artemisa. El cadáver fue hallado el pasado lunes 1 de septiembre cuando los vecinos, alertados por el mal olor que procedía de la vivienda, llamaron a la Policía, que encontró el cuerpo bajo la cama. Según contó un familiar de la víctima a Martí Noticias, la fallecida no pudo ser velada por el avanzado estado de descomposición en que estaba.

La relación entre Cantero y Cabeza fue revelada al medio, con sede en Miami, por un vecino de la víctima. El presunto asesino estaba cumpliendo condena por hurto y trabajaba en un hospital gracias al régimen de menor severidad del que se beneficiaba en el momento de los hechos. “Ella iba al hospital donde él estaba trabajando a llevarle de todo lo que él quería, y mira cómo le pagó, con la muerte", contó la fuente a Martí Noticias.

Según este testimonio, La Mora tenía buenas relaciones con el vecindario y se ganaba bien la vida vendiendo. El atacante le robó una moto y dinero.

Tras el asesinato de la mujer, Cabeza asesinó a Francisco Torres Rodríguez, de 80 años, y su hijo Yaciel Torres Remedio, de 46, quienes fueron encontrados sin vida en la finca El Cusco, en el municipio de Candelaria. Los cuerpos aparecieron en puntos distintos de la zona, fuera de la vivienda, y el caso generó conmoción en Artemisa y la Isla en general, particularmente porque el presunto homicida estuvo varios días fugado y armado.

Finalmente, Cabeza fue detenido por la Policía –en una fecha no facilitada– tras atrincherarse en la localidad de Valdés (Bahía Honda) y, según la versión oficial, dispararse con el arma de fuego que portaba. El sospechoso fue trasladado al hospital Calixto García de La Habana donde “tras su recuperación, será puesto a disposición de la Fiscalía”, según indicó un perfil oficialista en Facebook. La participación de familiares en el arresto fue “crucial”, de acuerdo con esta misma fuente.

Aunque desde el principio se había especulado que Cabeza había asesinado a Mercedes Cantero, la información no ha sido confirmada hasta esta semana. Su asesinato es el número 29 por violencia machista según el registro de 14ymedio, aunque las plataformas lo contabilizan como el 31. La diferencia está en las muertes que este diario considera homicidio a falta de vínculo claro entre víctima y asesino.

Alas tensas ha advertido de que el grupo de edad en que se encontraba Mercedes Cantero es más vulnerable, por estar menos comunicado con redes sociales que otros más jóvenes y tener, por ello, menos mecanismos de denuncia.

“Estamos observando además dos casos de adultas mayores que murieron violentamente en septiembre, y de una niña fallecida en agosto, todas en condiciones por esclarecer para determinar si hubo o no sesgo de género”, adelanta la organización.